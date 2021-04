Yamaha annonce un moteur électrique de 496 chevaux

La compagnie Yamaha vient d’annoncer qu’elle allait offrir un moteur électrique spécialement conçu pour les voitures électriques. L’unité compacte de 800 volts sera capable de générer 496 chevaux. Elle a été développée dans l’optique de pouvoir être utilisée conjointement avec une autre unité au sein du même véhicule, de sorte qu’un modèle utilisant deux de ces moteurs pourrait être incroyablement puissant. Yamaha souligne également la taille compacte de sa création, résultat de l’intégration de l’engrenage et du convertisseur en une seule pièce.

Et ce n’est pas le seul moteur électrique que Yamaha a développé. Depuis l’année dernière, l’entreprise a commencé à étendre ses activités pour inclure le développement de moteurs d’une puissance allant de 47 à 268 chevaux. Les premières versions ont été créées pour les véhicules de mobilité personnelle et les motocyclettes, tandis que celles plus puissantes ont été conçues pour les voitures de particuliers. Ces moteurs ont été commandés par d’autres entreprises pour être utilisés dans leurs produits respectifs.

Photo : Yamaha Moteur électrique de Yamaha, plateforme

Avec cette approche, Yamaha sort de sa zone de confort, elle qui est habituée de produire des moteurs à combustion interne pour motos. Cependant, la conception de groupes motopropulseurs pour d’autres compagnies est une extension naturelle de l’activité de Yamaha. Par exemple, la firme construit depuis longtemps des moteurs à essence pour d’autres fabricants automobiles. Par exemple, en 1967, elle avait travaillé à la conception du 6-cylindres en ligne de la Toyota 2000 GT.

Au fil des ans, la société a également développé des moteurs à double arbre à cames pour des voitures sportives comme les Toyota AE86 et MR2. Grâce à son lien avec Toyota, les moteurs Yamaha ont également trouvé leur place à l’intérieur de sportives comme la Lotus Elise. Plus récemment, Yamaha a participé au développement du V10 de la Lexus LFA.

En ce qui concerne son moteur électrique, la compagnie indique qu’elle va accepter les commandes pour la construction de véhicules prototypes à partir de ce mois-ci. Les moteurs électriques ont été conçus pour être faciles à installer, mais la puissance et les méthodes de refroidissement peuvent être adaptées aux applications spécifiques du client. Le moteur sera présenté pour la première fois lors du Automotive Engineering Exposition qui se tiendra à Yokohama, au Japon, du 26 au 28 mai prochain.