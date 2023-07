• Auto123 met à l’essai la BMW i7 2023.

Après plus de quatre décennies d’existence, la série 7 de BMW nous arrive enfin en version entièrement électrique. Maintenant, le navire amiral de la marque bavaroise est offert sur notre marché avec deux modes de propulsion ; un moteur V8 à essence, puis un autre, électrique, offrant 536 chevaux. La variante électrique M70 offre même une puissance pharaonique de 650 chevaux et boucle le 0-100 km/h en 3,7 s.

La i7 est une grosse berline qui atteint une longueur de 5391 mm, une largeur de 1950 mm et une hauteur de 1544 mm. Si, dans le passé, des variantes courte et allongée étaient offertes, on ne retrouve qu’une seule longueur d’empattement aujourd’hui, à 3215 mm.

Visuellement, il n’y a pas de différenciation entre la version thermique et électrique, hormis un tout petit « i » sur la calandre, un logo « i7 » sur le coffre et bien entendu l’absence de pots d’échappement sur la version sans moteur à combustion.

La nouvelle BMW i7 2023 Photo : Auto123

Caractéristiques clés de la BMW i7 2023

La BMW i7 possède deux moteurs, situés sur chaque axe pour obtenir une transmission intégrale (190 kW à l’avant, 230 kW à l’arrière). La puissance totale atteint 536 chevaux et 549 lb-pi de couple. La i7 M60 accélère de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et sa vitesse de pointe est limitée à 240 km/h.

La batterie lithium-ion placée sous le plancher a une capacité de 101,7 kWh et permet d’atteindre jusqu’à 512 km d’autonomie, selon BMW. En courant alternatif, elle peut être chargée à un maximum de 11 kW et en courant continu, elle accepte des charges rapides à 195 kW.

Combien coûte la BMW i7 2023 ? — 7/10

La i7 s’affiche à un prix de départ de 147 000 $. BMW propose la version thermique et électrique au même prix. C’est cher, mais disons que ce tarif est plus ou moins comparable à ce que la concurrence propose sur notre marché. Il faut s’attendre à débourser ce montant pour rouler dans un véhicule qui est dans une classe à part.

Et ce n’est que le prix d’appel. Si vous souhaitez des options supplémentaires afin d’agrémenter votre confort, il faut encore sortir le chéquier. Notre modèle d’essai n’avait pas moins de 37 800 $ en options supplémentaires pour un total de 184 800 $.

BMW i7 2023 électrique Photo : Auto123

Est-ce une refonte du nouveau modèle ?

La série 7 est un modèle tout neuf pour 2023. La refonte totale et l’ajout de la dérivée « i » électrique marquent une continuité pour BMW dans la course à l’électrification.

À l’extérieur, la série 7 ne peut laisser personne indifférent. On s’est un peu habitué à l’énorme grille que l’on retrouve maintenant sur plusieurs modèles BMW. On a cependant quelques réserves sur le double optique. On l’a vu avec le X7 et notre avis reste mitigé. En effet, les phares adaptatifs à DEL sont plus étroits que sur l’ancien modèle et sont divisés en deux parties, avec un module séparé pour les phares de jour, les feux de position et les clignotants.

En option, vous pouvez obtenir, comme sur notre modèle d’essai, la BMW Iconic Glow avec des cristaux Swarovski rétroéclairés à la grille.

Les autres détails de conception de cette BMW i7 sont les roues aérodynamiques de cette version, qui aident à atteindre un coefficient de 0,24 Cx. Un arrière aux lignes très fluides attire également l’attention. Dans ce cas, vous pouvez voir des feux horizontaux qui finissent en pointe. La partie inférieure du pare-chocs est dotée d’accents bleus pour indiquer clairement qu’il s’agit d’un véhicule électrique.

BMW i7 2023 grise Photo : BMW

À qui est destiné ce véhicule ?

On achète cette i7 si l’on est à la recherche d’un modèle présidentiel offrant le summum du luxe. Comparée à sa rivale directe, la Mercedes EQS, cette i7 vous en donnera beaucoup plus si vous voyagez à l’arrière.

La BMW i7 vis-à-vis de la concurrence - 8,5/10

Si toutefois vous achetez ce véhicule pour en être le conducteur, alors il serait important de regarder attentivement la Mercedes-EQ EQS. La i7 est une mini-limousine et le confort, même si les occupants avant ne sont pas oubliés, est surtout concentré à l’arrière.

L'habitacle de la BMW i7 2023 Photo : Auto123

Temps de recharge de la BMW i7 — 8/10

En dépit de la présence d’une très grosse batterie de 101,7 kWh (utilisables), la BMW i7 demeure en retrait d’une Mercedes EQS et de ses 108,4 kWh. Cela se traduit par une autonomie de 512 km pour notre i7 xDrive60 de 544 chevaux, contre 547 km pour l’EQS 580 4Matic de 523 chevaux. La Mercedes profite de l’aérodynamisme d’une goutte d’eau (Cx record de 0,20) et d’un poids inférieur de 130 kg. L’i7 dépasse 2,7 tonnes…

Au lancement, la BMW i7 est livrable en une seule version xDrive60 à deux moteurs cumulant 544 chevaux, chipés à sa sportive de petite sœur, l’i4 en préparation M50. La configuration M70 de 660 chevaux est toujours attendue, elle dont l’intérêt devrait rester limité.

Lors de notre essai routier effectué par des températures estivales, l’i7 xDrive 60 a consommé 23,4 kWh aux 100 km d’après l’ordinateur de bord après 265 km en conduite essentiellement urbaine.

Écran tactile de la BMW i7 2023 Photo : Auto123

Nous avons utilisé les batteries jusqu’à ce qu’il reste 17 % d’énergie et 84 km d’autonomie. Nous nous sommes dirigés vers notre station préférée de 350 kW. Une fois enfichée, la BMW i7 a tout de suite commencé à pomper le jus à une vitesse de 162 kW. BMW annonce une possibilité de 195 kW de puissance de recharge maximale. Bref, 162 kW, ce n’est pas trop mal non plus, même si la concurrence fait mieux à ce sujet.

Nous avons chargé pendant 27 minutes pour quitter la station à 71 %, avec 354 km d’autonomie. Nous avons délibérément cessé la recharge à ce moment, car la vitesse diminue considérablement au-delà de 70 % (à 96 kW).

Bonne nouvelle, cependant, pour les premiers propriétaires de BMW i7, car ils n’auront pas besoin de débourser un sou pour leur recharge au Canada. En effet, BMW Group Canada et Electrify Canada ont annoncé une entente visant à offrir aux clients de la berline de luxe trois ans de recharge gratuite à travers le réseau d’Electrify Canada, à compter de la date d’achat du véhicule.

Design de BMW i7 2023 Photo : BMW

Conduite de la BMW i7 2023 - 9,5/10

Pour ce qui est de la conduite, l’i7 vous laisse initialement dubitatif, mais ça laisse vite place au bonheur. La direction du paquebot est précise, la suspension pneumatique fait un travail remarquable et la puissance est époustouflante. Nous avons volontairement emprunté des routes en mauvais état (pas trop difficile d’en trouver au Québec) et dirigé le vaisseau amiral droit dessus. Une image valant mille mots, nous aurions pu avoir un verre rempli à ras bord et nous sommes certains qu’aucune goutte ne s’en serait échappée. Ce véhicule procure un niveau de confort inégalé et supérieur à la berline EQS de Mercedes-Benz.

On l’a vu ailleurs, la suspension pneumatique fait très souvent un travail remarquable. Mais ici, on croirait flotter sur un nuage. Malgré ses 2,7 tonnes, quand vient le temps d’enfoncer la pédale de frein, le véhicule s’arrête aussi vite qu’il démarre.

Aperçu de l'arrière de BMW i7 2023 Photo : BMW

En ville, encore une fois malgré sa taille, la voiture évolue de manière douce et feutrée. On est même très souvent incité à couper la superbe chaîne audio Bowers & Wilkins (option à 5900 $) pour ne savourer que le silence. On est dans un autre monde. Afin de maximiser la régénération d’énergie, il suffit de placer le sélecteur de vitesse sur B ce qui va pousser la régénération au maximum. Ça nous dispense même d’utiliser la pédale de frein pour nous arrêter totalement.

À l’arrière, on n’est pas en reste. Surtout de nuit. On peut littéralement s’isoler du monde extérieur derrière les épais rideaux latéraux et le panneau de la lunette arrière. L’habitacle est ultra luxueux et l’on retrouve beaucoup de pièces lumineuses un peu partout dans l’habitacle.

Chaque passager latéral dispose de son pavé tactile, intégré dans les portières, afin de contrôler le système de climatisation, les fonctions de massage, ainsi que le réglage de l’assise. Le passager arrière droit pourra même allonger son siège totalement pour faire la sieste. Il est même possible de profiter d’un film sur l’énorme écran de divertissement de 31,3 pouces offrant une résolution 8K. Il s’agit d’une option.

