• Auto123 met à l’essai le BMW X6 M60i 2024.

Avec son profil de coupé, le BMW X6 M60i est le modèle désigné pour ceux et celles qui recherchent une présence plus marquante que celle offerte par les VUS traditionnels — le X5, par exemple. Le X6 est d’ailleurs considéré par plusieurs comme le précurseur du segment des VUS coupé. Avec sa ligne de toit plongeante et un style arrière épuré, l’utilitaire, malgré son apparence compacte, reste un véhicule de taille plutôt imposante.

Le nouveau BMW X6 M60i 2024 Photo : K.Soltani

BMW X6 M60i 2024 – quoi de neuf ?

Pour l’année modèle 2024, BMW actualise son X6 avec une calandre et un parechoc avant redessinés, des phares et feux modernisés, de nouveaux motifs de jantes et une augmentation de la puissance pour le moteur de base grâce à un nouveau système hybride de 48 volts. La prestation du 6-cylidres en ligne turbo de 3,0 litres du X6 passe de 335 à 375 chevaux, tandis que la puissance du V8 biturbo de 4,4 litres reste inchangée à 523 chevaux pour cette année.

La version orientée vers la performance, la M60i, renommée par rapport à la M50i de l’année dernière, possède le moteur plus puissant et reçoit des accents extérieurs en noir brillant, quatre sorties d’échappement et un logo M sur la calandre.

BMW X6 M60i 2024, de profil Photo : K.Soltani

Les prix

Les prix canadiens du BMW X6 2024 commencent à 95 152 $ pour la variante xDrive40i, et grimpe à 113 382 $ pour la déclinaison M60i. Comme toujours, la liste des options est très longue et coûteuse.

La motorisation du BMW X6 M60i 2024

Le X6 M60i profite de mises à jour discrètes, mais significatives. Il conserve le moteur V8 biturbo de 4,4 litres de l’ancien M50i, mais avec l’ajout d’un système hybride léger de 48 volts. Ce moteur développe 523 chevaux et 553 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à huit rapports. Cette configuration permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, bien que le système hybride ne soit pas un outil d’économie de carburant majeur, mais plutôt un moyen d’améliorer la douceur de l’accélération.

Tableau de bord du BMW X6 M60i 2024 Photo : K.Soltani

Hybride léger?

On parle très souvent d’hybridation légère sur plusieurs nouveaux véhicules. Cette approche ne permet pas d’accroître la puissance, mais contribue au bon fonctionnement général du véhicule.

Chez BMW, le système hybride léger de 48 volts installé sur le moteur M60i n’est pas destiné à permettre une conduite électrique pure, mais il assiste le V8 biturbo de 4,4 litres en offrant un soutien lors de la phase d’accélération et en optimisant les fonctionnalités de récupération d’énergie au freinage.

L’hybridation légère utilise un générateur de démarrage à courroie (BSG pour Belt Starter Generator) qui fonctionne à la fois comme un alternateur et un moteur électrique. Pendant les phases de décélération ou de freinage, le BSG récupère l’énergie cinétique et la convertit en électricité, stockée dans une batterie de 48 volts. Cette énergie peut ensuite être réutilisée pour aider le moteur lors de l’accélération ou pour alimenter les systèmes électriques du véhicule, comme l’éclairage, la climatisation et le système multimédia, réduisant ainsi la charge sur le moteur et augmentant l’efficience énergétique.

En terme plus concret, ce système permet une gestion plus affinée du dispositif de départ/arrêt du moteur, car le BSG peut redémarrer le moteur de manière plus rapide et plus douce que les systèmes de démarrage traditionnels. Il contribue également à une conduite plus fluide, avec des améliorations perceptibles dans la réponse à l’accélération et la réduction des temps de latence lors des redémarrages.

Design extérieur du BMW X6 M60i 2024 Photo : K.Soltani

De l’extérieur

Sur le plan du design, le X6 M60i est équipé comme un sportif pour attaquer les virages à haute vitesse, malgré son poids de 5300 lbs. Avec une distribution du poids de 51/49 entre l’avant et l’arrière, une suspension avant à double triangulation et des pneus impressionnants, le VUS maintient une adhérence solide, bien que ses limites s’atteignent plus facilement que sur un modèle M Competition.

À l’intérieur

Notre véhicule d’essai proposait un cuir Merino rouge et noir et des finitions en fibre de carbone. Un écran de 14,9 pouces pour le système multimédia et un autre de 12,3 pouces pour le bloc d’instruments à affichage numérique complètent le tableau de bord. L’espace pour les passagers est généreux, mais vous aurez plus de place dans un BMW X5. Au niveau du coffre, Le BMW X6 offre un espace de 580 litres et de 1525 litres avec les sièges arrière rabattus.

La technologie

Le X6 M60i est également doté d’une gamme complète de caractéristiques et d’options de sécurité, y compris le démarrage à distance du moteur, une chaîne audio Harman Kardon et une panoplie d’aides à la conduite.

L'arrière de BMW X6 M60i 2024 Photo : K.Soltani

Conduire le BMW X6 M60i 2024

Le X6 M60i brille grâce à son V8 qui offre une conduite fluide. En mode Confort, il est discret, mais passez en mode Sport et le V8 s’anime, offrant une réactivité plus généreuse dans la plupart des situations de conduite. Toutefois, la transmission automatique pourrait être plus réactive en mode manuel, bien qu’elle gère bien les changements de vitesse en mode automatique.

Le mot de la fin

Le BMW X6 M60i 2024 tente de justifier sa place sur le marché, alors qu’il est toujours assis entre deux chaises. Ce VUS coupé sport permet de répondre à la demande de clients qui souhaitent un VUS imposant tout en misant sur un aspect sportif.

La concurrence du BMW X6 M60i 2024

- Audi Q8 Coupé

- Mercedes-Benz Classe-GLE Coupé

- Porsche Cayenne Coupé