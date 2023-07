Volkswagen a partagé des images de la prochaine génération de son Tiguan alors que la compagnie procède aux derniers essais, comme le témoigne la tenue camouflée que porte le modèle. La nouvelle version du VUS devrait arriver l’année prochaine sur le marché nord-américain, probablement en tant que millésime 2025.

Volkswagen devrait présenter la version finale du modèle cet automne, avec tous les détails le concernant à ce moment-là.

Le nouveau Volkswagen Tiguan révisé Photo : Volkswagen

Le design du prochain Volkswagen Tiguan

D’après les images partagées, on discerne un VUS aux formes légèrement plus arrondies. Selon Volkswagen, le nouveau Tiguan est plus long d’environ 3 cm par rapport à l’ancien, mais conserve à peu près le même empattement, la même hauteur et la même largeur. La lunette arrière semble être un peu plus petite que dans la version actuelle, mais cela reste à confirmer.

Le Volkswagen Tiguan révisé à venir Photo : Volkswagen

Les phares ont été redessinés et Volkswagen annonce qu’ils seront dotés de la technologie d’éclairage matriciel IQ.LIGHT.

Le prochain Tiguan est construit sur une version mise à jour de la plate-forme modulaire de Volkswagen. La dénommée MQB evo intègre des caractéristiques comme une nouvelle suspension adaptative.

Aperçu de l'intérieur du nouveau Volkswagen Tiguan révisé Photo : Volkswagen

L'intérieur du prochain Volkswagen Tiguan

Les images de l’habitacle sont plus révélatrices, alors que nous découvrons un environnement complètement nouveau… ou presque. Le tableau de bord a été redessiné pour intégrer un bloc d’instruments à affichage numérique devant le conducteur, ainsi que l’écran multimédia (dont la taille peut faire jusqu’à 15 pouces, en option, nous apprend Volkswagen). Il donne accès à une nouvelle interface que Volkswagen promet plus intuitive et configurable.

C’est également à l’écran que se trouvent désormais les commandes pour la climatisation. Plusieurs contrôles auparavant accessibles via des boutons à la console centrale se trouvent désormais grâce à une molette rotative dotée de son propre mini-écran. Cette dernière, qui prend l’appellation Driving Experience Control, permet de choisir le mode de conduite et de régler le volume, ainsi que l’éclairage d’ambiance dont bénéficie désormais le Tiguan. Si vous cherchez le sélecteur de rapports, il se trouve sur la colonne de direction.

On note également des accents stylistiques distinctifs sur le côté passager du tableau de bord, ainsi que sur le panneau de porte.

Volkswagen promet de meilleurs sièges pour accompagner toutes ces améliorations technologiques. Les sièges avant peuvent être équipés d’un nouveau dispositif qui permet de régler le massage et le soutien.

À l’arrière, Volkswagen explique que la longueur accrue du véhicule se traduit par une plus grande capacité de chargement ; l’entreprise indique également avoir inclus plus d’espace de rangement qu’auparavant.

Arrière du prochain Volkswagen Tiguan Photo : Volkswagen

Les motorisations du prochain Volkswagen Tiguan

Volkswagen n’a pas fourni de détails sur les groupes motopropulseurs qui seront offerts avec la version nord-américaine du prochain Tiguan, mais on peut s’attendre à plusieurs options. L’une d’entre elles sera le 4-cylidnres turbo de 2,0 litres qui fera son retour, et qui pourrait aussi profiter d’une configuration hybride. Par ailleurs, Volkswagen parle d’une variante entièrement électrique pour 2026.

Plus de détails sur la nouvelle génération du Tiguan seront communiqués cet automne.