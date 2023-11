Chevrolet présente ses modèles Tahoe et Suburban pour 2025. Les VUS bénéficient d’un rafraîchissement esthétique intérieur et extérieur. Parmi les nouveautés, le moteur diesel sera plus puissant et les modèles intègrent plusieurs améliorations technologiques conçues spécialement pour renforcer la confiance et la sécurité au volant.

Scott Bell, vice-président de Chevrolet, a déclaré ceci : « Les mises à jour apportées aux Chevrolet Tahoe et Suburban 2025 en font une option encore plus solide pour nos clients. Notre position de chef de file dans ce segment est enviée par nos concurrents, et Chevrolet reste inégalé. »

Il y aura six versions disponibles pour les éditions 2025 : LS, LT, RST, Z71, Premier et High Country.

Voici un aperçu des principales nouveautés et améliorations apportées par rapport aux versions de l’année dernière :

Designs extérieur et intérieur renouvelés

Les designs extérieurs des Tahoe et Suburban 2025 s’avèrent plus audacieux, avec un nouvel éclairage « signature » et des animations lumineuses. De nouvelles jantes de 24 pouces sont aussi introduites.

Chevrolet Suburban 2025 Photo : Chevrolet

À l’intérieur, on retrouve un écran multimédia dont la diagonale atteint 17,7 pouces, le plus grand de sa catégorie. Le design du volant a également été mis à jour.

Moteur diesel plus puissant

Ces nouveaux modèles seront équipés d’un moteur diesel plus puissant, introduit auparavant avec le Silverado. Il offre une puissance accrue de 10 %, à 305 chevaux et 495 lb-pi de couple, ce qui est une nette amélioration par rapport au moteur diesel actuel (277 chevaux et 460 lb-pi de couple). Il sera livrable en 2025, après le lancement initial.

Les versions LS, LT, RST, Z71 et Premier seront équipées du V8 à essence de 5,3 litres que l’on retrouve avec les modèles actuels, tandis que la variante High Country aura droit au V8 de 6,2 litres. Les deux moteurs seront offerts en options avec les déclinaisons RST et Z71.

Chevrolet Tahoe RST 2025 Photo : Chevrolet

Améliorations de la conduite et de la maniabilité

Des changements significatifs ont été apportés dans le but d’optimiser la conduite et la maniabilité.

La suspension arrière à bras multiples, spécifique aux versions actuelles du Tahoe et du Suburban, a été optimisée pour améliorer la qualité de conduite et la précision du comportement routier.

De plus, on retrouve dans la liste des équipements disponibles la suspension adaptative Air Ride et le système Magnetic Ride Control. La première, proposée pour la première fois avec les versions RST, ainsi que High Country et Z71, ajuste automatiquement la hauteur du véhicule, par conséquent la hauteur du plateau de chargement. Sur l’autoroute, elle abaisse le véhicule pour améliorer l’aérodynamisme, optimisant ainsi la consommation de carburant. Les hauteurs ajustables permettent de faciliter l’accès au véhicule à l’arrêt et d’augmenter la garde au sol en conduite tout-terrain.

Le système Magnetic Ride Control, inclus avec les versions Premier et High Country, et optionnel avec les livrées RST et Z71, utilise des capteurs qui analysent la route mille fois par seconde afin d’adapter instantanément la fermeté des amortisseurs.

Le Chevrolet Suburban 2025 Photo : Chevrolet

Technologie de pointe

On retrouve encore plus de technologie à bord, notamment un réseau intégré de caméras permettant aux conducteurs de visualiser à distance l’intérieur et l’extérieur de leur véhicule. Chevrolet a également intégré des fonctionnalités de sécurité et de technologie améliorées, y compris un système d’enregistrement automatique en cas d’accident et de vol.

Les modèles 2025 continuent d’intégrer des technologies avancées en matière de remorquage, avec de nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus confiante et sécuritaire.

Un ensemble « Max Trailering » est proposé. Ce dernier comprend plusieurs éléments dont :

– Un radiateur à haute capacité

– Un ventilateur pour le refroidissement

– Un contrôleur de freinage pour la remorque

– La vision d’attelage « Hitch View »

– Le contrôle de descente en pente « Hill Decent Control »

– L’assistance de direction pour angles morts avec remorque « Blind Zone Steering Assist »

De plus, les Tahoe et Suburban intégreront de nouvelles fonctionnalités améliorées telles :

– Un moniteur de surveillance des pneus de remorque qui aide à prévenir les éclatements grâce à un dispositif de surveillance de la durée de vie des pneus.

– L’application mobile de remorquage, offrant un accès en tout lieu et à tout moment aux informations de capacités de charge du véhicule.

– L’assistance pour « rampe de mise à l’eau », qui propose une liste de vérification et des instructions étape par étape pour préparer le remorquage, la mise à l’eau et la récupération d’un bateau. C’est nouvellement offert avec l’application de remorquage.

– La navigation pour remorque, qui calcule les itinéraires en fonction de la taille de la remorque en utilisant Google Maps intégré.

Le Tahoe 2025 offrira une capacité de remorquage maximale de 8 400 livres, le Suburban 2025 une capacité de 8 200 livres.

Le système Super Cruise à l'oeuvre dans le Chevrolet Tahoe RST 2025 Photo : Chevrolet

Sécurité

Les nouveaux Tahoe et Suburban ne seront pas en reste concernant la sécurité. On note plusieurs éléments nouveaux qui démarquent les Tahoe et Suburban de la concurrence :

- La détection de mouvements intérieurs est une nouveauté chez GM. Elle est capable de reconnaître des micromouvements dans l’habitacle et émettre des alertes progressives si un mouvement est détecté après que le véhicule soit garé et éteint.

- Les nouvelles caméras connectées permettent une vue à distance de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule, y compris une vue à 360 degrés. Elles proposent aussi des fonctionnalités telles que l’enregistrement automatique en cas de collision, la sécurité, la vue en direct, l’enregistrement personnel et un stockage infonuagique.

On retrouve également des technologies déjà connues comme le système Super Cruise, une technologie d’assistance à la conduite mains libres, l’AutoSense Power Liftgate, qui ouvre automatiquement le hayon lorsqu’il détecte la clé dernière le véhicule, ainsi que, bien sûr, la connectivité OnStar, elle qui offre des fonctionnalités de sécurité et de divertissement.

Chevrolet Suburban 2025, roue Photo : Chevrolet

Chevrolet Tahoe Z71 2025, plaques de protection Photo : Chevrolet