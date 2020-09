Volkswagen présente un Tiguan X pour le marché chinois

Volkswagen présente son Tiguan X, VUS coupée que seul le marché chinois aura droit.

On le sait, les véhicules que les manufacturiers offrent d’un pays à l’autre sont parfois différents. C’est notamment le cas en ce qui concerne le marché chinois et la dernière nouveauté de Volkswagen nous en donne un très bon exemple.

Le véhicule en question est le premier Tiguan X. Il s’agit essentiellement d’une version coupée du populaire VUS qui est offert là-bas (et qui est différent du nôtre). Il se positionne comme une offre plus sportive et plus dynamique, un peu comme le fait l’Atlas Cross Sport chez nous par rapport à l’Atlas régulier.

Il semble évident que le nouveau Tiguan X ne sera offert qu’en Chine. Volkswagen n’a pas dit un mot sur la possibilité de le faire venir en Amérique du Nord ou de l’exporter sur les marchés européens où il serait en concurrence directe avec la Renault Arkana.

L’extérieur

À l’avant, on ne remarque aucune différence avec le Tiguan régulier proposé là-bas. Évidemment, c’est une autre histoire à l’arrière avec cette ligne de toit plongeante et cet espace de chargement généreux. Il est à noter que le Tiguan X est beaucoup plus long (4,77 mètres) que le Tiguan à empattement long. Le modèle est en fait basé sur le Tiguan Allspace, ce qui explique ses dimensions accrues.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan X, profil

Sous le capot, les consommateurs pourront retrouver deux moteurs 4-cylindres TSI, un offrant 186 chevaux, l’autre 220. Ces mécaniques sont proposées de série avec une boîte automatique DSG à sept vitesses et double embrayage. Aucune donnée concernant les performances n’a été publiée jusqu’à présent, mais ce Tiguan X devrait proposer des capacités similaires à celles du Tiguan Allspace chinois, ce qui signifie un temps d’environ 10 secondes au 0-100 km/h.

On peut facilement imaginer que ce serait insuffisant ici.

Plutôt, ce qui nous intéresse et ce sur quoi l’on souhaite mettre l’accent, c’est que la présentation de ce véhicule nous démontre à quel point, une fois de plus, le fossé se creuse entre les offres nord-américaines et planétaires de Volkswagen. Pour ceux qui aimaient les produits de cette entreprise, il y a un deuil à faire, car ce qu’on nous propose ici est de plus en plus américanisé.

Est-ce que ce Tiguan X ferait un malheur chez nous ? Poser la question, c’est y répondre.