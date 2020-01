Nissan Canada nous a invité au lancement canadien attendu de la nouvelle Nissan LEAF 2018 à Ottawa récemment. La voiture électrique la plus vendue au monde a été améliorée sous plusieurs aspects. Son nouveau look extérieur est vraisemblablement ce qui m’a le plus marqué cette année. Et l’intérieur spacieux et moderne est tout aussi digne de mention. Si vous avez envie de découvrir une jolie citadine électrique qui remplit très bien son mandat et qui figure parmi les véhicules électriques les plus abordables du marché, je vous invite à écouter ma vidéo complète sur la LEAF 2018 ici-bas !

En attendant, voici les versions qui nous sont proposées cette année par le fabricant :

Nissan LEAF S 2018 : À partir de 35 998$

-e-Pedal

-Caméra de marche arrière

-Sièges avant et arrière chauffants

-Volant chauffant

Nissan LEAF SV 2018 : À partir de 39 598$

-Équipement de la version S

-ProPilot

-NissanConnect avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto

-Siège conducteur à réglages électrique et support lombaire

-Jantes en alliage de 17 pouces

Nissan LEAF SL 2018 : À partir de 41 998 $

-Équipement de la version SV

-Sièges en cuir

-Écran de visualisation du périmètre intelligent

-Chaine audio BOSE haut de gamme avec 7 haut-parleurs

-Rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants intégrés

