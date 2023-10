• Auto123 effectue un essai sur piste du nouveau BMW X5M 2024.

Vancouver, C.-B. — La continuité dans la transformation, on connaît ça chez BMW. La marque bavaroise a fait ses débuts comme fabricant de roadsters et de sportives, pour ensuite passer aux berlines performantes et, éventuellement, aux VUS performants. Aujourd’hui, on passe à la mobilité électrique.

Tout au long de cette évolution, l’entreprise a conservé son engagement envers la performance à travers la majeure partie de sa gamme. Bon, on ne peut louanger les capacités d’accélération et de maniabilité de l’i3 EV (aujourd’hui disparu), mais il n’est pas nécessaire de chercher bien loin dans une concession BMW pour trouver quelque chose de rapide et d’amusant.

Ce que n’est pas le X5 M Competition. C’est plutôt un mangeur d’asphalte au comportement un peu cinglé.

Voici les faits et les chiffres : le VUS est équipé d’un V8 de 4,4 litres à double turbo (chacun étant doté de deux volutes) et d’un système hybride léger de 48 V avec démarreur/générateur intégré à la boîte de vitesses qui ajoute un couple de 147 lb-pi. Cela se traduit par une puissance combinée de 617 chevaux et 553 lb-pi de couple. Donc, oui. Cinglé. La boîte automatique à huit rapports avec glissement limité électronique et la transmission intégrale ont toutes été mises au point par la division M, et vous disposez d’une direction sport et d’amortisseurs adaptatifs M aux quatre roues.

Le nouveau BMW X5M Competition 2024 Photo : D.Heyman

Design du BMW X5M Competition 2024

Le style du modèle a été mis à jour pour 2024, dans le cadre d’un rafraîchissement de milieu de cycle. Le design du bouclier avant est plus agressif, avec une grille de calandre noircie réussie, de nouvelles jantes et un aérodynamisme amélioré.

Le VUS est vraiment très beau, surtout en vert Île de Man métallisé avec des jantes noires (21 pouces à l’avant et 22 pouces à l’arrière).

Bien qu’il s’agissait ici d’un essai sur circuit, ce qui compte pour la plupart des acheteurs, c’est que les changements aérodynamiques vont se traduire par une réduction de la consommation de carburant. Sur piste, nous avons noté une réduction du roulis dans les longues courbes rapides et les changements d’altitude de l’Area 27 Motorsports Park, où nous avons mis le X5 M et d’autres BMW à l’essai.

L'intérieur de BMW X5M Competition 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur du BMW X5 M Competition 2024

À l’intérieur, le rafraîchissement effectué se traduit par un écran incurvé qui présente de nouveaux graphiques et la plus récente version du système multimédia iDrive, qui en est à sa huitième génération. Il est plus rapide que jamais avec toutes sortes de fonctionnalités en ligne, des mises à jour en direct, etc. Pour le reste, on retrouve les sièges sport M avec les logos M illuminés sur les appuis-tête, un cuir de qualité supérieure avec des accents en diamant, une chaîne audio Bowers & Wilkins au son (et à l’aspect) magnifique, beaucoup de fibre de carbone et un volant épais avec deux boutons rouges « M » pour activer vos paramètres de conduite personnalisés.

Même si le X5 M est une bête de performance, il demeure un très bon véhicule pour les longues distances.

BMW X5M Competition 2024 vert Photo : D.Heyman

Conduite du BMW X5 M Competition 2024 — sur la piste

Sur piste, les réglages axés sur le confort cèdent vite leur place aux modes sport pour la direction, les freins, la suspension et le groupe motopropulseur.

Le circuit Area 27 est situé parmi les magnifiques vignobles vallonnés de la vallée de l’Okanagan, au cœur de la Colombie-Britannique. Le parcours s’adapte au relief, ce qui se traduit par de nombreux changements d’altitude et des crêtes aveugles qui mettent à l’épreuve à la fois le conducteur et la voiture. C’est dans ces conditions que l’on peut vraiment voir ce qu’un véhicule peut faire. Les changements d’altitude mettent à l’épreuve un véhicule en forçant la torsion du châssis, ce qui peut déstabiliser ceux qui ne sont pas réglés à la hauteur de la tâche.

Je n’étais pas trop inquiet à ce sujet avec le X5 M. Outre les nouveaux éléments précités, le châssis a été renforcé pour améliorer la tenue de route et le contrôle de la carrosserie. On le sent dès que l’on s’élance.

Sans surprise à l’accélération, la puissance disponible a l’effet d’un coup de massue, mais les amortisseurs sont réglés pour minimiser l’affaissement. Cela permet aux gros pneus Michelin Pilot Sport 4 S de 295 mm de bien coller à la surface du circuit pour vous propulser dans la première ligne droite. À l’exécution, vous agripperez les palettes de changement de vitesse en carbone afin de suivre le rythme pour atteindre le 0-100 km/h en 3,7 secondes, environ. L’exercice est accompagné d’un hurlement digne d’une voiture de course GT. Ce dernier provient des quatre sorties d’échappement. Quiconque a dit qu’un moteur turbocompressé ne sonnerait jamais correctement n’a pas conduit un modèle comme celui-ci.

Roue de BMW X5M Competition 2024 Photo : D.Heyman

Avec une telle puissance, on arrive assez rapidement au bout de la première ligne droite de l’Area 27 où un virage à droite très serré nous attend. Et en ce qui concerne les changements d’altitude, on les retrouve dans l’un des tronçons les plus calmes du circuit, ce qui nous permet de mieux juger ce que le véhicule a à nous offrir, de quelle façon son châssis se comporte, etc.

Les virages se prennent de façon sportive et même si, comme avec beaucoup d’autres BMW (berline ou sportives en général), j’aurais aimé avoir un peu plus de ressentis du gros volant, on apprend très vite à faire confiance à la réactivité du train avant.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, en revanche, c’est que l’on ressent très vite le poids à vide de ce gros VUS d’environ 5500 livres, et ce, dès que l’on commence à le lancer dans les virages. Cette sensation s’amplifie à l’approche des virages les plus difficiles du circuit. Ce n’est pas comme si le sous-virage était extrême, mais j’avais conduit le coupé M8 juste avant, et je m’attendais à ce que le X5 M offre un ressenti semblable, même s’il est légèrement plus haut sur patte que la M8.

Logo de BMW X5M Competition 2024 Photo : D.Heyman

Cela dit, les freins du X5 M sont phénoménaux, tant pour ce qui est de sensation que de puissance de freinage, et la transmission intégrale vous permet de contrôler les choses avec l’accélérateur si vous en ressentez le besoin. Sur circuit, bien sûr, ceci n’est pas facultatif, c’est une nécessité.

Le X5 M, donc, est vraiment, vraiment rapide. On peut critiquer son attitude dans les virages sur circuit, mais soyons honnêtes : même si BMW veut nous faire croire que les propriétaires de X5 M Competition vont conduire leur VUS sur circuit, ce n’est pas vraiment pour cela qu’il a été conçu.

Au fond, le X5 M est un VUS de luxe avec un penchant pour la performance, et il est en mesure de répondre aux attentes de 99 % des propriétaires, avec un impact moindre sur le portefeuille qu’un Escalade V ou un Porsche Cayenne GT. On s’entend que le 1 % des propriétaires de X5 M qui font de la piste ferait mieux d’acheter quelque chose de plus axé sur la piste, qu’ils pourraient remorquer avec leur X5 M afin de satisfaire leur besoin. Mais la majorité aimera le X5 M pour son allure, sa puissance, ses équipements intérieurs et sa finition.

Points forts Une puissance à toute épreuve

Une puissance à toute épreuve Très belle allure

Très belle allure Aménagement intérieur, finition et équipements de premier ordre

Aménagement intérieur, finition et équipements de premier ordre Bon rapport qualité-prix Points faibles Un peu bruyant

Un peu bruyant Lourd

Aperçu du nouveau BMW X5M Competition 2024 Photo : D.Heyman

Les concurrents du BMW X5M Competition 2024

Audi RS Q8

Cadillac Escalade V-Series

Mercedes-Benz AMG GLE 63 S

Porsche Cayenne Turbo GT