• Auto123 met à l’essai le BMW X5 xDrive50e 2024.

Le BMW X5 évolue pour l’année 2024. On parle surtout de quelques retouches esthétiques, technologiques et mécaniques.

Réputé pour son luxe et sa polyvalence, le X5 2024 cible néanmoins un public de plus en plus limité en raison de son prix qui ne cesse de grimper, année après année.

Le nouveau BMW X5 xDrive50e 2024 Photo : K.Soltani

BMW X5 2024 : quoi de neuf ?

Pour le modèle 2024, BMW a mis à jour l’apparence de son X5 avec une calandre et un pare-chocs modifiés, de nouveaux phares et feux et des jantes actualisées. Le modèle haut de gamme M60i arbore des accents extérieurs noir brillant, quatre sorties d’échappement et un logo M sur la calandre.

Le moteur 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres et le V8 biturbo de 4,4 litres bénéficient d’un nouveau système hybride de 48 volts. Le 6-cylindres a été amélioré pour offrir maintenant 375 chevaux.

Concernant le modèle orienté vers la performance, il a changé de nom, passant de M50i à M60i, sans toutefois voir sa puissance être changée, alors qu’il offre toujours 523 chevaux.

La version hybride rechargeable xDrive45e de l’année précédente, déjà très performante, a été remplacée par la xDrive50e plus puissante, offrant 94 chevaux supplémentaires et environ 14 km de plus en autonomie électrique pure, soit un total de 483 chevaux et 64 km d’autonomie.

Tous les X5 sont également équipés d’un nouvel écran multimédia incurvé et de la dernière interface logicielle iDrive 8 de BMW.

Un design légèrement modifié

L’extérieur du X5 2024 se distingue par des phares plus fins, une calandre redessinée livrable avec éclairage en option, et des feux à DEL avec un motif en forme de « X ». De nouvelles options de peinture, comme le bleu Marina Bay Blue et le vert Isle of Man, sont introduites.

Feu du BMW X5 xDrive50e 2024 Photo : BMW

L’intérieur du BMW X5 xDrive50e 2024

L’habitacle a été modernisé, notamment avec l’intégration de l’imposant écran courbé de BMW. Il abrite un tableau de bord à affichage numérique et un écran central de commande. Les matériaux haut de gamme et l’éclairage d’ambiance personnalisable offrent un cadre luxueux. Le modèle M60i ajoute des sièges multicontours ventilés et des équipements M Sport.

BMW X5 xDrive50e 2024, avant Photo : K.Soltani

La technologie

Le X5 2024 est équipé du système iDrive BMW Operating System 8, dont l’interface est plus conviviale et facile à utiliser. L’Assistant Personnel Intelligent et la fonction Augmented View pour la navigation sont des ajouts notables.

Les motorisations du BMW X5 2024

BMW X5 xDrive40i

Moteur : 6 cylindres de 3,0 litres

Puissance : 375 chevaux

Transmission : Automatique à huit vitesses, transmission intégrale xDrive

Garantie : 4 ans / 80 000 km

BMW X5 xDrive50e (hybride rechargeable)

Moteur : Combinaison du moteur 6-cylindres de 3,0 litres du xDrive40i et d’un moteur électrique

Puissance : 483 chevaux

Transmission : Automatique à huit vitesses, transmission intégrale xDrive

Garantie : 4 ans /80 000 km

BMW X5 M60i

Moteur : V8 de 4,4 litres

Puissance : 523 chevaux

Transmission : Automatique à huit vitesses, transmission intégrale xDrive

Garantie : 4 ans / 80 000 km

Design extérieur du BMW X5 xDrive50e 2024 Photo : K.Soltani

Conduite du BMW X5 xDrive50e 2024

Notre version à l’essai, xDrive50e, présente plusieurs améliorations notables par rapport à la variante 45e de l’année dernière. BMW a considérablement amélioré le moteur à combustion de ce modèle hybride rechargeable, ainsi que sa technologie eDrive.

Cela se traduit par un gain de près de 100 chevaux par rapport à l’ancien xDrive45e, tout en augmentant l’autonomie en mode électrique pur à environ 64 km, soit 14 km de plus que le modèle précédent. Sur une prise de 110 volts à la maison, il faut compter environ 1 % de recharge par heure soit environ 4 km. Il est évident qu’une borne de niveau 2 est tout indiquée, elle qui permet une recharge complète en 3 heures 15 minutes.

Le 6-cylindres en ligne de 3,0 litres, avec la technologie TwinPower Turbo, utilise désormais le cycle de combustion Miller, plus efficace. Quant au moteur électrique, il tire son énergie d’une batterie lithium-ion de cinquième génération montée sous le plancher. La batterie stocke 25,7 kWh d’énergie utilisable, soit une augmentation de près de 25 % par rapport au modèle 45e.

Le tout est intégré à la transmission sport Steptronic à huit vitesses de BMW.

Cette nouvelle configuration offre une augmentation significative de la puissance de sortie. Il produit désormais une puissance nominale de 194 chevaux, 83 forces de plus en mode tout électrique que les 111 de la déclinaison 45e. Il est possible, si l’on reste délicat avec l’accélérateur, d’atteindre 120 km/h sur autoroute sans que le moteur thermique soit sollicité.

BMW X5 xDrive50e 2024, écusson Photo : K.Soltani

Concernant le châssis, le xDrive50e est équipé de série d’une suspension pneumatique adaptative à deux essieux avec nivellement automatique. Cette configuration utilise un compresseur électrique avec réservoir de pression pour maintenir une hauteur de conduite optimale, quel que soit la vitesse ou le niveau de charge. Dans les conditions de route testée, cette suspension s’est avérée être d’une douceur extrême en nivelant et absorbant l’ensemble des nombreux trous et imperfections sur nos routes.

La consommation de notre X5

Notre essai de la version 50e nous a permis d’enregistrer une consommation économique de 4,2 litres/100 km sur 300 km parcourus. Étant donné que nos trajets quotidiens ne dépassaient pas 50 km, et rarement 80 km, le moteur à essence a été peu sollicité, ce qui explique la faible consommation. Il n’a pas été possible de recharger le véhicule chaque nuit.

La consommation annoncée de la version 40i (non rechargeable) étant de 10,1 litres et 8,7 litres/100 km (ville et autoroute), cela représente une différence importante entre ces deux motorisations. Le prix du modèle 40i est de 89 152 $ contre 93 652 $ pour le 50e, soit une différence de 4500 $. Ça permet de comprendre que l’achat de la version hybride serait plus rentable.

L'arrière du BMW X5 xDrive50e 2024 Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le BMW X5 2024 se positionne comme un VUS de luxe polyvalent, offrant un mélange de confort, de technologie et de performance. Bien qu’il ne soit pas le plus sportif de sa catégorie, il offre un équilibre agréable qui devrait plaire à un large éventail d’acheteurs. Avec ses multiples améliorations pour 2024, le X5 continue d’être un choix solide dans le segment des VUS de luxe intermédiaire.

En ce qui concerne cette version hybride rechargeable xDrive50e, son autonomie bénéficie d’une augmentation bienvenue cette année, et les économies qu’elle permet à la pompe en font un choix particulièrement attrayant. Dommage que le prix de départ continue de grimper année après année.

Les concurrents du BMW X5 2024

– Acura RDX

– Audi Q8

– Cadillac XT5

– Genesis GV80

– Infiniti QX60

– Land Rover Range Rover Sport

– Lexus RX

– Lincoln Nautilus

– Mercedes-Benz GLE

– Porsche Cayenne

– Volvo XC90