Auto123 met à l’essai la BMW M240i xDrive 2022.

Si vous vous intéressez le moindrement à l’automobile, vous connaissez certainement le slogan de BMW « Le plaisir de conduire », l’expression qui se voulait une traduction inexacte de « The Ultimate Driving Machine ». Il est parfois complexe de traduire un slogan sans changer le propos, ce qui explique pourquoi les constructeurs ont des départements de marketing un peu partout sur le globe pour mieux cerner les clientèles régionales.

Mais bon, revenons à ce slogan qui n’est plus utilisé du côté anglophone, et ce, même si les irréductibles disciples de la marque continuent de s’y référer lorsqu’il est question de décrire la sensation ressentie derrière le volant d’un des produits BMW. Peu importe le slogan retenu, ce qu’il faut retenir de ce premier contact hivernal au volant de la BMW M240i xDrive 2022, c’est que l’agrément de conduite est à l’honneur.

En fait, depuis que le constructeur s’est immiscé dans la catégorie des petits coupés compacts en 2008 avec la Série 1, cette ligne de conduite est respectée à la lettre, surtout lorsqu’il est question des livrées propulsées par une merveilleuse mécanique 6-cylindres en ligne.

J’ai récemment pu prendre le volant du plus récent chapitre de BMW dans le créneau des coupés de taille compacte. Puristes, soyez rassurés, cette BMW M240i xDrive n’a absolument rien à voir avec la BMW M235i xDrive Gran Coupé. La première mise sur une architecture à roues arrière motrices, tandis que l’autre, avec ses quatre portières, est plutôt une voiture à « traction ». Oui, il est vrai que les deux portent la mention « xDrive » dans leurs nomenclatures respectives, ce qui pointe directement à un rouage intégral, mais il s’agit là du seul réel point en commun entre les deux versions de la Série 2.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : V.Aubé BMW M240i xDrive 2022, profil

Et comme vous pourrez le constater par mes photos « enneigées », les conditions routières pendant ces quelques jours du mois de janvier étaient idéales pour tester le comportement de la voiture lorsque l’adhérence est à son minimum.

Ne jamais se fier aux photos

Encore une fois, le dévoilement d’un nouveau modèle BMW a suscité des réactions mitigées auprès des puristes. Ils sont passionnés les aficionados de la division bavaroise, surtout quand il est question d’un coupé agile et puissant.

Le design des blocs optiques, la calandre extralarge, la découpe du bouclier, la fenestration et la forme des feux de position, plusieurs éléments de ce coupé de Série 2 ont été mal accueillis par les amateurs et même la presse automobile, votre humble serviteur inclus. Mais, à l’image du tandem M3/M4 avec sa grille de calandre surdimensionnée, la nouvelle Série 2 est franchement plus jolie que prévu en personne.

À force de l’observer pendant cette semaine glaciale du mois de janvier, je me suis même permis de jeter un coup d’œil à mes vieilles fiches techniques, notamment celles concernant les dimensions. Pour illustrer à quel point l’automobile grandit encore et encore, le nouveau coupé M240i xDrive 2022 est plus long, plus large et plus bas que la Série 3 commercialisée dans les années 2000, celle que les passionnés de la marque appellent aussi la génération E90. Il n’y a que l’empattement du nouveau coupé de Série 2 qui est un tantinet plus court que celui du coupé vendu il y a un peu moins de 20 ans déjà. Autrement dit, la nouvelle Série 2 propose grosso modo ce que le coupé de Série 3 offrait au début du siècle… en matière de dimensions du moins!

Photo : V.Aubé BMW M240i xDrive 2022, avant

Plus j’observais ce coupé aux dimensions parfaites, plus je me disais que les proportions de la nouvelle 2 étaient encore plus séduisantes que la précédente version. Les ailes sont beaucoup plus bombées, le capot laisse sortir cette petite bosse au centre pour confirmer qu’il y a bel et bien un moteur performant sous le capot et le bouclier très agressif s’embellit à mesure qu’on l’observe. C’est vrai que les feux de position à l’arrière proposent un dessin inhabituel et que ces derniers paraissent trop bas, mais au risque de me répéter, ce coupé M240i xDrive s’embellit avec le temps. Ah oui, et que dire de cette coloration « Thundernight métallisé », une teinte originale pour une sportive.

Plus puissante qu’une M2!

Avec ses 382 chevaux, la nouvelle M240i xDrive surpasse tout juste l’excellente M2 de génération précédente qui, lors de son introduction, développait la bagatelle de 370 chevaux. Bon d’accord, la M2 Competition et la sublime M2 CS mettent cette M240i xDrive dans leurs petites poches arrière, mais n’empêche, le plus petit coupé de performance de BMW de 2022 est très bien nanti sous le pied droit.

Il y a toutefois l’épineuse question de la boîte de vitesses, la M240i xDrive qui est strictement offerte avec une unité automatique à huit rapports, celle-ci étant étendue à bon nombre de modèles à travers la gamme. Son efficacité a été démontrée à maintes reprises dans le passé et, une fois de plus, je n’ai rien à redire à propos de cette composante essentielle au fonctionnement de la voiture, si ce n’est que les changements de rapports sont très rapides – en mode Sport Plus surtout – et qu’elle calme ses ardeurs lorsqu’on la place en mode Eco Pro ou Normal, bref une boîte exemplaire pour la majorité des situations.

Oui, c’est vrai que l’excellente boîte de vitesses manuelle à six rapports serait la bienvenue à bord de cette voiture sport « accessible », mais avec le peu d’intérêt de la clientèle, BMW a le beau jeu de limiter cette unité à ses produits tatoués du « gros » M, pas le « petit » M de cette M240i xDrive.

Photo : V.Aubé BMW M240i xDrive 2022, intérieur

C’est ça une « béhème »!

Malgré le débat entourant le choix de la boîte de vitesses, sachez que cette petite est exactement ce que doit être une « béhème » en cette période où l’énergie électrique se pointe comme la solution d’avenir dans le monde des transports.

La rigidité du châssis, jumelée à cette expertise de BMW en matière de suspension adaptative, fait des merveilles malgré les crevasses rencontrées sur la route. La direction est lourde, sans trop l’être et le freinage est très efficace. Toutefois, c’est le souffle du moteur 6-cylindres en ligne turbo qui séduit chaque fois que le pied droit s’enfonce dans le plancher. La sonorité de ce dernier est superbe en mode Sport Plus avec ces changements de vitesse plus énergiques si on pousse fort.

Et cette boîte automatique a l’avantage de ne pas forcer le conducteur à changer les rapports; sur une chaussée glissante, celui ou celle qui tient le volant peut donc se concentrer à contrôler la voiture, surtout si le système antipatinage est désactivé… si vous voyez ce que je veux dire! Même en dérapage, la M240i xDrive demeure neutre au possible. N’importe quel conducteur novice peut se transformer en héros au volant de cette Série 2, celle qui existe encore pour plaire aux amoureux de la conduite, contrairement à Série 2 Gran Coupé, dont la mission est un peu plus utilitaire ou familiale, si vous préférez.

Photo : V.Aubé BMW M240i xDrive 2022, section avant

Le mot de la fin

Je pourrais m’étendre sur les nombreuses qualités de ce coupé compact, notamment cette polyvalence quatre saisons – merci au rouage xDrive – ou cette obstination des ingénieurs BMW à toujours proposer un agrément de conduite qui ne nuit absolument pas au confort des occupants.

Je me dois aussi de mentionner que le prix demandé pour ce coupé riche en options est très salé – 68 595 $, ce n’est pas rien après tout – et que l’espace aux places arrière est limité à côté du volume intérieur d’un BMW X7, mais si vous lisez encore ce texte, c’est que vous savez exactement à quoi vous attendre.

La BMW M240i xDrive 2022 poursuit admirablement la tradition du constructeur dans cette catégorie qu’il a créé de toutes pièces avec la toute première Série 3 dans les années 70, voire même celle qui l’a précédée, la mythique BMW 2002.

On aime

La tenue de route

La sonorité du moteur

L’agrément de conduite

On aime moins

Le prix demandé (!)

L’absence d’une boîte manuelle

Peu d’espaces de rangement

La concurrence principale

Audi S3

Cadillac CT4-V

Mercedes-AMG CLA 35

Photo : V.Aubé BMW M240i xDrive 2022, trois quarts arrière

Essais routiers et évaluations Experts Consommateurs