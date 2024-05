• Auto123 met à l’essai le Buick Encore GX 2024.

Le deuxième plus petit VUS de Buick (en comptant le tout nouveau modèle sous-compact Envista) a été emporté par la vague de renouveau qui a déferlé sur la gamme Buick au cours de la dernière année. C’est donc une édition rafraîchie qui offre aux acheteurs un choix dans le maigre segment des petits VUS « premium », mais pas vraiment luxueux.

Une visite récente au centre de design de Buick, au Michigan, a mis en évidence l’importance du design au cœur de l’identité de la marque américaine.

Cela dit, les designs des modèles Buick ces dernières années ont laissé à désirer, si l’on se fie aux chiffres de ventes (à l’exception de la Chine, un marché clé pour Buick). Une révision complète de la gamme s’imposait donc. Parmi les premiers à en bénéficier, l’Encore GX, grand frère de l’Encore, remplacé depuis par le tout nouveau Envista.

Le nouveau Buick Encore GX 2024 | Photo : D.Boshouwers

Buick Encore GX 2024 — quoi de neuf ?

Évidemment, le design est presque entièrement nouveau sur cet Encore GX 2024, qui profite également sa propre version Avenir, destinée à s’approcher du statut de véhicule de luxe.

Au sommet de la gamme, on retrouve de nouvelles caractéristiques, notamment de nouveaux feux à DEL pour les versions Sport Touring et Avenir, avec de nouvelles jantes de 18 et de 19 pouces, livrables en option.

À l’intérieur, le tableau de bord arbore un nouvel et impressionnant écran numérique de 19 pouces, qui regroupe un écran de 8 pouces à gauche et un écran de 11 pouces à droite, cette fois pour le système multimédia. Cette caractéristique à elle seule contribue grandement à rehausser le niveau de raffinement et la convivialité de l’Encore GX.

Buick Encore GX 2024 mis à l'essai | Photo : D.Boshouwers

Design du Buick Encore GX 2024 - 8/10

Parmi les mises à jour, on note d’abord l’adoption du nouveau logo de Buick ; l’Encore GX a d’ailleurs eu l’honneur d’être le premier à le faire. Le modèle est doté d’une nouvelle calandre et de nouveaux phares à DEL, dans la lignée des nouveaux VUS Envision et Enclave mis à jour récemment. En fait, à différents degrés, tous les modèles nouveaux ou renouvelés de la gamme Buick 2024 sont inspirés du concept Wildcat que le constructeur a fait défiler dans les salons automobiles au cours des deux dernières années.

L'intérieur du Buick Encore GX 2024 | Photo : D.Boshouwers

L’intérieur

Il y a ici une nette montée en gamme par rapport au modèle sortant, notamment en matière de design, de qualité des matériaux et de raffinement général. Nous ne sommes pas tout à fait dans le domaine du luxe, mais il faut se rappeler que les prix ne le sont pas non plus (voir plus bas). (En fait de prix, l’Encore GX baigne dans les mêmes eaux que les Subaru Crosstrek et Honda HR-V).

Le modèle de base est équipé de sièges en tissu et de garnitures en similicuir, et d’une bonne liste d’équipements de série, par exemple les sièges et le volant avant chauffants, ainsi que la connectivité sans fil pour les téléphones.

Le volume de chargement est correct à 665 litres, ou 1280 litres avec les sièges arrière rabaissés. À titre de comparaison, le Crosstrek de Subaru offre 564 litres, le CX-30 de Mazda 572 litres ; en revanche, le HR-V de Honda le surclasse avec 691 litres.

Buick Encore GX 2024, calandre, phares | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Buick Encore GX 2024 - 7,5/10

L’offre ne comprend qu’un seul groupe motopropulseur, soit un 3-cylindres de 1,3 litre développant 155 chevaux et 174 lb-pi de couple. Les acheteurs peuvent opter pour une configuration à traction (ce qui implique une transmission CVT), ou à traction intégrale, auquel cas la puissance est gérée par une transmission automatique à neuf rapports.

Prix du Buick Encore GX 2024 - 8/10

L’offre pour 2024 comprend trois versions, dont les prix sont les suivants :

– Encore GX Preferred (2RM) - 29 649 $

– Encore GX Preferred (4RM) - 31 649 $

– Encore GX Sport Touring - 33 299 $

– Encore GX Avenir - 36 579 $

Les frais de transport et de préparation s’élèvent à 2000 $, mais ce montant peut varier légèrement selon la province.

Design extérieur du Buick Encore GX 2024 | Photo : D.Boshouwers

Conduite du Buick Encore GX 2024 - 7/10

Ce véhicule n’est peut-être pas le meilleur choix pour ceux qui parcourent de longues distances sur l’autoroute tout au long de l’année. L’Encore GX peut le faire, mais il n’en demeure pas moins qu’il se contente d’un petit moteur et qu’il est moins bien adapté pour les grandes familles.

C’est en ville et en banlieue que ce modèle est à sa place, car ses dimensions modestes lui permettent de laisser libre cours à son agilité, qui est aidée par une direction légère comme l’air et un moteur turbo vif et, surtout, offrant un excellent couple à bas régime — surtout lorsqu’il est associé à la boîte de vitesses automatique à neuf rapports, très performante. Cela dit, certains pourraient trouver la puissance un peu juste, dans l’ensemble.

Comme il sied à un produit Buick, la conduite est à la fois axée sur le confort et le silence, Buick optant pour des matériaux insonorisant dans la mesure du possible, avec ce qu’elle appelle la technologie Quiet Tuning, dont l’objectif est de tenir les bruits de la route à l’extérieur. Le freinage est également efficace, un autre signe que Buick, tout en travaillant d’arrache-pied pour attirer des acheteurs plus jeunes, n’a pas oublié les éléments essentiels qui ont longtemps satisfait sa clientèle plus traditionnelle : le confort de conduite, le silence et la sécurité au volant.

Écran multimédia du Buick Encore GX 2024 | Photo : D.Boshouwers

Consommation

Bien qu’il propose des qualités plus nombreuses et meilleures qu’auparavant, pour un petit VUS doté d’un si petit moteur, je n’ai pu m’empêcher de trouver ses performances tièdes en matière de consommation de carburant. Les chiffres officiels, pour le modèle à traction intégrale, sont de 9,0 litres/100 km (en ville) et de 8,0 litres/100 km (sur route).

Nous avons enregistré une moyenne de 9,9 litres/100 km, majoritairement avec une conduite en ville, ponctuée d’une chute de neige lors de notre semaine d’essais.

Les concurrents du Buick Encore GX 2024

– Chevrolet Trailblazer

– Honda HR-V

– Hyundai Kona

– Kia Niro

– Mazda CX-30

– Subaru Crosstrek

– Toyota Corolla Cross

– Volkswagen Taos

Nouveau logo Buick, sur le Buick Encore GX 2024 | Photo : D.Boshouwers

Aperçu du Buick Encore GX 2024 | Photo : D.Boshouwers