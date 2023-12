• Auto123 met à l’essai la Cadillac CT4-V Blackwing 2023.

Alors que le vent du changement souffle fort dans l’industrie automobile, notamment avec l’essor incontournable des véhicules électriques, Cadillac offre une dernière danse aux puristes avec la CT4-V Blackwing à boîte manuelle. Elle n’est pas simplement une voiture, mais aussi une ode aux moteurs à combustion… et un dernier coup d’éclat avant l’ascendance finale de l’électrique.

La Cadillac CT4-V Blackwing 2023 – quoi de neuf ?

Lorsqu’il est question du modèle 2023, on est face à un véhicule qui a profité d’une petite mise à jour, avec de nouvelles fonctionnalités et options de couleur.

Ces dernières incluent, pour l’extérieure, les teintes Radiant Red Tintcoat, Argent Silver Metallic et Midnight Steel Metallic.

Un autre ajout est l’écusson « Blackwing » qui apparaît sur le couvercle du coffre.

Pour ce qui est des prix de cette année, la version à boîte manuelle débute à 68 698 $, celle à boîte automatique à 72 458 $.

Fiche technique de la Cadillac CT4-V Blackwing 2023

La nouvelle Cadillac CT4-V Blackwing 2023 Photo : K.Soltani

Design retouché

Extérieurement, cette voiture ne propose pas des lignes timides. Cadillac aurait cependant pu se retenir un peu avec les ajouts en fibre de carbone. Nous avons aimé les moulures de bas de caisse, toutefois. Cependant les répartiteurs d’air avant et l’aileron rallongé à 5000 $ ne nous ont vraiment pas convaincus.

Cadillac tente de créer une signature visuelle pour cette variante Blackwing ; c’est plus ou moins bien réussi.

Motorisation de la Cadillac CT4V Blackwing 2023

L’âme de la CT4-V Blackwing est un V6 biturbo de 3,6 litres qui crache 472 chevaux et 445 lb-pi de couple. Ce moteur est parfaitement calibré pour œuvrer de concert avec le comportement agile de la CT4. Avec un 0 à 100 km/h accomplis en 3,8 secondes en mode manuel, et une vitesse de pointe maximale de 304 km/h sur circuit, cette bombinette est tout sauf ennuyeuse.

Le véritable joyau ici est la boîte de vitesses manuelle Tremec à six rapports. Elle se révèle légère et réactive, facilitant des changements de vitesse rapides et précis. Contrairement aux boîtes manuelles modernes qui sacrifient la sensation de conduite, celle de la CT4-V Blackwing offre une expérience authentique tout en étant facile à manipuler.

Pour ceux qui préfèrent la facilité d’une boîte automatique, une transmission à dix vitesses est également proposée. Bien qu’elle puisse se vanter de passages plus rapides, elle ne peut pas égaler l’expérience viscérale offerte par la version manuelle.

On se doit de mentionner les éclats sonores en mode « V » qui confèrent à la CT4-V Blackwing une personnalité indéniable.

Un niveau de la consommation, voici les chiffres officiels, qui font tout de même un peu peur, avouons-le :

- Avec transmission manuelle - 15,7 litres / 100 km ville

- Avec transmission manuelle - 10,2 litres / 100 km autoroute

- Avec transmission automatique -14,7 litres / 100 km ville

- Avec transmission automatique - 9,8 litres /1 00 km autoroute

L'intérieur de Cadillac CT4-V Blackwing 2023 Photo : K.Soltani

Technologies d’assistance

La CT4-V Blackwing propose une kyrielle d’assistances pour le conducteur. Des systèmes tels que le Performance Traction Management permettent une conduite souple et sûre, offrant des options personnalisables selon votre style de conduite. Vous êtes plutôt du genre à n’en faire qu’à votre tête ? Pas de problème, vous pouvez désactiver ces assistances à vos risques et périls.

Nous aimons également le système de freinage à détection de piéton offert chez GM. Ce dernier permet de freiner ou de ralentir grandement si le véhicule aperçoit un piéton sur sa route. Il fonctionne jusqu’à 80 km/h. Il est très utile de jour, mais surtout de nuit. Ce système devrait être présent sur tous les véhicules mis en circulation.

Concurrentes de la Cadillac CT4-V Blackwing 2023

Avec un prix de départ de 71 829 $ pour la version à boîte manuelle, la CT4-V Blackwing se positionne comme une solution de rechange abordable vis-à-vis des concurrentes telles :

- La Audi RS3

- La BMW M3

- La Mercedes-AMG C63

Design extérieur de Cadillac CT4-V Blackwing 2023 Photo : K.Soltani

Comment est la conduite de la Cadillac CT4 V Blackwing 2023

Nous avons été éblouis par la dualité comportementale de cette machine d’exception. En milieu urbain, la CT4-V Blackwing étonne par son obéissance presque déconcertante ; elle se meut avec une douceur et une maîtrise qui rendent nostalgique des sensations plus brutales. Chaque manœuvre est exécutée avec une précision chirurgicale, éliminant toute surprise indésirable.

Mais ne vous y trompez pas, cette placidité n’est qu’une façade. Une simple pression (pourquoi pas deux pressions) sur le bouton V niché au cœur du volant, et vous libérez la bête. À ce moment-là, vous ressentez toute la puissance de son moteur V6 biturbo, prêt à déchaîner une fureur contrôlée, mais implacable. Le véritable esprit de la CT4-V Blackwing se révèle alors, affirmant son statut de sportive compacte la plus puissante et la plus rapide jamais conçue par Cadillac.

La convivialité au quotidien

Contrairement à sa grande sœur, la CT5-V Blackwing, plus intimidante et moins maniable, la CT4-V Blackwing se révèle plus accessible et plus utilisable au quotidien, notamment sur des routes plus étroites et sinueuses.

Logo de Cadillac CT4 V Blackwing 2023 Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

La Cadillac CT4-V Blackwing pourrait très bien être le dernier grand acte d’une industrie en mutation. Alors que Cadillac et d’autres constructeurs tournent résolument leurs ressources vers le développement de véhicules électriques, cette voiture apparaît comme un dernier hommage à une époque révolue. Et quelle belle façon de clore ce chapitre !

Points forts Moteur puissant avec 472 hp et 445 lb-pi de couple

Moteur puissant avec 472 hp et 445 lb-pi de couple Transmission manuelle à six vitesses en option

Transmission manuelle à six vitesses en option Système de freinage Brembo haute performance

Système de freinage Brembo haute performance Options de connectivité modernes, y compris Apple CarPlay sans fil et Android Auto

Options de connectivité modernes, y compris Apple CarPlay sans fil et Android Auto Châssis et suspension orientés pour la piste, avec le suspension Magnetic Ride Control 4.0 Points faibles Prix élevé

Prix élevé Consommation de carburant non optimale

Consommation de carburant non optimale Poids du véhicule (3,860 livres en version manuelle)

Disponibilité limitée de certaines options et éditions spéciales

Disponibilité limitée de certaines options et éditions spéciales Orientation sportive qui pourrait ne pas convenir à tous les conducteurs au quotidien