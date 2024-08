Le Lincoln Navigator 2025 fait ses débuts à Pebble Beach

Le Lincoln Navigator profite d’une sérieuse mise à niveau pour 2025. Pour le présenter au grand public, la compagnie a choisi la semaine automobile de Monterey, là où les plus beaux véhicules de la planète ont rendez-vous chaque année et où tout est synonyme de luxe.

Design du Lincoln Navigator 2025

Esthétiquement, on découvre un Navigator très reconnaissable, mais esthétiquement, on reconnaît aussi un Navigator qui porte désormais les traits stylistiques introduits avec les plus récents produits de la marque, comme le Nautilus et l’Aviator.

À l’avant, une nouvelle calandre offrant un motif représentant les mailles d’une chaîne domine la présentation. Celle-ci est encadrée par un éclairage à DEL, avec le logo Lincoln bien en vue, et éclairé. Une bande lumineuse fait la largeur à l’avant alors qu’à l’arrière, on retrouve une autre bande à DEL qui s’incurve subtilement cette fois autour des feux. Le style est aussi très épuré à cet endroit, à la Land Rover Range Rover.

À l’intérieur

L’intérieur du Navigator 2025 repousse le luxe à un niveau supérieur. La pièce maîtresse est un écran de 48 pouces qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord, comme on a pu en voir un avec le plus récent Aviator. Un second écran tactile et des boutons pour la sélection du rapport de transmission flanquent un volant au design carré. Lincoln s’est inspiré du cristal pour le bouton de commande que l’on retrouve à la console centrale.

Les sièges avant offrent 24 réglages électriques pour le conducteur et 22 pour le passager. Le chauffage, la ventilation et le massage sont au menu pour ces places. La variante allongée, Navigator L, propose un pied additionnel en longueur, augmentant ainsi l’espace de chargement, sans sacrifier le dégagement pour les occupants arrière.

Technologie du Lincoln Navigator 2025

Sur le plan technologique, les applications Apple CarPlay et Android Auto sont bien sûr de la partie, et avec une connexion sans fil. Le système répond aux commandes vocales et il peut être mis à jour pour afficher des vidéos ou des jeux lorsque le véhicule est garé. Une chaîne audio Revel comptant 28 haut-parleurs s’occupe des diffusions musicales. L’habitacle compte jusqu’à 14 prises USB.

Motorisation du Lincoln Navigator 2025

C’est toujours le V6 turbo de 3,5 litres qui sera à l’animation, un bloc qui délivre 440 chevaux et 510 livres-pieds au service de ce modèle, et qui est marié à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. Il est regrettable que Lincoln n’ait pas mentionné l’ajout d’une variante hybride, surtout que certaines rumeurs pointaient en ce sens. Ça peut encore changer, puisque les débuts du modèle en concession sont attendus pour les premiers mois de 2025.

Mode Rejuvenate : comment se démarquer

Bien d’autres éléments caractérisent les changements apportés au modèle pour 2025, et nous aurons l’occasion de revenir sur tous les détails entourant ce Navigator mis à jour lorsque nous en aurons fait l’essai.

Cependant, afin d’illustrer l’importance d’un tel véhicule pour la marque, et démontrer à quel point il faut toujours chercher à se démarquer pour en offrir plus dans cette catégorie, il est intéressant de s’attarder au mode Rejuvenate que la compagnie lance avec ce modèle pour 2025.

Ce réglage, lorsqu’activé, fait reculer le siège du conducteur, active la fonction de massage, lance le chauffage des sièges, et ce, pendant cinq ou dix minutes. Simultanément, les écrans passent en mode veille, le véhicule diffuse un parfum apaisant et les 28 haut-parleurs de la chaîne audio jouent une musique relaxante. Les écrans affichent des motifs inspirés des éléments naturels, tels que la terre, le vent, le feu, l’eau, ou même l’aurore boréale et une cascade.

Dans cette catégorie, tout est une question d’expérience sensorielle, en plus de l’expérience de conduite. Le mode Rejuvenate nous en fournit un bel exemple.

Le Lincoln Navigator 2025 va arriver en concession au printemps de 2025. Les prix seront annoncés un peu avant.

