• Auto123 met à l’essai la BMW M340i xDrive 2023 : voici ce que vous devez/voulez savoir.

Lorsqu’il est question d’offrir une expérience de conduite non seulement sportive et dynamique, mais aussi pratique, la berline Série 3 de BMW se maintient en tête de peloton. Nous avons récemment conduit la version M340i xDrive 2023, qui doit continuer de répondre à des attentes très élevées, ce qu’elle fait bien.

BMW M340i xDrive 2023, trois quarts avant Photo : D.Boshouwers

Quoi de neuf avec la BMW M340i 2023 ?

Pour 2023, la Série 3 profite de retouches esthétiques à l’extérieur, tant à l’avant qu’à l’arrière, ainsi que des améliorations substantielles à l’intérieur avec un nouvel écran multimédia qui ne laissera pas indifférent. La dotation a également fait l’objet d’ajustements.

BMW M340i xDrive 2023, avant Photo : D.Boshouwers

Extérieur de la BMW M340i 2023 - 8/10

Les changements ne sont pas massifs cette année. Le modèle conserve sa silhouette dominée par ce long capot et cet habitacle reculé sur le châssis. Les pare-chocs avant et arrière ont été légèrement redessinés et proposent des entrées d’air et des embouts d’échappement modifiés. La grille a été légèrement modifiée, et l’ensemble repose sur de nouvelles jantes fraîchement revues.

À noter que cette année, le modèle M340i de la Série 3 arbore un logo BMW distinct, conçu à l’occasion du 50e anniversaire de la division M de la marque.

BMW M340i xDrive 2023, intérieur Photo : D.Boshouwers

Intérieur de la BMW M340i 2023 - 8,5/10

La grande nouveauté est bien sûr l’introduction dans la Série 3 de l’écran de données/multimédia incurvé de BMW. Ce dernier intègre un bloc d’instruments de 12,3 pouces devant le conducteur et, plus à droite, un écran multimédia de 14,9 pouces. Tous deux fonctionnent avec le nouveau système BMW iDrive 8.0, et les utilisateurs habitués remarqueront qu’il y a moins de boutons à manipuler qu’auparavant. Parmi les autres changements, on note un levier de vitesses redessiné (mais les palettes au volant sont conservées).

Le nouvel écran incurvé est un régal pour les yeux. Sa résolution est excellente et ses temps de réponse sont encore meilleurs. Sans surprise, vous pouvez configurer les écrans à votre guise, si vous êtes prêt à y consacrer du temps. L’interface est de type « téléphone intelligent » ; je l’ai trouvée très intuitive, même si elle est truffée de menus et de sous-menus. C’est ce que les propriétaires de BMW souhaitent et anticipent ; qui suis-je pour les contredire ?

BMW M340i xDrive 2023, nouvel écran Photo : D.Boshouwers

Par contre, je maintiens qu’il devrait y avoir plus de boutons pour certaines commandes de base. Pour moi, les réglages du système de climatisation et de la chaîne audio sont incontournables ; aucun conducteur ne devrait être obligé d’arrêter de regarder la route pour parcourir les menus afin de trouver les fonctions qu’il utilise souvent. Il y a bien un assistant vocal, mais tout le monde n’aime pas l’utiliser.

Les sièges avant de cette M340i sont confortables ; s’ils offrent un soutien adéquat sur les routes sinueuses, ils sont aussi suffisamment accommodants pour un usage quotidien. L’assise propose une rallonge, pour ceux qui ont les jambes plus longues que les miennes.

BMW M340i xDrive 2023, sièges de deuxième rangée Photo : D.Boshouwers

Je n’ai passé que quelques minutes à la deuxième rangée, assez pour comprendre que l’espace y est plus restreint, comme on peut s’y attendre. Malgré tout, je pense que c’est bien correct pour un adulte de taille moyenne, même lors d’un voyage plus long. Les sièges eux-mêmes sont très confortables.

Derrière, le volume du coffre s’élève à 481 litres, ce qui est fort acceptable d’une petite berline.

BMW M340i xDrive 2023, écusson spécial Photo : D.Boshouwers

Les motorisations de la BMW M340i 2023 - 9/10

C’est le statu quo pour le modèle ici, la Série 3 étant toujours offertes en trois configurations :

BMW 330i 2023 — Moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres (255 chevaux, 295 livres-pieds de couple).

BMW 330e 2023 — Même moteur, mais en configuration PHEV (puissance totale de 288 chevaux, autonomie de 37 km).

BMW M340i 2023 — Moteur 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres (382 chevaux, 369 livres-pieds de couple), avec système hybride léger.

Les trois fonctionnent avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports, et toutes peuvent être équipées du système de traction intégrale xDrive de BMW (il est de série sur les 330i et M340i).

BMW M340i xDrive 2023, arrière Photo : D.Boshouwers

Conduite de la BMW M340i 2023 - 9/10

Notre variante M340i était équipée du rouage intégral xDrive. Cette version est probablement celle que les acheteurs attirés par la Série 3 pour sa sportivité voudront acquérir, à condition que le budget le permette bien sûr.

Sous cette forme, la Série 3 est une machine extrêmement agréable à piloter, et ce, dès le départ, car l’accélération est rapide, instantanée et souple. Cette Série 3 n’est plus aussi petite - ni aussi légère — qu’elle l’était autrefois, mais elle est vive et légère. Mieux, la boîte de vitesses automatique est extrêmement compétente et effectue des changements de rapports rapides et réactifs, qui éliminent pratiquement tout décalage. Sur l’autoroute, la progression vers la limite de vitesse se fait rapidement et de manière très linéaire. Au passage, le moteur et les deux embouts d’échappement proposent une musique très agréable.

BMW M340i xDrive 2023, calandre Photo : D.Boshouwers

La direction est d’une précision digne d’une BMW. Sans surprise, elle est assez lourde, ce qui est appréciable, car vous serez tenté de pousser cette voiture sur des virages agressifs. La suspension adaptative fonctionne à merveille.

Les modes Sport. et surtout Sport+, affinent sensiblement tous les réglages afin que vous puissiez choisir le degré de sportivité et de fermeté que vous souhaitez pour la voiture (et votre dos). Sachez que même en mode Confort — qui offre une conduite assez douce — la M340i reste une machine affûtée équipée d’une suspension ferme.

Le freinage, quant à lui, est doux et linéaire, mais mordant, comme il se doit.

La consommation de carburant de la M340i 2023 est estimée à 10,3 litres / 100 km en ville, 7,4 litres sur l’autoroute, le tour pour un combiné de 9,0 litres. Au cours d’une semaine de conduite printanière, nous avons obtenu une moyenne de 9,1 litres en conduite mixte.

BMW M340i xDrive 2023, roue, phare Photo : D.Boshouwers

Prix de la BMW Série 3 2023

Voici ce qu’il en coûte aux acheteurs canadiens pour les différentes variantes de la Série 3, y compris notre modèle d’essai, la M340i :

2023 BMW 330i xDrive - 55 000 $

2023 BMW 330e (à propulsion) - 54 900 $

2023 BMW 330e xDrive - 58 900 $

2023 BMW M340i — xDrive - 68 000 $

Le mot de la fin

Pour une petite voiture, la BMW Série 3 2023 est plutôt massive. Et pour une petite voiture, elle est plutôt chère. Cela dit, dans le contexte actuel, elle se situe dans la moyenne du segment sur les deux fronts. En retour, cette berline raffinée et mature offre une conduite délirante et satisfaisante, à la fois sur une base quotidienne et lorsque vous voulez pousser ses limites un peu.

Points forts Superbe sur la route

Superbe sur la route Relativement économe d’essence

Relativement économe d’essence Belle apparence (pas de calandre énorme!) Points faibles Suspension un peu ferme

Suspension un peu ferme Espace restreint à l’arrière

Espace restreint à l’arrière Dispendieux

BMW M340i xDrive 2023, profil Photo : D.Boshouwers

Les concurrentes de la BMW Série 3 2023