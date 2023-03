Volkswagen proposerait un ID. Tiguan en 2026

• Volkswagen proposerait une version électrique du Tiguan en 2026.

• Le modèle actuel sera renouvelé avec des moteurs à essence pour une troisième génération.

• Les noms Tiguan et Golf vont survivre au virage électrique chez Volkswagen.

La gamme électrique ID chez Volkswagen est appelée à prendre de l’expansion alors que le constructeur travaille ardemment pour effectuer une transition électrique rapide. Selon ce que rapporte le journal allemand Handelsblatt, l’entreprise donnerait naissance à une version tout électrique du Tiguan qui conserverait son nom avec les lettres ID comme préfixe.

Le tout serait prévu pour l’année 2026. Avant d’aller plus loin, même si l’information qui suit a été transmise au journal par un porte-parole de Volkswagen, les détails concernent l’Europe. Il faudra voir ce que Volkswagen réservera pour l’Amérique du Nord. Cependant, puisqu’il s’agit du Tiguan, un produit fort important chez nous, il est permis de croire que ce qui vaudra pour l’Europe vaudra pour notre marché.

Photo : D.Boshouwers Volkswagen ID.4 - Logo

Ce que l’on sait, c’est que Volkswagen prépare l’arrivée de la prochaine génération du Tiguan. Le modèle actuel avait été repensé pour l’année 2018. La troisième cuvée sera équipée de moteurs à combustion et possiblement d’une configuration hybride rechargeable (à voir pour notre marché). Puisqu’une variante électrique est aussi dans les plans, cela signifie que les modèles se côtoieraient dans la gamme.

Les deux n’auraient bien sûr que leur nom en commun, puisqu’ils ne seraient pas assis sur la même structure. Le Tiguan à essence va profiter de la plateforme MQB alors que la version électrique adoptera la MEB-Plus qui est dédiée aux produits tout électriques. Le Tiguan pourvu de batteries entrerait en production en 2026 et serait construit en Allemagne, à l’usine de Wolfsburg.

Tout ça nous laisse avec beaucoup de points d’interrogation, car nous n’avons pour le moment aucune idée des plans de la compagnie concernant notre marché.

Photo : Volkswagen Volkswagen Tiguan R Line 2022 - Électriques

Ce qui est connu, c’est que le chef de la direction de Volkswagen, Oliver Blume, a déjà confirmé que les noms Golf et Tiguan survivront à l’ère électrique du côté européen. Il faudra aussi voir quel sort sera réservé à la Golf actuelle qui voit ses ventes chuter partout à travers la planète. Une version électrique redonnait vie à l’appellation et les rumeurs ont déjà fait mention d’une variante GTI de ce côté. Encore là, on ne sait pas si elle serait proposée chez nous. Il est permis de le croire, du moins de l’espérer.

Plusieurs questions demeurent, donc, mais plusieurs choses seront à surveiller avec d’éventuelles versions électriques du Tiguan et de la Golf chez Volkswagen.