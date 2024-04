Le Buick Envision 2024 sera proposé à partir de 45 670 $ lorsqu’il arrivera chez les concessionnaires canadiens cet été. Le constructeur poursuit le rajeunissement de sa gamme avec la mise à niveau de mi-cycle de son VUS compact.

Rappelons que l’Envision 2024 a été présenté pour la première fois l’été dernier, mais il a fallu attendre tout ce temps avant d’avoir plus de détails sur les spécifications, le prix et la date de lancement du modèle.

Le tout nouveau Buick Envision 2024 | Photo : Buick

Buick Envision 2024 - quoi de neuf ?

La mise à jour de l’utilitaire compact comprend un faciès avant redessiné, inspiré en partie par le récent concept Wildcat. Dans l’ensemble, le design est très similaire à celui du nouveau Envista et de la version redessinée de l’Encore GX, qui sont attendus tous deux cette année.

L’intérieur est également modernisé, notamment au niveau du tableau de bord. Il abrite désormais un énorme écran large de 30 pouces, qui englobe le groupe d’instruments du conducteur sur la gauche et l’écran tactile multimédia sur la droite. Cet écran contient davantage de commandes qu’auparavant, par exemple celles du chauffage et de la ventilation des sièges.

L'habitacle du Buick Envision 2024 | Photo : Buick

Un autre changement notable est la migration des boutons de sélection de rapports de la console centrale inférieure à un bras fixé à la colonne du volant (qui lui-même a été redessiné). À l’ancien emplacement des boutons de changement de vitesse, on trouve désormais un bouton rotatif pour le volume et un petit espace de rangement pour un téléphone ou d’autres objets.

Certaines fonctionnalités auparavant optionnelles sont désormais incluses de série, notamment le régulateur de vitesse adaptatif et le système de caméra d’ambiance. Les nouvelles fonctions comprennent un freinage d’urgence automatique amélioré avec détection des piétons et des cyclistes, le freinage d’urgence automatique aux intersections, l’alerte cycliste latérale, l’alerte piéton arrière, le freinage automatique en marche arrière, les phares adaptatifs et l’assistance à la conduite dans les angles morts (si vous changez de voie alors qu’un véhicule est présent, le volant va offrir un petit contre-braquage pour vous alerter).

L'intérieur du Buick Envision 2024 | Photo : Buick

Buick Envision 2024, volant | Photo : Buick

La nouvelle chaîne audio de série est le système Bose Premium de l’ancienne variante Avenir avec neuf haut-parleurs. L’affichage tête-haute, les sièges avant et le volant chauffants sont également de série. Les déclinaisons ST et Avenir sont aussi équipées de série d’un système de chauffage à l’arrière ; le modèle Avenir propose en plus une fonction de massage pour le siège du conducteur.

Pour l’instant, l’Envision 2024 n’est pas équipé du système de conduite semi-autonome Super Cruise de GM (General Motors).

Buick Envision 2024, profil | Photo : Buick

Versions du Buick Envision 2024

Comme pour le modèle sortant, le Buick Envision 2024 se décline en trois versions, Preferred, ST et Avenir. La variante ST (pour Sport Touring), qui remplace le modèle Essence, se voulait auparavant un ensemble d’options offert avec les moutures Preferred et Essence.

Les jantes de série font 18 pouces pour le modèle Preferred, 20 pouces pour les propositions Avenir et ST. Les acheteurs peuvent choisir de nouveaux designs de jantes et de nouvelles couleurs extérieures (bleu calypso métallisé et améthyste fumée métallisée).

Le modèle de base de l’Envision proposait jadis une sellerie en tissu et en similicuir, mais il n’y a plus que cette dernière. Le modèle ST hérite du cuir perforé avec des passepoils et des accents en suédine. Dans la version Avenir, ça devient du cuir matelassé avec des passepoils. Selon le modèle, les acheteurs ont le choix entre cinq couleurs intérieures différentes. L’éclairage d’ambiance multicolore est également présent à l’intérieur.

Buick Envision 2024, rouge | Photo : Buick

Motorisation du Buick Envision 2024

Il n’y a qu’un seul moteur pour toutes les versions, un 4 cylindres turbo de 2,0 litres développant 228 chevaux et 258 lb-pi de couple, jumelé à une boîte de vitesses automatique à neuf rapports. Comme auparavant, tous les Envision canadiens sont équipés de la transmission intégrale, qui comprend un système à double embrayage qui peut transférer la puissance à l’une ou l’autre des roues arrière lorsqu’il détecte un patinage (au lieu des deux de manière égale dans tous les cas). Le modèle Avenir est équipé d’une suspension à amortissement continu conçue pour adoucir la conduite.

Les prix du Buick Envision 2024

Voici la fourchette de prix, telle que fournie par Buick, avec les frais de transport et de concessionnaire et la taxe sur la climatisation (mais pas les taxes de vente) :

- Buick Envision Preferred 2024 - 45 670 $

- Buick Envision ST (Sport Touring) 2024 - 47 870 $

- Buick Envision Avenir 2024 - 53 770 $