• Auto123 effectue un premier essai de l’Audi RS 3 2025.

Barcelone, Espagne - Oubliez les voitures qui font tourner les têtes, l'Audi RS 3 2025, elle, les arrache carrément ! Avec son look de prédateur et son moteur explosif, cette petite bombe sur quatre roues est l'équivalent automobile d'un tigre en format de poche. Imaginez un félin sauvage prêt à bondir, tapi dans votre garage... ça vous donne une idée !

Mais au-delà des rugissements impressionnants, qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le ventre cette RS 3 ? Est-ce que cette nouvelle version est plus qu'une simple bête de course au tempérament fougueux ? Accrochez-vous, on vous dit tout !

Un bolide qui se conduit aussi au quotidien

On entend souvent dire que les voitures sport compactes sont un compromis entre la folie d'une exotique et la conduite au quotidien. La RS 3 2025 pousse cette idée à l'extrême. Imaginez-vous attaquer le circuit un dimanche et faire la navette du boulot le lundi matin, tout ça avec la même voiture ! C'est un peu comme si elle avait un pied dans deux mondes, celui des circuits et celui des rues tranquilles de banlieue.

Mais est-ce qu'elle réussit ce tour de force sans perdre son âme ? La réponse, c'est un grand "oui... mais". Disons qu'il faut être prêt à apprivoiser la bête pour vraiment en profiter.

L’Audi RS 3 2025 (berline), de profil | Photo : Audi

Audi RS 3 2025 - quoi de neuf ?

Audi n'a pas fait que peaufiner la RS3 pour 2025, ils l'ont carrément transformée en une bête encore plus sauvage. Le moteur 5 cylindres turbo de 2,5 litres, le cœur battant de ce monstre de poche, est toujours là, bien sûr. Avec ses 400 chevaux, la RS 3 est l'une des compactes les plus musclées du marché.

L'ajout d'un différentiel arrière à vecteur de couple permet maintenant de mieux dompter cette puissance dans les virages serrés. Imaginez une danseuse étoile qui fait des pointes sur un fil de fer... c'est un peu ça ! La suspension adaptative a été revue et l'aérodynamisme amélioré pour coller à la route comme une ventouse.

Bref, la RS 3 n'a jamais été aussi affûtée.

L’Audi RS 3 2025 (à hayon) | Photo : Audi

L’Audi RS 3 2025 (berline), arrière | Photo : Audi

Design de l’Audi RS 3 2025 – 9,0/10

Côté design, on dirait qu'Audi a taillé la RS 3 dans un bloc de dynamite ! La calandre béante et anguleuse, les prises d'air massives et les ailes élargies lui donnent une allure de prédateur prêt à bondir. On sent que chaque ligne a été dessinée pour maximiser l'agressivité. Oubliez la discrétion, cette voiture, elle veut se faire remarquer ! Les phares à DEL au regard perçant accentuent cette attitude de prédateur.

À l'arrière, le diffuseur proéminent et les deux énormes sorties d'échappement sont un clin d'œil évident à son pedigree de pistarde. Bref, c'est une auto qui a de la gueule et qui le sait.

L’Audi RS 3 2025, sièges | Photo : Audi

L’Audi RS 3 2025, intérieur | Photo : Audi

Intérieur de l’Audi RS 3 2025 – 9,0/10

À l'intérieur, Audi continue de miser sur le luxe et la sportivité. Les sièges baquets en cuir Nappa finement surpiqués vous enrobent comme un gant de course, vous rappelant à chaque instant que vous êtes aux commandes d'une sportive. Le volant aplati, recouvert d'Alcantara, vous donne envie d'attaquer les virages comme un pilote. Les touches de fibre de carbone et les accents métalliques ajoutent une touche de raffinement brut.

Malgré cette sportivité omniprésente, l'habitacle reste un endroit où il fait bon vivre. Les matériaux sont de qualité, l'insonorisation est soignée, et il y a assez d'espace pour ne pas se sentir à l'étroit... sauf peut-être à l'arrière où c'est un peu juste. Mais ne vous y trompez pas, c'est avant tout une cabine conçue pour les sensations fortes !

L’Audi RS 3 2025, données techniques affichées sur l'écran multimédia | Photo : Audi

Technologie de l’Audi RS 3 2025 – 9,0/10

La technologie embarquée est digne d'un vaisseau spatial. Le tableau de bord entièrement numérique Virtual Cockpit offre une multitude d'affichages personnalisables, dont des modes spécifiques pour la performance avec les indicateurs de pression du turbo et de température des pneus. De quoi impressionner vos amis !

Le système d'infodivertissement MMI est toujours aussi intuitif, et la connectivité est au rendez-vous avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

Mais ce qui distingue vraiment la RS 3, ce sont les modes de conduite personnalisables. Imaginez, vous pouvez moduler la puissance, la sonorité de l'échappement, et même la répartition du couple. Vous passez d'un mode "bon citoyen" à un mode "fou furieux" en un clin d'œil grâce à deux boutons rouges sur le volant. C'est comme avoir Dr Jekyll et Mr Hyde sous le capot !

L’Audi RS 3 2025, moteur | Photo : Audi

Motorisation de l’Audi RS 3 2025

Le moteur n’est pas nouveau, mais il est une véritable pièce d’orfèvrerie mécanique, un hommage à l’ingénierie allemande. Avec 401 chevaux et 369 lb-pi de couple, il propulse cette compacte de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Le ronronnement distinctif du cinq cylindres qui est la moitié d’un V10 Lamborghini est addictif, presque primal.

La boîte de vitesses automatique à double embrayage est rapide et précise, permettant des changements de vitesse éclair.

Audi a conservé cette motorisation unique, ce qui donne à la RS 3 un caractère bien trempé. C'est une voiture qui ne ressemble à aucune autre.

L’Audi RS 3 2025 (berline), sur la route | Photo : Audi

Conduite de l’Audi RS 3 2025 – 9,0/10

Sur la route, elle est soit une arme de précision soit un monstre indomptable, selon le mode que vous choisissez. Les routes de la Montserrat malgré une journée pluvieuse se sont avérées un excellent terrain de jeu.

Notre journée avait débuté le matin sur le circuit de Castelloli. Le nouveau différentiel à vecteur de couple à l’arrière change complètement la donne et vous ramène dans le droit chemin si vous abordez une courbe trop rapidement. Dans les virages, la voiture mord l’asphalte avec une adhérence stupéfiante, et vous avez l’impression de pouvoir défier les lois de la physique.

La suspension adaptative vous permet de jongler entre un confort respectable pour une compacte sportive et une rigidité parfaite pour attaquer les courbes.

La direction est précise, mais un peu artificielle par moments. Malgré tout, on sent bien la route, ce qui est rare sur les voitures modernes.

Consommation de l’Audi RS 3 2025 – 8,0/10

Inutile de se voiler la face, l’Audi RS 3 n’est pas une championne de la sobriété. Avec une consommation moyenne qui tourne autour de 10,5 litres/100 km en conduite mixte, c’est clairement une voiture qui vous incite à vider votre réservoir à chaque accélération.

Mais bon, qui achète une RS 3 pour faire des économies ? C'est le prix à payer pour avoir une telle dose d'adrénaline. Et puis, le son envoûtant du moteur cinq cylindres vous fera vite oublier vos passages à la pompe.

L’Audi RS 3 2025 (à hayon), écusson | Photo : Audi

Le mot de la fin

L'Audi RS 3 2025 est une compacte sportive sans compromis. C'est une machine de guerre déguisée en voiture de tous les jours. Elle est agressive, rapide, bruyante, et terriblement excitante à conduire.

Mais attention, elle ne pardonne pas tout, et elle exige un conducteur prêt à s’investir. Pour les amateurs de sensations fortes qui veulent quelque chose d’unique et de terriblement efficace, l’RS 3 est une tentation difficile à ignorer.

Les concurrents de l’Audi RS 3 2025

- Acura Integra Type S

- BMW M2

- Mercedes Benz CLA 45 AMG