• Auto123 met à l’essai le BMW X5M Competition 2024.

Pour les parents de joueurs de soccer ou de hockey, pour ceux qui partent en vacances en famille et surtout pour ceux qui en veulent un peu plus lors de leurs déplacements journaliers, BMW offre le X5 M Compétition, la plus récente version du VUS de BMW qui a fait ses preuves depuis longtemps.

Le X5 M profite d’un sérieux coup de pouce pour 2024 avec l’ajout de l’ensemble haute performance que l’on retrouve sur d’autres BMW comme les M4 et M2. Le modèle offre un niveau de performance supérieur et arbore un style retouché qui met en valeur la puissance qu’il met de l’avant.

BMW X5M Competition 2024, in profile | Photo : BMW

BMW X5M Competition 2024 – quoi de neuf ?

La grande nouveauté cette année est l’ajout d’un système hybride léger de 48V pour appuyer le moteur V8 biturbo du X5M. C’est la première fois que nous voyons cette technologie dans un modèle M de BMW. Elle permet ici de fournir 12 chevaux supplémentaires. Ce n’est pas un gain important, mais l’augmentation de 147 lb-pi du couple l’est certainement, ce qui porte les totaux à 625 chevaux et 553 lb-pi. De quoi réaliser un temps de 0 à 100 km/h sous les 4,0 secondes.

Et pour accompagner toute cette puissance, la boîte automatique M Steptronic à 8 rapports a également été optimisée pour offrir une réponse plus vive.

BMW X5M Competition 2024, front | Photo : BMW

Design du BMW X5M Competition 2024 - 8,5/10

Pour suivre les changements sous le capot, BMW a redessiné l’avant du X5 M, offrant des phares matriciels à DEL à l’intérieur d’un boîtier plus étroit, une calandre entièrement noire et une nouvelle prise d’air inférieure pour une présence plus marquée. Le tout donne l’impression que le X5 M est plus près du sol. BMW a trouvé le moyen d’aller encore plus loin et le X5 M est franchement l’un des modèles les plus distinctifs du segment.

BMW X5M Competition 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

BMW X5M Competition 2024, siège | Photo : D.Heyman

L'intérieur

L'intérieur de notre modèle d’essai était décoré de cuir « Sakhir Orange » et les surfaces qui ne reçoivent pas ce traitement sont soit noires, soit en fibre de carbone brillante, soit en aluminium satiné.

En fait de confort, vous profitez du même traitement qu’avec les autres versions du X5 : les sièges peuvent être réglés d’une multitude de façons, y compris les supports latéraux et lombaires. Ils sont chauffants et ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière. Le X5 n’est cependant pas aussi spacieux que certains de ses rivaux comme l’Acura MDX ou le Range Rover Sport.

BMW X5M Competition 2024, volant, tableau de bord | Photo : D.Heyman

La technologie du BMW X5M Competition 2024 - 8,0/10

La numérisation est le mot d’ordre à l’intérieur du X5 M. La planche de bord abrite un écran multimédia de 12,9 pouces et un groupe d’instruments à affichage numérique sur surface de 14,9 pouces. Ce dernier peut être utilisé pour afficher le tachymètre et la vitesse, le menu de navigation et bien plus encore. L’écran central peut être modifié avec un certain nombre d’icônes d’accès, si vous souhaitez consulter la météo, avoir un accès rapide à votre calendrier, etc. Il y a aussi les applications Apple CarPlay et Android Auto, avec connexion sans fil. Les deux peuvent être accédées avec la molette du système iDrive, par le toucher ou par la voix.

Avec cette version du X5, ce sont cependant les réglages de performance qui vont retenir l’attention. Via l’écran central, vous pouvez ajuster la suspension, la réponse de l’accélérateur et bien d’autres choses encore, et relier vos réglages à l’un des deux boutons rouges M que l’on retrouve au volant.

La chaîne audio est un peu décevante. Notre modèle était équipé du système Bowers & Wilkins Diamond, d’une valeur de 4900 $. Ce dernier offre 20 haut-parleurs et une puissance de 1475 watts, mais il manquait d’énergie. Jouer avec les réglages de l’égaliseur a un peu aidé.

BMW X5M Competition 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Motorisation du BMW X5M Competition 2024 - 9,0/10

Aussi impressionnants soient les chiffres de puissance, c’est la férocité avec laquelle elle est délivrée qui marque l’esprit. Après tout, les chiffres ne signifient rien s’ils ne vous font pas dresser les cheveux sur la tête à l’exécution.

La puissance est délivrée promptement. La configuration « hot vee » signifie que les turbos sont nichés dans les deux rangées de cylindres, ce qui permet d’obtenir un ensemble plus compact. Les gaz d’échappement doivent parcourir une distance plus courte avant de commencer à travailler. Ensuite, il y a la technologie 48V qui permet d’augmenter encore le régime.

Et oui, la sonorité émise est impressionnante, entre le grondement qui semble celui d’un vieux moteur V8 à bas régime et le hurlement de celui d’une voiture de course, lorsque vous chatouillez les 7000 tr/min. L’accélération est digne d’un modèle M.

BMW X5M Competition 2024, trois quarts avant | Photo : D.Heyman

Conduite du BMW X5M Competition 2024 - 8,5/10

En parlant du sigle M, pour qu’un véhicule en soit digne, il ne doit pas se contenter d’être puissant, il doit aussi être capable de se comporter sportivement. En fait, beaucoup diront que c’est plus important pour un véhicule M que la puissance et la vitesse brute.

En gardant cela à l’esprit, nous avons passé la majeure partie du temps avec les réglages de châssis un peu plus durs pour vraiment prendre le pouls de ce modèle, et il n’a pas déçu. La direction est particulièrement impressionnante. De légères pressions sur le volant sont suivies d’une réponse rapide de la part du train avant. Si le volant offrait juste un peu plus de sensation, on aurait l’impression d’être aux commandes de certaines sportives de haut niveau, de BMW ou d’ailleurs.

En mode Sport, un réglage plus agressif, les amortisseurs travaillent d’arrache-pied pour vous aider à garder la maîtrise de votre véhicule dans les virages, ou sur circuit. Apparemment, les propriétaires de X5 M sont enclins à passer du temps à la piste.

BMW X5M Competition 2024, roue | Photo : D.Heyman

Avec des gommes larges de 295 mm à l’avant et de 315 mm — trois cent quinze ! — à l’arrière, les pneus Michelin Pilot Sport 4S sont mis à profit. Avec une telle puissance — et le fait que le train arrière est priorisé — vous serez heureux de l’avoir et de l’adhérence qu’elle procure.

Nous avons eu l’occasion d’essayer le X5 M Competition sur le circuit Area 27 Motorsport Park à Osoyoos, en Colombie-Britannique, et même lorsqu’on l’a confrontée à des sportives beaucoup plus traditionnelles comme la M2 et la M3 CS, le X5 M, bien que plus lourd, avait suffisamment de puissance pour donner l’impression qu’il avait sa place, même si peu de propriétaires finiront par s’aventurer dans cet environnement.

Prix canadien du BMW X5M Competition 2024

- X5M Competition 2024 - 161 782 $

BMW X5M Competition 2024, écusson | Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le BMW X5M Competition 2024

Est-il encore possible de se procurer un X5 M non Competition ?

La seule façon d’obtenir le X5 M en 2024 est en configuration Competition. Ceux qui recherchent une expérience un peu moins extrême peuvent envisager le X5 M60i. Il profite toujours du moteur V8, mais sa puissance est légèrement inférieure (523 chevaux et 553 lb-pi) et ses réglages de châssis sont plus souples.

Y a-t-il des différences de puissance entre le X5 M et le X6 M ?

Le coupé quatre portes X6 M Competition offre la même puissance que le X5 M, mais il bénéficie de quelques éléments de style supplémentaires tels qu’un aileron arrière en fibre de carbone.

Le mot de la fin

En toute honnêteté, il n’est pas vraiment nécessaire de se rendre sur un circuit avec le X5 M Competition. Avec ce VUS, vous obtenez tout le niveau de performance dont vous avez besoin sur la route ; le circuit est tout simplement superflu. Il suffit de grimper à bord, d’appuyer sur le bouton de démarrage et les trajets quotidiens vers la patinoire ou le terrain de soccer » ne semblent plus si pénibles…

Les concurrents du BMW X5M Competition 2024

- Audi RS Q8

- Mercedes-Benz AMG GLE 63 S

- Porsche Cayenne GTS