• Auto123 met à l’essai le Buick Envista ST 2024.

L’introduction du Envista marque une évolution dans la gamme Buick, reflétant l’ambition de la marque de répondre aux attentes des consommateurs en matière de VUS sous compacts. Le modèle ST (Sport Touring) se positionne comme une option particulièrement attrayante pour ceux qui recherchent un véhicule alliant style, technologie et performances de conduite, tout en restant dans une gamme de prix accessibles.

Buick Envista ST 2024 mise à l'essai | Photo : K.Soltani

Buick Envista ST 2024 — quoi de neuf ?

L’Envista étant une addition au catalogue, évidemment, tout est nouveau à propos de ce véhicule, y compris l’approche de la compagnie.

Le Buick Envista ST 2024, avec son design distinctif, vise à attirer un public plus jeune et dynamique (et plus nombreux) vers la marque. C’est un objectif de longue date chez Buick, mais les efforts ont été plus intenses ces dernières années.

L’Envista s’inscrit dans la tendance des VUS compacts et sportifs. À l’instar d’autres produits Buick récemment mis à jour, il se distingue par son approche audacieuse en matière de design extérieur et intérieur, ainsi que par un équipement technologique de pointe, incluant des fonctionnalités telles que la connectivité sans fil et une gamme complète d’aides à la conduite.

Ce positionnement est stratégique pour Buick, une marque traditionnellement perçue comme conservatrice. En ajoutant l’Envista 2024 à sa famille, Buick y va d’un message clair : elle est prête à innover et à s’adapter aux goûts et aux besoins changeants du marché.

Buick Envista ST 2024 noir | Photo : K.Soltani

Design du Buick Envista ST 2024 – 8/10

Adoptant un profil de type coupé, le design extérieur du Buick Envista ST se distingue grâce à des éléments noir brillant, des roues optionnelles de 19 pouces noir brillant et des accents subtils de chrome. Cette allure sportive et à la fois élégante marque une évolution significative dans l’approche de Buick.

L'intérieur du Buick Envista ST 2024 | Photo : K.Soltani

À l’intérieur

Le Buick Envista offre une cabine au design élégant, intégrant des sièges en cuir synthétique avec broderie ST, rehaussés par des coutures contrastantes « Santorini Blue ». Malgré la présence de plastiques, l’insonorisation de la cabine est remarquable grâce à la technologie QuietTuning de Buick qui consiste à réduire les bruits extérieurs. Cela crée une expérience de conduite paisible.

À l’arrière, sans trop de difficultés, deux adultes trouvent leur zone de confort, même sur longs trajets. Le coffre n’est pas en reste et avec ses 586 litres ; il pourra avaler sans problèmes les bagages de tout ce monde.

Écran multimédia du Buick Envista ST 2024 | Photo : K.Soltani

La technologie du Buick Envista ST 2024 – 8,5/10

Le système multimédia offre une interface intuitive et fluide, avec une prise en charge efficace d’Android Auto et d’Apple CarPlay, avec ou sans fil. On parle ici d’une diagonale de 19 pouces d’écran combinés.

En dessous de l’écran multimédia, on retrouve toutes les commandes pour la climatisation et les sièges chauffants.

La recharge sans fil, livrable de série avec la finition Avenir et optionnelle avec les autres versions, contribue également à maintenir l’habitacle organisé et très bien disposé.

L’option d’un toit ouvrant avec les deux finitions supérieures ajoute une dimension supplémentaire à l’habitacle, offrant plus de luminosité et une sensation d’espace accru. Enfin, le volant chauffant, exclusif à la variante « Avenir » et optionnel avec les autres promet confort et chaleur durant les matinées froides. Ces équipements soulignent l’engagement de Buick à offrir une technologie avancée et accessible.

Aperçu de Buick Envista ST 2024 | Photo : K.Soltani

Motorisation du Buick Envista ST 2024 – 7/10

Propulsé par un moteur 3-cylindres turbo de 1,2 litre, le Buick Envista ST délivre 136 chevaux et 162 lb-pi de couple. Malgré ces chiffres modestes, le VUS offre une expérience de conduite relativement énergique grâce au turbo, tout en étant économique en ville. Il ne faut pas trop lui en demander ni pousser la machine de façon exagérée, mais en ville, elle est bien à sa place. Dans ce contexte, j’ai beaucoup aimé cette motorisation.

Conduite du Buick Envista ST 2024 – 8/10

Après une semaine à tester le Buick Envista ST 2024, j’ai été vraiment surpris par la conduite de ce véhicule. Les accélérations sont rapides et réactives, ce qui m’a tout de suite plu, surtout que je n’avais pas d’attentes particulières. À la fin de ma semaine d’essais, j’étais totalement conquis. Que ce soit en ville ou sur l’autoroute, l’Envista propose un comportement très confortable et sa suspension absorbe bien les nids-de-poule et les imperfections de la route, tout en permettant au véhicule de demeurer stable.

Le seul bémol, c’est qu’il n’y a pas de versions à traction intégrale de ce modèle. Si vous souhaitez cocher cette case, il faut regarder vers le grand frère, le Buick Encore GX.

Sinon, l’élément qui m’a le plus marqué, c’est sa faible consommation d’essence. Pour un utilitaire (même de cette petite taille), les performances en fait d’efficacité énergétique ont largement dépassé mes attentes.

On m’a demandé à plusieurs reprises ce que je pensais de ce modèle. Les curieux étaient surtout intéressés par son style. En prenant connaissance de son prix, l’étonnement, considérant la qualité de l’aménagement intérieur et le style sportif de la déclinaison essayée, la ST. Mon modèle noir sur noir offrait la grande classe.

L’autonomie et la consommation

D’après Buick, la consommation de carburant est estimée à 8,4 litres/100 km en milieu urbain et de 7,4 litres/100 km sur autoroute.

Nos tests chez Auto123 ont révélé une consommation moyenne de 8,0 litres/100 km en conditions mixtes, tandis que sur autoroute, la consommation a pu être réduite à 7,4 litres/100 km, le tout réalisé lors de conditions hivernales.

Buick Envista ST 2024, logo | Photo : K.Soltani

Les prix du Buick Envista 2024

Le modèle de base Envista Privilégié commence à 29 825 $, tandis que l’Envista ST (Sport Touring) est proposé à partir de 31 125 $, ce qui représente un excellent rapport qualité-prix au sein de la catégorie. La version la plus cossue du modèle, l’Envista Avenir, débute à 34 725 $.

Quelques-unes de vos questions concernant le Buick Envista ST 2024

Le Buick Envista 2024 propose-t-il une option de traction intégrale ?

Non, le Buick Envista 2024 est uniquement offert en configuration à traction.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité du Buick Envista ST 2024 ?

Le Buick Envista ST est équipé de systèmes de sécurité avancés, incluant un régulateur de vitesse adaptatif et un avertisseur de collision frontale avec freinage d’urgence automatique.

Le mot de la fin

En tant que remplacement du défunt Encore de Buick, le nouveau Buick Envista s’avère une solution particulièrement attrayante pour ceux qui recherchent un véhicule alliant style, technologie et performances de conduite, le tout à l’intérieur d’une fourchette de prix accessible.

Nous aurions aimé une option à quatre roues motrices dans l’offre, mais son prix aurait été un peu moins accessible. Dans ce créneau de véhicules, même dans le haut de gamme, les compromis s’imposent…

Points forts Design attrayant

Design attrayant Intérieur bien équipé

Intérieur bien équipé Conduite économique et confortable Points faibles Absence de traction intégrale

Absence de traction intégrale Certains plastiques dans l’habitacle

Buick Envista ST 2024, profil | Photo : K.Soltani

Les concurrents du Buick Envista ST 2024

– Chevrolet Trailblazer

– Honda HR-V

– Hyundai Kona

– Kia Seltos

– Mazda CX-30

– Mini Countryman

– Volkswagen Taos