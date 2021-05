Des VUS électriques de Ford et de Lincoln attendus en 2023

On sait que Ford, à l’instar d’autres constructeurs, prépare une offensive électrique majeure. On a maintenant plus de détails à son propos. En fait, le magazine Automotive News en a fait état hier, citant une source bien informée au sein de l’entreprise.

Ainsi, ce sont 16 véhicules électrifiés que Ford compte lancer d’ici la fin de 2023. Deux de ces derniers seront des VUS similaires aux Ford Edge et Lincoln Nautilus. Portant les noms codés CDX746 et CDX747, ils seront construits à l’usine de Flat Rock et leurs débuts sont prévus pour 2023. Le fabricant espère une production annuelle de 65 000 unités.

Le VUS Ford n’est pas le même que celui que la compagnie prépare et qui sera inspiré de la Mustang. Dans ce cas, son arrivée est programmée l’année prochaine comme modèle 2021. On ne parle pas non plus du véhicule que Ford va développer en partenariat avec la firme Rivian. Idem pour Lincoln.

Photo : D.Heyman Lincoln Nautilus 2019

Et c’est sans compter sur le F-150 entièrement électrique qui est dans les plans. On ne sait trop à quel moment il doit faire ses premiers pas, mais des prototypes sont à l’essai.

En mars, la compagnie avait mentionné qu’elle allait transformer son usine de Flat Rock, située au sud de Détroit, en plaque tournante pour les véhicules électriques et à conduite autonome. Les produits qui y seront construits seront assemblés sur une nouvelle plateforme modulaire.

La production de la Lincoln Continental, réalisée à cette même usine, va prendre fin dans les derniers mois de 2021, toujours selon ce que rapporte Automotive News. La voiture verrait alors sa fabrication se poursuivre en Chine.