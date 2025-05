Charlotte, Caroline du Nord – Les lettres SS sont assurément l’une des signatures les plus reconnaissables de l’industrie automobile. Et l’une des plus durables, aussi, avec une utilisation qui nous ramène plus de 60 ans en arrière. C’est en effet en 1961 que Chevrolet introduisait un ensemble Super Sport (SS) avec son modèle Impala.

Entre 1961 et 1969, un million de Chevrolet portant les lettres SS vont sortir des usines de la compagnie. En date d’aujourd’hui, la marque en a proposé quelque quatre millions.

Et voilà que pour la première fois de l’histoire, l’emblème SS est apposé sur un modèle tout électrique. L’objectif est le même, soit la performance ultime. Sur ce point, c’est une mission accomplie, comme vous allez bientôt le constater. Pour ce qui est de la sensation et de l’héritage, c’est une autre histoire.

Chevrolet Blazer EV SS 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Blazer EV SS 2025 : quoi de neuf ?

Lorsque Chevrolet a annoncé qu’elle allait introduire un Blazer tout électrique, une des premières choses qui avaient été mises de l’avant était la promesse de cette version SS, axée sur la haute performance. Il aura fallu attendre plus d’une année, car sa présentation ce mois-ci vient compléter celle de toutes les autres variantes de la famille, déjà sur le marché.

Les amateurs ne perdent rien au change, toutefois, car le modèle vient livrer ce qu’il promettait.

Chevrolet Blazer EV SS 2025, avant | Photo : Chevrolet

Design du Chevrolet Blazer EV SS 2025 : 8,5/10

Dès les débuts de l’électrification, on a senti que les constructeurs souhaitaient différencier leurs modèles esthétiquement parlant. Parfois, ils sont allés trop loin, faisant grimacer plusieurs consommateurs qui ne voulaient pas s’identifier à des produits trop distincts.

Chevrolet a osé avec les premières Volt et Bolt, avec d’assez bons résultats dans l’ensemble. Avec ses plus récentes créations électriques, il faut l’avouer, elle frappe dans le mille, surtout avec ses VUS, incluant ceux proposés chez Cadillac.

Le Blazer EV, donc, a de la gueule, c’est incontestable. Il en a encore plus en configuration SS, avec des roues de 22 pouces qui détonnent. On remarque aussi un traitement légèrement différent à la hauteur du bouclier avant qui profite d’un traitement plus agressif. Des logos SS, dispersés ici et là, servent également à distinguer le modèle.

Chevrolet Blazer EV SS 2025, intérieur | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Blazer EV SS 2025, sièges | Photo : D.Rufiange

Intérieur

À bord, le modèle se distingue, aussi, mais subtilement. À l’instar de la version RS, il hérite d’un volant à fond plat, portant au bas l’inscription SS. La présentation est bien sûr dominée par cet écran de 17,7 pouces qui vient abriter les instruments à affichage numérique qui nous informent sur notre conduite, ainsi que les menus et icônes du système multimédia.

Deux choix sont possibles pour les couleurs soit un mélange noir/gris avec accents orangés, ainsi qu’un cocon dominé par le rouge. Si ce dernier séduit au premier coup d’œil, peut-être qu’à long terme, l’autre approche sera plus apaisant pour les yeux… et les sens.

Il n’y a rien à redire sur les sièges, confortables, ni la position de conduite qu’on réussit facilement à dégoter. À l’arrière, l’espace est roi pour les occupants. Le volume de chargement peut atteindre 1693 litres (sans toit ouvrant). On perd 20 litres autrement.

Chevrolet Blazer EV SS 2025, écran de données | Photo : D.Rufiange

Technologie du Chevrolet Blazer EV SS 2025 : 8,0/10

Le Blazer EV SS reprend ce que les autres versions de la gamme proposent, soit une approche basée sur les services intégrés de Google et un système qui répond à toutes les commandes vocales possibles.

Les technologies qui importent avec cette variante, toutefois, elles concernent ce qu’elles ajoutent au modèle en matière de performance. On parle donc surtout de réglages qui permettent au Blazer EV SS d’offrir un rendement hors du commun, y compris des modes de conduite.

Chevrolet Blazer EV SS 2025, sur la piste | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Chevrolet Blazer EV SS 2025 : 8,5/10

Le Blazer EV SS reprend la batterie de la version RS, soit une unité de 102 kWh. Il profite d’une configuration à deux moteurs électriques, ce qui assure le rouage intégral. Voilà qui est utile, voire nécessaire pour gérer la puissance maximale que propose le modèle, soit 615 chevaux et 650 livres-pieds de couple.

Cette capacité est possible lorsqu’on enclenche le mode W.O.W (Wide Open Watts) qui ajoute 100 chevaux et 200 livres-pieds de couple pour transformer le Blazer EV en catapulte. C’est donc dire qu’en conduite normale, on profite toujours de 515 chevaux et 450 livres-pieds de couple. Cela dit, l’activation (et l’utilisation) du mode W.O.W n’est pas une affaire temporaire. Ça rend accessible toute la puissance, en tout temps. C’est différent de certains modes Boost qui sont offerts ailleurs et qui ne durent que quelques secondes avant d’être régénérés.

Avec une force de frappe de la sorte à notre disposition, est-ce nécessaire de vous dire que la puissance est suffisante ?

Chevrolet Blazer EV SS 2025, trois quarts avant | Photo : D.Rufiange

Conduite du Chevrolet Blazer EV SS 2025 : 8,0/10

Outre l’orgie de chevaux-vapeur à notre disposition, ce qui plaît peut-être le plus à propos de ce Blazer sur les stéroïdes, c’est qu’il demeure très civilisé en conduite normale, avec un niveau de confort très appréciable et une douceur de roulement exemplaire.

Maintenant, cette puissance. Pour l’exploiter à son maximum, il faut bien sûr lancer l’application W.O.W (comment appeler autrement ce qui est une programmation logicielle), mais aussi la fonction Launch Control (départ canon). La formule est simple. On enfonce la pédale de frein, puis l’accélérateur, on attend les instructions pour relâcher le frein et voilà, on est catapulté. Après 3,4 secondes, on atteint la mesure des 97 km/h (60 miles à l’heure), avec l’estomac un peu tout croche.

Impressionnant, mais à quoi cela peut bien servir, outre impressionner ses proches ? Du reste, lorsqu’on a besoin de dépasser ou de s’insérer dans la circulation, c’est un jeu d’enfant. À ce chapitre, ça représente un plus pour la sécurité.

Pour la conduite, cette version du Blazer EV profite d’améliorations qui rehaussent l’expérience. Par exemple, les barres stabilisatrices sont plus rigides de 60 % alors que les ressorts profitent d’une tension accrue de 30 %. Le ratio de la direction a été revu, si bien que c’est plus précis et que moins d’efforts sont nécessaires pour passer d’une extrémité à l’autre du rayon de braquage.

Les roues de 22 pouces ajoutent du renfort à tout cela, permettant au VUS de bien coller à la route et de répondre à nos sollicitations. Des freins Brembo à six pistons sont de la partie à l’avant, question d’assurer une meilleure puissance pour les arrêts.

Enfin, quant à la recharge, la puissance maximale est de 190 kW pour les bornes rapides alors qu’à la maison, on profite d’une capacité embarquée de 11,5 kW. C’est assez pour retrouver 45 km d’autonomie par heure. Et cette autonomie, elle est de 488 km avec une pleine charge.

Chevrolet Blazer EV SS 2025, arrière | Photo : Chevrolet

Le mot de la fin

Il est toujours ironique, avec un modèle électrique, de trouver des variantes de performances, car plus on extirpe de la puissance d’un véhicule électrique, plus on affecte son autonomie, le nerf de la guerre et la raison d’être d’un tel produit.

C’est comme si l’on nous avait offert des Toyota Prius de 500 chevaux au début des années 2000, afin de les rendre plus attrayantes.

On comprend la guerre que se livrent les constructeurs et la performance, ça vend. Cette nouvelle variante du Blazer EV est certes réussie, mais est-elle pertinente ? On vous laisse juger de la chose.

La bonne nouvelle, c’est que vous avez d’autres options plus raisonnables chez Chevrolet, à même la famille du Blazer, ou encore avec celle de l’Equinox EV.