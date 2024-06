• Auto123 met à l’essai le BMW X1 M35i 2024.

BMW a fait d’importants progrès avec son plus petit VUS en 2023, lors du baptême de la troisième génération. Les changements apportés ont fait du X1 un véhicule plus attrayant sur le plan de l’expérience de conduite, et l’intérieur est maintenant bien à jour, sophistiqué et bourré de technologie.

Pour 2024, BMW a lancé sur le marché une deuxième variante, la M35i, qui coûte près de 10 000 $ de plus que l’actuelle xDrive 281, mais qui en offre plus en retour.

BMW X1 M35i 2024 – quoi de neuf ?

Le X1 a été profondément remanié en 2023. Il n’y a donc rien de majeur à signaler pour 2024 en matière de design ou de technologie.

La variante M35i est nouvelle et elle rejoint la xDrive28i, jusqu’alors seul modèle offert au Canada et désormais le X1 d’entrée de gamme. Du même moteur, elle tire plus de chevaux ; le couple reste inchangé. Ce modèle ajoute à l’équation un système de suspension adaptative et des freins à haute performance.

Design du BMW X1 M35i 2024 – 8,0/10

Ceux qui veulent un style plus racé, avec un toit incliné, opteront pour le X2. Mais même si le X1 est moins tape-à-l’œil, son design n’en demeure pas moins très réussi (il a en outre l’avantage d’offrir une meilleure visibilité et plus d’espace pour la tête au niveau de la rangée arrière).

La refonte de 2023 a fait beaucoup de bien au X1, tout d’abord en améliorant sa praticité. Nous n’endossons pas le fait que chaque modèle grossisse à chaque révision, mais dans ce cas-ci, c’était justifié et tout à son avantage. On peut dire de ce véhicule qu’il est maintenant un VUS « sous-compact+ ».

La variante M35i a une allure plus sportive avec sa calandre aux entrées d’air plus grandes, ses quatre sorties d’échappement et ses accents extérieurs noirs.

Intérieur

Depuis l’année dernière, l’habitacle du X1 a hérité de la présentation à deux écrans incurvés que l’on retrouve avec d’autres récents produits BMW. L’écran central est tactile et c’est là que vous pourrez vous amuser pendant des heures à fouiller les menus et les possibilités de réglage, si vous le souhaitez.

La variante M35i profite de sièges sport à l’avant, d’accents intérieurs en similisuède et d’un volant M, ainsi que d’un toit ouvrant panoramique (offert avec l’ensemble Premium Enhanced).

Comme nous l’avons noté dans notre évaluation du xDrive 28i, le nouveau X1 est plus spacieux qu’avant, cela ne fait aucun doute. Cependant, il s’agit toujours d’un « petit » modèle, donc inviter trois adultes à l’arrière pour un long voyage, c’est peut-être trop leur demander.

Les sièges sont très confortables, mais il reste qu’on est loin du raffinement haut de gamme du X7. En revanche, le prix est bien plus raisonnable. Pour ce qu’il coûte, le X1 offre un habitable impressionnant, d’une très bonne qualité.

Les motorisations du BMW X1 2024 – 9,0/10

Le xDrive28i « de base » est propulsé par un 4-cylindres turbo de 2,0 litres développant 241 chevaux et 295 lb-pi de couple. La variante M35i xDrive voit cette mécanique pousser la puissance à 312 chevaux grâce à des réglages différents ; le couple reste inchangé à 295 lb-pi. Le 0-100 km/h s’atteint en 5,4 secondes.

La variante M35i est équipée d’une boîte de vitesses automatique à 7 rapports, d’une suspension adaptative M et de freins M Sport, ainsi que de quatre sorties d’échappement. La transmission intégrale est de série.

La technologie du BMW X1 M35i 2024 – 9,0/10

BMW est connu pour sa technologie sophistiquée et le X1 de troisième génération ne déçoit pas. Vous pouvez passer la journée à fouiller les menus à l’écran et à personnaliser l’expérience, mais ce qui compte, c’est que vous disposez des technologies de sécurité et d’aides à la conduite attendues, des mises à jour en direct et du système d’exploitation iDrive 9 de BMW, qui profite d’une nouvelle interface. Les applications Apple Carplay et Android Auto peuvent être connectées sans fil.

Devant le conducteur se trouve un combiné d’instruments spécifique à la gamme M.

Il est un peu décevant qu’il faille opter pour l’ensemble Premium Enhanced, relativement onéreux, pour bénéficier de l’affichage tête-haute et de quelques autres éléments qui sont aujourd’hui de série avec plusieurs modèles haut de gamme de marques génériques. Comme c’est souvent le cas avec les marques de luxe allemandes, il faut payer pour obtenir l’équipement.

Conduite du BMW X1 M35i 2024 – 9,0/10

La version M35i gagne en puissance par rapport à la xDrive28i et c’est perceptible. La puissance est délivrée de façon puissante et équilibrée, à l’exception d’une certaine hésitation de la transmission à basse vitesse. Autrement, l’utilitaire est très vif. La direction est légère jusqu’à ce que vous passiez en mode Sport, où tout se resserre considérablement, y compris le freinage. Dans ce mode et sur les routes sinueuses, le X1 est dans son élément, avec une excellente adhérence, sans roulis, pratiquement.

En ville, la fonction départ/arrêt du moteur s’est révélée un peu approximative, tellement qu’il est préférable de donner un petit coup sur l’accélérateur lorsque le feu de circulation s’apprête à passer au vert, afin d’assurer des transitions plus fluides, plus rapides.

Nous avons également noté quelques conséquences de la conduite en mode Sport, à savoir un comportement plus rude lorsque la chaussée est bosselée en raison du raidissement de la suspension. Ce phénomène s’accompagne d’un certain bruit provenant des roues de 20 pouces, qui s’infiltre dans l’habitacle.

Prix du BMW X1 2024 au Canada

- BMW X1 xDrive 28i - 46 900 $

- BMW X1 M35i - 57 500 $

Notre modèle d’essai comprenait l’ensemble Premium Enhanced à 5400 $, qui ajoute une caméra intérieure, l’affichage tête-haute, la fonction Digital Cockpit Professional et d’autres gadgets. L’ensemble M Sport Pro, d’une valeur de 2500 $, comprend également des freins M Sport rouges, des phares uniques, des garnitures extérieures noires et des sièges M Sport, ainsi que des jantes de 20 pouces (500 $) et une magnifique finition bleu Bay Lagoon métallisé (900 $).

Prix du modèle, tel que testé ? 68 000 $.

Le mot de la fin

Ce n’est pas un prix exorbitant pour un petit VUS de luxe de grande qualité, surtout pour cette troisième génération qui a amélioré le produit à plusieurs égards. En fait de format, de performances, d’esthétique et de modernité, le nouveau X1 est tout simplement un véhicule plus convaincant qu’il ne l’était.

Compte tenu de l’emballage dans lequel il est livré et de son prix relativement abordable, il est difficile de résister à la tenue de route sublime et aux performances du BMW M35i 2024. Et si ce n’est pas un frein à votre budget, l’amélioration des performances par rapport à la version d’entrée de gamme xDrive 28i fait que le surplus en vaut la peine, à notre avis.

Les concurrents du BMW X1 2024

- Alfa Romeo Tonale

- Audi Q3

- Cadillac XT4

- Lexus NX

- Mercedes-Benz GLB

- Mini Countryman JCW

- Porsche Macan

- Volvo XC40

