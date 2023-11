• Volkswagen ne déroge pas de son plan électrique. Le fabricant allemand compte toujours offrir un VÉ abordable aux États-Unis.

Le prix élevé des véhicules électriques fait grandement jaser. Les modèles abordables sont rares et les produits que l’on attend au cours des prochains mois ne sont pas les plus accessibles qui soient.

Il y a bien sûr des exceptions, mais plusieurs attendent des modèles plus abordables pour effectuer leur transition. Oui, les incitatifs réduisent les prix et il faut compter les économies en carburant, mais la facture initiale en fait réfléchir plusieurs.

Voilà pourquoi plusieurs constructeurs promettent et souhaitent des modèles plus abordables. Hier, on rapportait que Chrysler voulait vraiment arriver sur le marché avec un véhicule que les gens auront les moyens de se payer et cette semaine, c’est Volkswagen qui y va d’une déclaration similaire.

Concrètement, la compagnie aimerait commercialiser un véhicule électrique à moins de 35 000 $ US sur le marché américain d’ici trois ou quatre ans. Il est bien sûr difficile de faire des calculs pour le Canada, mais ça pourrait signifier à un peu moins de 40 000 $ chez nous.

Lors de la conférence Reuters Events Automotive USA 2023 qui s’est tenue à Detroit, Reinhard Fischer, le premier vice-président et responsable de la stratégie chez le groupe Volkswagen en Amérique, a déclaré que Volkswagen prévoyait que l’assemblage de ce véhicule abordable aurait lieu aux États-Unis ou au Mexique.

« Nous ne revoyons pas à la baisse nos plans en matière de véhicules électriques pour le marché américain ». - Reinhard Fischer, Volkswagen

Le Volkswagen ID.4, en production Photo : Volkswagen

La compagnie opère une usine à Chattanooga, au Tennessee, ainsi qu’à Puebla, au Mexique, là où a longtemps été assemblée la Beetle. Une nouvelle usine va aussi voir le jour en Caroline du Sud. Elle est prévue pour la filiale Scout, mais représenterait aussi un choix logique pour accueillir ledit modèle.

Le géant allemand envisage également de localiser l’assemblage des batteries pour le modèle de moins de 35 000 $ afin de bénéficier de programmes supplémentaires dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act).

Volkswagen a déjà annoncé qu’elle allait fabriquer au Canada des cellules de batterie pour ses véhicules électriques actuels, ainsi que ceux à venir et qui seront fabriqués en Amérique du Nord.

Une information intéressante, en terminant. Lors de la même conférence tenue par Reuters, Ganesh Iyer, le directeur général américain du fabricant chinois Nio, a déclaré que sa compagnie avait besoin de construire une infrastructure avant d’introduire des véhicules électriques en Amérique du Nord et que l’entreprise envisageait « tout type de partenariat ».

La firme, qui est hautement subventionnée par le gouvernement chinois, étudie toujours la possibilité de faire une percée sur le marché nord-américain en 2025. Cependant, « les choses ont changé » en matière de géopolitique, de chaînes d’approvisionnement mondiales et d’autres facteurs affectant la décision de vendre ses voitures aux États-Unis, a ajouté Ganesh Iyer.

