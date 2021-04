Auto123 met à l’essai le Chevrolet Colorado ZR2 Midnight 2021.

Si la catégorie des camionnettes intermédiaires est si prisée en ce moment, c’est un peu suite à l’introduction du Chevrolet Colorado en 2015, sans oublier le cousin GMC Canyon bien sûr. C’est le duo de GM qui a revigoré le segment du pickup intermédiaire. Dans le cas qui nous intéresse, le Chevrolet Colorado ZR2 s’adresse sans contredit à une clientèle à la recherche d’un véhicule capable de passer presque partout.

Le ZR2 est en service depuis l’année-modèle 2017, Chevrolet qui s’est clairement inspiré d’un autre pickup conçu pour le hors route : le Ford F-150 Raptor. Bon, c’est vrai que le Raptor est une bête à côté du « petit » Chevrolet, mais n’allez surtout pas croire que le ZR2 n’est pas capable de suivre le représentant de Dearborn dans un parcours accidenté, loin de là même. Le Colorado n’a certainement pas la même puissance, mais il a tout ce qu’il faut pour se sortir du pétrin.

Cette année, le Colorado ZR2 a droit à une révision de mi-parcours, cette dernière qui se caractérise principalement par cette rhinoplastie assez agressive à l’avant.

Dans ce cas-ci, le véhicule prêté coûtait la modique somme de 53 788 $, soit un peu plus que le prix d’entrée suite à la sélection du groupe optionnel Minuit et d’un système d’échappement de performance.

Édition Minuit

De plus en plus populaire dans l’industrie, ce thème noir sur noir – ou Minuit dans ce cas-ci – fait également partie des options disponibles avec la camionnette Chevrolet. Même la variante Z71 peut être habillée d’un ensemble similaire. L’ensemble optionnel Minuit (4 015 $) pour le ZR2 revêt donc une carrosserie noire, ainsi que des jantes 17 pouces exclusives de couleur… noir lustré! À ce sujet, même la roue de secours est une jante de 17 pouces. Quant à elle, la barre sport tout-terrain surmontée de l’éclairage auxiliaire change particulièrement la silhouette du pickup.

À vous de voir si cette ambiance lugubre vous plaît. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours vous rabattre sur l’ensemble optionnel Crépuscule qui conserve les options du groupe Minuit, sans la couleur noire pour la carrosserie. Le prix est également le même!

Parmi les autres options dignes de mention à l’extérieur, le système d’échappement de performance est certainement un élément qu’il faut considérer si la sonorité du moteur fait partie de vos priorités. Dans ce cas-ci, la tuyauterie moins restrictive ajoute 1 775 $ à l’équation.

Le Colorado le plus confortable

À l’instar des autres camionnettes préparées pour une utilisation en hors route, le Colorado bénéficie d’amortisseurs spécifiques à son écusson et ceux-ci proviennent d’une entreprise bien de chez nous, Multimatic. Cette firme ontarienne a développé ces amortisseurs équipés de distributeurs à tiroirs cylindriques qui sont en grande partie responsables de ce confort amélioré à bord de la camionnette… et de cette capacité à résister à un saut lorsque le conducteur pousse la machine à se dépasser. Que vous rouliez sur un chemin de gravier à vitesse élevée, un chemin plus ardu au niveau de la topographie ou carrément une route québécoise usée par le temps, le Colorado ZR2 est une option plus douce pour le dos des passagers que le Colorado « tout court ».

Notez qu’en plus des amortisseurs, le camion bénéficie d’une garde au sol supérieure… de deux pouces, tandis que les bras de suspension sont réalisés en fonte. Les différentiels avant et arrière à blocage électronique sont également un plus pour passer au travers d’obstacles, idem pour les protecteurs de bas de caisse sur les flancs du véhicule. Sous le véhicule, une plaque de protection est logée à l’avant, tandis qu’une deuxième vient protéger le boîtier de transfert.

Quant à ces ailes élargies, elles ne sont pas uniquement là pour impressionner la galerie. Le débattement plus important de la suspension, les voies élargies et ces pneus tout-terrain ont obligé les ingénieurs à ajouter du muscle à cette carrosserie.

Agréable, mais…

Je l’avoue, j’aime bien le Colorado ZR2! En premier lieu, l’avez-vous regardé? Cette apparence musclée n’est certainement pas étrangère à son succès. Un pickup hors route se doit d’être attrayant, surtout depuis que la catégorie s’élargit chaque trimestre… ou presque!

Son groupe motopropulseur est également très bien adapté au châssis de la camionnette. Le V6 de 3,6-litres n’est pas un monstre de puissance, mais dans cette application – avec l’échappement qui laisse entendre une sonorité plus rauque en prime –, il n’a aucun complexe face aux autres moulins de la catégorie. D’ailleurs, à cet effet, le 4-cylindres turbodiesel disponible en option est certainement une alternative intéressante pour les amoureux de la technologie, mais le supplément exigé de plus 6 000 $ est dur à avaler. La boîte automatique à huit rapports fait aussi de l’excellent boulot, soit dit en passant.

Et malgré une suspension plus « flexible », le Colorado ZR2 ne souffre pas de la « directionnite », cette facette d’un 4x4 qui oblige son conducteur à constamment apporter des correctifs à son volant sur l’autoroute. En effet, le pickup Chevrolet n’est assurément pas aussi chirurgical qu’une Camaro, mais il est beaucoup moins allergique à l’autoroute que ne l’est un Jeep Gladiator Rubicon par exemple.

Là où le ZR2 ne fait guère mieux que ses opposants destinés à la conduite loin du bitume, c’est au niveau de la garde au sol. Disons seulement que pour prendre place derrière le volant, il faut tenir le volant et sauter sur le siège. L’absence d’une poignée sur le pilier A ou même le pilier B complique quelque peu l’accès à bord.

Un autre élément à prendre en considération, c’est la consommation de carburant. En effet, la garde au sol, les pneus hors route et le caractère plus joueur du ZR2 font gonfler la facture d’essence quelque peu. On ne parle pas ici d’un écart considérable, mais selon l’EnerGuide, la moyenne d’un Colorado régulier à moteur V6 est de 12,1 L/100 km. Celle du ZR2 est à 14,1 L/100 km.

Le mot de la fin

Malgré tous ses défauts, le Chevrolet Colorado ZR2 demeure selon moi l’un des choix incontournables pour l’amateur de camionnette agile en forêt. Il est confortable au quotidien, sa qualité de construction est encore dans le coup et le groupe motopropulseur est éprouvé. Que dire de plus?

On aime

Le look ravageur

Le confort sur route

Les capacités hors route

On aime moins

La consommation d’essence supérieure

La hauteur de la caisse (pourtant nécessaire)

L’assise un peu courte des sièges

