• Le vol des véhicules a été en baisse de 17 % au Canada au cours des six premiers mois de l’année 2024.

Le vol de véhicule est un fléau au pays, entre autres dans les grandes métropoles que sont Toronto et Montréal. L’an dernier, la situation est devenue telle que les autorités ont été forcées d’intervenir.

Les efforts semblent avoir rapporté un peu, comme en témoigne une baisse de 17 % des vols de véhicules au pays depuis le début de l’année. En tout, quelque 28 000 véhicules ont été subtilisés par des malfaiteurs entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, selon le rapport bisannuel de l’association Équité, qui a été publié aujourd’hui.

Bryan Gast, le vice-président des services d’enquête du groupe Équité, a attribué cette baisse aux mesures prises par l’industrie et le gouvernement, mais il a ajouté que les efforts ne devaient pas s’arrêter là.

« Ces efforts collectifs commencent à réduire les vols de voitures et les flux financiers vers le crime organisé, inversant ainsi les tendances inquiétantes des dernières années. Toutefois, pour assurer véritablement la sécurité des communautés canadiennes, il faudra s’engager durablement dans la prévention totale des vols de véhicules », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Concernant les deux territoires les plus touchés, soit l’Ontario et le Québec, le groupe Équité mentionne que les vols ont respectivement reculé de 14 % et de 36 % au cours des six premiers mois de 2024. Le nombre de véhicules volés a également diminué de 10 % dans l’ouest du pays.

Malheureusement, les provinces de l’Atlantique ont vu le nombre des leurs augmenter de 11 %, probablement en raison des mesures prises en Ontario et au Québec. En effet, les voleurs se déplacent d’un endroit à un autre lorsque des mesures sont prises, ce qui souligne à quel point l’effort doit être pancanadien.

Et comme Équité le mentionne, même si la baisse des vols est bien, les efforts devront se concentrer en amont, afin de prévenir le vol avec l’utilisation de technologies plus avancées.