Nous avons testé le Nissan Rogue 2023, en version Platinum. Malgré quelques petits irritants, on peut dire que ce VUS compact demeure un choix pertinent dans son segment.

Le Nissan Rogue s’est refait une beauté en 2021. Ce VUS est l’un des meilleurs vendeurs du constructeur. La concurrence est très rude dans ce segment et les manufacturiers rivalisent de stratagèmes de toutes sortes pour tirer leur épingle du jeu.

Calandre, phares du Nissan Rogue 2023 Photo : D.Boshouwers

Quoi de neuf dans le Nissan Rogue 2023

Un nouvel ensemble « Édition Minuit » est livrable avec la version SV. Il ajoute un niveau de finition supérieure au Rogue avec des roues, des coques de rétroviseurs extérieurs et une calandre au fini noir du plus bel effet.

La version S, qui était offerte encore l’année dernière en 2022 en configuration à traction, n’est maintenant livrable qu’avec la traction intégrale.

L’autre changement notable concerne le prix. Le tableau ci-dessous montre les écarts entre les modèles 2022 et 2023.

Profil du Nissan Rogue 2023 Photo : D.Boshouwers

Le Nissan Rogue 2023 : ce qu’il faut savoir

modèle de base du Rogue 2023 est équipé d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres offrant 181 chevaux et 181 lb-pi de couple. Les autres versions sont toutes livrées avec le 3-cylindres de 1,5 litre qui produit 201 chevaux et 225 lb-pi de couple. On retrouve une transmission à variation continue (CVT) avec les deux motorisations ainsi que la traction intégrale, et ce, avec toutes les versions.

Pour ce qui est de la consommation d’essence, les chiffres font état de 8,4 litres aux 100 km en ville, 6,7 litres sur autoroute, pour un combiné de 7,6 litres.

L'habitacle du Nissan Rogue 2023 Photo : Nissan

Sièges du Nissan Rogue 2023 Photo : Nissan

L’intérieur du Nissan Rogue 2023

Le Rogue 2023 est équipé d’un intérieur riche en détail, conçu pour rendre les trajets plus agréables. La console centrale dispose d’un espace de rangement situé sous le levier de vitesse, parfait pour y placer vos effets personnels. Nous avons également beaucoup aimé l’angle d’ouverture des portes arrière qui atteint 90 degrés, ce qui est très pratique pour y insérer des objets ou pour y installer des sièges pour enfants, ou même tout simplement pour entrer et sortir du véhicule.

L’espace de chargement du Rogue est également à souligner. Il offre une capacité allant jusqu’à 2098 litres lorsque les sièges de la deuxième rangée sont abaissés. Les places arrière sont divisées selon une configuration 60/40 et peuvent être inclinées (deux positions) afin d’optimiser l’espace pour les passagers ou pour augmenter le volume du coffre. De plus, le plancher de chargement, dénommé Divide-N-Hide, permet de dissimuler discrètement des objets sous le plancher et offre deux hauteurs réglables pour répondre à vos besoins.

Design extérieur du Nissan Rogue 2023 Photo : D.Boshouwers

L’extérieur du Nissan Rogue 2023

Comme mentionné, le seul changement est l’ajout d’un niveau de finition supplémentaire. Pour le reste, rien n’a changé depuis le lancement de ce modèle en 2021 (outre l’option du moteur 3-cylindres en 2022). Son style demeure distingué. Les phares en forme de boomerang et la calandre en V distinctifs ajoutent une touche audacieuse au design.

Soulignons qu’à partir de la version Édition Minuit, les options bicolores pour la carrosserie viennent rajouter encore plus de chic aux finitions. Pour seulement 630 $ ou 795 $, vous rajouterez une dimension visuelle supplémentaire à l’extérieur, créant un contraste intéressant entre les couleurs. C’est un choix esthétique audacieux qui permet au modèle de plus se démarquer sur la route.

Calandre du Nissan Rogue 2023 Photo : D.Boshouwers

La motorisation à 3 cylindres du Nissan Rogue 2023

La motorisation à 3 cylindres du Rogue détonne alors que la majorité des rivaux de Nissan tentent d’intégrer surtout des motorisations hybrides dans leurs modèles. Nous avons été deux à conduire ce véhicule durant notre semaine d’essai et avons tous les deux eu la même appréciation ; il en a dans le ventre le petit 3-cylindres. Les démarrages sont quand même énergiques, sans être foudroyants.

Là où la limite du 3 cylindres se fait vite sentir, c’est sur l’autoroute. Lors d’une conduite à vitesse constante, elle se comporte sans problème. Lors d’accélérations à vitesse élevée, on constate très vite les limites de ce petit moteur.

Nissan Rogue 2023, avant Photo : D.Boshouwers

Le Nissan Rogue 2023, un achat à recommander ?

Nous recommandons l’achat du Nissan Rogue si vous recherchez un véhicule de taille compacte plus à l’aise en milieu urbain qu’à haute vitesse sur l’autoroute. Le système à quatre roues motrices, offert tous azimuts, et la réactivité du moteur ne vous feront pas regretter votre choix. Pour plus d’économie d’essence, il faudra se tourner vers la et ses propositions hybrides.

Si vous cherchez un véhicule taillé pour la route, il sera à considérer à condition de ne pas avoir le pied pesant.

Les concurrents du Nissan Rogue 2023

L'arrière du Nissan Rogue 2023 Photo : D.Boshouwers