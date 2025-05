Volvo a vendu son 5000e camion lourd électrique

S’il y a un secteur où l’électrification des transports aura des effets très bénéfiques, notamment sur la pollution, c’est dans l’univers du camion lourd. Or, après avoir vu Tesla promettre son propre camion remorque (Semi) en 2017, on n’a pas vu de résultats tangibles sur les routes américaines.

Une compagnie a cependant tenu ses promesses en la matière, en œuvrant de façon beaucoup plus discrète : Volvo. En effet, la division de camions lourds de l’entreprise a récemment vendu son 5000e exemplaire électrique. Et contrairement à Tesla, Volvo n’a pas seulement un modèle à proposer aux entreprises, mais huit.

Le camion électrique FM Electric de Volvo Trucks | Photo : Volvo Trucks

Et tous ces résultats ont été obtenus en seulement six ans, le premier modèle ayant été lancé en 2019. Du côté de Tesla, la compagnie aurait réussi à produire seulement 140 modèles depuis 2022.

Volvo a également précisé qu’elle avait vendu ses modèles à des clients appartenant à 50 pays à travers le monde. Les marchés les plus importants sont l’Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, la Norvège et la Suède.

On ne sait pas quels pays ont acheté le plus de modèles, mais la compagnie a quand même précisé que 47 % des poids lourds tout électriques qui ont été vendus en Europe l’année dernière portaient un logo Volvo. En tout, 1970 modèles sont immatriculés sur le territoire.

« Il est gratifiant de constater que les entreprises de transport continuent d’adopter les camions électriques dans un large éventail de segments de transport afin de profiter de leurs avantages. Les camions électriques de Volvo offrent à nos clients et aux acheteurs de transport une solution de rechange plus durable qui a du sens sur le plan commercial, et beaucoup de nos clients reviennent vers nous pour développer leurs parcs électriques », a déclaré Roger Alm, le président de la division de camions de Volvo.

Le camion électrique FH Electric de Volvo Trucks | Photo : Volvo Trucks

La division de camion de Volvo (Volvo Trucks), qui fait partie du groupe Volvo, est l’un des fabricants de camions électriques les plus prolifiques de la planète. Huit modèles alimentés par batterie sont actuellement en vente dans le monde : FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric et VNR Electric. Le groupe Volvo possède également Mack Trucks, qui a récemment dévoilé une version électrique de son tracteur Pioneer de classe 8.

La dernière génération du modèle à longue distance FH Electric devrait être commercialisée dans le courant de l’année et offrir une autonomie maximale de 600 km selon le cycle européen WLTP, grâce à un essieu électrique plus efficace que celui du modèle sortant.

Le camion électrique FE Electric de Volvo Trucks | Photo : Volvo Trucks