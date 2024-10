St-Paul de Vance, France - L’Audi A5 2025 (qui sera sans doute un modèle 2026 lorsqu’elle arrivera chez nous au printemps prochain) marque une évolution dans la gamme avec un renouvellement important, non seulement en matière de style, mais aussi de technologie.

De plus, alors que l’industrie automobile se tourne vers l’électrification, Audi a décidé de clarifier sa nomenclature : les chiffres pairs désigneront désormais les véhicules électriques (A4, A6, Q4, Q6), tandis que les impairs resteront liés aux motorisations à essence (A3, A5, A7).

Faire mieux avec ce que l’on possède déjà

Avec les investissements massifs consacrés aux modèles électriques, ceux à essence ont droit à des mises à jour d’ordre esthétiques. Chez Audi, on simplifie la gamme en conservant les mêmes bases mécaniques.

Malheureusement, la version 45 qui constituait le modèle d’entrée de gamme chez nous a été remplacée par le modèle 40, moins puissant. La version S5 hérite d’un alternateur de 48 volts qui ajoute 13 chevaux au moteur 6-cylindres turbo.

Audi A5 2025, avant | Photo : Audi

Audi A5 et S5 2025 - quoi de neuf ?

Seule la version berline revient sur la route en 2025. La nouvelle A5 est un amalgame des anciennes A4 et A5. Audi a abandonné les versions coupé et cabriolet ; seules les variantes Sportback subsistent. C’est aussi le premier véhicule Audi construit sur la plateforme PPC (Premium Platform Combustion).

Vous avez aussi de nouveaux boutons de commande de porte de garage intégrés au rétroviseur, une nouvelle conception de roues de 19 pouces avec le groupe S Line Plus qui ajoute des étriers de frein rouges, des garnitures extérieures noires et des améliorations sportives à l’intérieure.

Au Canada, seules les versions A5 40 et S5 seront livrables. L’Europe aura droit à un modèle hybride rechargeable qui sera éventuellement vendu ici.

Audi A5 2025, de profil | Photo : Audi

Design des Audi A5 et S5 2025 – 9,0/10

Le design de la nouvelle A5 Sportback est à la fois élégant et pratique. Plus longue de 67 mm face à l’ancienne génération d’A4, la A5 présente une allure plus fluide et mieux proportionnée grâce à la règle des tiers : deux tiers de carrosserie et un tiers de vitrage.

Un hayon dissimulé sous une allure de coffre facilite le chargement et est aussi plus facile à utiliser, tandis que les surplombs courts et la ligne de toit abaissée accentuent la posture dynamique du modèle.

Les détails, comme les « coupes de cuillère » sur le capot, nous donnent l’impression que le véhicule est plus long, et les nouveaux éclairages avant et arrière à DELO (diodes électroluminescentes organiques) ajoutent une touche futuriste. Vous êtes même en mesure, comme avec d’autres récents modèles Audi, de changer le dessin de vos phares.

Audi A5 Avant 2025 | Photo : B.Charette

La version A5 sera livrable en berline Sportback et en modèle Avant, qui est sans l’ombre d’un doute le plus élégant et pratique des deux.

En ce qui concerne le modèle S5, seule la version Sportback sera livrable au Canada. L’Europe a droit à une version S5 Avant.

Audi A5 2025, intérieur | Photo : Audi

Intérieur des Audi A5 et S5 2025 – 9,0/10

L’habitacle de l’A5 2025 se distingue par ce qu’Audi appelle la « scène numérique ». On y trouve un tableau de bord à affichage numérique incurvé de 11,9 pouces, un écran central de 14,5 pouces et, en option, un écran de 10,9 pouces devant le passager. L’ensemble intègre la dernière génération de l’interface MMI (Multi-Media Interface), avec navigation, applications et assistant vocal doté de l’intelligence artificielle. L’ajout de matériaux luxueux, comme des panneaux en tissu et un éclairage ambiant sophistiqué, renforce l’impression de qualité supérieure. La qualité des matériaux est toujours à l’abri des critiques.

Le Canada aura droit à des versions Basic, Tech, Tech Plus et Tech Pro.

Audi A5 2025, sièges | Photo : Audi

Les sièges sport moulent votre corps comme un gant et l’insonorisation est de haut niveau. L’espace aux places arrière est légèrement accru et la présence d’un hayon offre plus d’espace que le coffre traditionnel.

Dans la version Avant, vous avez jusqu’à 1420 litres d’espace de chargement.

Audi A5 2025, écran multimédia | Photo : Audi

La technologie des Audi A5 et S5 2025 - 9,0/10

Les nouveaux modèles Audi A5 sont équipés de l’assistant Audi, un assistant vocal qui comprend le langage naturel et apprend également de manière autonome. Le conducteur l’active via la commande vocale « Hey Audi » ou par l’entremise d’un bouton situé sur le volant.

L’affichage tête-haute (HUD = Heads Up Display) a également été repensé. Grâce à l’utilisation maximale de l’espace d’installation et à la technologie d’affichage adaptée, la zone d’image visible est 85 % plus grande qu’auparavant. De plus, le HUD est désormais configurable et affiche de manière claire des contenus supplémentaires sur demande tels que la vitesse, les systèmes d’assistance, les instructions de navigation et les données multimédias.

Les commandes au volant (redessiné) permettent aux utilisateurs de faire défiler les listes et d’effectuer des sélections directes sans quitter la route des yeux.

Audi propose en option le système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D et des haut-parleurs pour les appuie-tête. Au total, 20 haut-parleurs et deux amplificateurs d’une puissance de 810 watts offrent une expérience sonore unique. Quatre haut-parleurs sont intégrés dans les appuie-tête avant des sièges sport (option).

Audi A5 2025, sur la route | Photo : Audi

Motorisation des Audi A5 et S5 2025 – 8,0/10

La gamme A5 2025 repose sur la nouvelle plateforme PPC (Premium Platform Combustion), avec un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres, couplé à une boîte automatique à sept rapports à double embrayage. Le modèle A5 40 TFSI développe 201 chevaux avec un couple de 236 lb-pi.

Pour la S5, Audi propose un V6 turbo de 3,0 litres de 362 chevaux, accompagné d’un système hybride léger de 48 volts et d’un système de traction intégrale quattro avec vectorisation du couple.

Dans les virages, la famille Audi A5 bénéficie d’une stabilisation antiroulis plus orientée vers l’arrière et d’une liaison plus rigide avec l’essieu arrière, ce qui lui permet d’être dirigée avec agilité.

Le système intégré de contrôle des freins avec vectorisation du couple de freinage permet une augmentation dynamique de la pression de freinage. Il favorise également les virages dynamiques grâce à des interventions de freinage ciblées sur les roues situées à l’intérieur du virage.

Audi A5 2025, trois quarts arrière | Photo : Audi

Conduite des Audi A5 et S5 2025 – 8,0/10

L’Audi A5 brille par son confort de conduite et sa finition irréprochable. La direction progressive et la suspension adaptative promettent une conduite à la fois souple et précise. La direction a été montée directement sur la carrosserie et utilise une barre de torsion nettement plus rigide. Ces mesures réduisent l’élasticité entre le volant et la roue. Le conducteur profite d’une rétroaction plus précise sur l’état de la route dans toutes les situations.

La version A5 40 TFSI offre cependant des performances décevantes, elle qui manque de dynamisme face à ses concurrentes. Les 201 chevaux ne font pas le poids face à l’ancienne A4 et ses 261 étalons. Les reprises manquent de tonus, les accélérations sont longues et le moteur se lamente. Chose à laquelle nous ne sommes plus habitués chez Audi.

Nous ne comprenons pas la décision de la compagnie d’avoir choisi le modèle 40 en lieu et place du modèle 45, plus vivant, plus dynamique et plus agréable à conduire. La nouvelle plateforme offre une suspension et des supports de direction plus rigides pour améliorer la tenue de route, mais cela ne compense pas le manque de chevaux.

Une suspension adaptative est livrable, et l’A5 comme la S5 sont équipées de série d’une direction progressive, avec un rapport variable qui se resserre à haute vitesse ou facilite les manœuvres à basse vitesse.

Heureusement, il y a la S5 pour ceux qui recherchent plus de nervosité. Les 362 chevaux sont tous là, prêts à bondir à la moindre sollicitation. Grâce à l’hybridation légère, vous profitez d’une consommation de carburant qui demeure très réaliste malgré le surplus de puissance.

Nous trouvons seulement dommage qu’Audi n’expédie pas de modèle S5 Avant chez nous ; c’est de loin le plus beau de la gamme.

Consommation

L’A5 40 TFSI affiche une consommation moyenne d’environ 9,0 litres/100 km en ville et de 7,0 litres/100 km sur autoroute. Des chiffres qui s’améliorent, mais au détriment d’une performance à la baisse. Les données de la version S5 tournent autour de 11 litres/100 km en ville et 9,0 litres/100 km sur la route.

Audi A5 2025, coffre ouvert |

Le mot de la fin

L'Audi A5 2025 continue de se positionner comme un modèle sophistiqué, mariant élégance, technologie et praticité. Par contre, les amateurs de performances sportives devront obligatoirement se tourner vers la S5 pour une expérience de conduite plus exaltante, car l’A5 déçoit à ce chapitre.

Les concurrents de l’Audi A5 2025

- BMW Série 4

- Cadillac CT4

- Genesis G70

- Lexus IS

- Mercedes Benz Classe C

- Volvo S60