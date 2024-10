• Auto123 effectue un premier essai routier du Chevrolet Tahoe 2025.

Dallas, Texas - Vous les voyez dans les films, vous les avez vus sur les routes et les autoroutes au fil des décennies et vous en avez peut-être possédé un ou deux dans votre vie. Le Chevrolet Tahoe est l’un des VUS pleine grandeur les plus vendus au Canada, et pour 2025, il profite d’une importante révision, avec de nouvelles technologies et de nouveaux choix de moteurs.

Nous nous sommes rendus à Dallas — à environ 30 km de l’endroit où chaque Tahoe et chaque Suburban est construit, à Arlington — pour voir si la mouture 2025 a ce qu’il faut pour conserver sa place dans le segment.

Chevrolet Tahoe 2025, avant | Photo : D.Heyman

Chevrolet Tahoe 2025 - quoi de neuf ?

Le Tahoe 2025 propose une sélection de nouvelles calandres, hérite de nouvelles jantes pour chaque version (y compris des options de 24 pouces, les plus grandes jantes jamais offertes avec un Tahoe) et, avec certaines versions, un éclairage d’accueil à l’approche du véhicule.

Autre nouveauté : un hayon entièrement mains libres qui s’ouvre tant que vous vous trouvez à proximité avec la télécommande.

L’offre comprend également une version tout-terrain Z71 qui peut désormais être équipée du moteur 6-cylindres Diesel Duramax de 3,0 litres, précédemment livrable avec d’autres versions telles que les RST et High Country.

Autrement, on note l’intégration de la plus récente version, et la plus avancée, du système de conduite semi-autonome Super Cruise, ainsi qu’un écran multimédia de 17,7 pouces, de série, soit le plus grand du segment.

Chevrolet Tahoe 2025, de profil | Photo : D.Heyman

Design du Chevrolet Tahoe 2025 - 8,0/10

L'apparence du Tahoe dépend de la version choisie. Il en existe six : LS, LT, Z71, RST, Premier et High Country. Si vous optez pour des variantes plus haut de gamme tels RST ou High Country, vous comptez sur des détails comme de nouvelles jantes, des signatures lumineuses et des calandres pour attirer l’œil sur ce qui est essentiellement une boîte carrée.

Le modèle Z71 profite d’un bouclier avant unique ; il est conçu pour améliorer les angles d’approche et de sortie en conduite tout-terrain. Il est également équipé de série de pneus tout-terrain Goodyear Wrangler, d’une hauteur de caisse plus élevée et de jantes de 20 pouces.

Chevrolet Tahoe High Country 2025, intérieur | Photo : D.Heyman

Chevrolet Tahoe Z71 2025, intérieur |

Intérieur

Comme à l’extérieur, l’ambiance intérieure varie en fonction de la version : vous pouvez opter pour une livrée de base avec trois banquettes recouvertes de tissu, ou encore avec une version High Country d’un cocon plus luxueux muni d’un cuir « pain d’épices » et de surpiqûres blanches contrastées.

La version Z71 propose des sièges et des panneaux de porte en cuir noir, ainsi que de fausses boiseries.

Dans l’ensemble, qu’importe le Tahoe que vous choisissez, vous profitez de trois rangées de sièges (avec la même quantité d’espace à chaque rangée que le Suburban, plus long, avec des sièges confortables. La deuxième peut être constituée de fauteuils de type capitaine ou d’une banquette ; chaque fauteuil glisse vers l’avant et se rabat pour faciliter l’accès à la troisième rangée.

Cela signifie également un bon espace à la troisième rangée et quantité d’équipements, y compris des porte-gobelets et des ports USB-C.

Chevrolet Tahoe High Country 2025, écran multimédia | Photo : D.Heyman

La technologie dans le Chevrolet Tahoe 2025 – 9,0/10

Le nouvel écran multimédia de 17,7 pouces est le plus grand du segment et a nécessité le retrait de la transmission à bouton-poussoir, au profit d’un sélecteur électronique monté sur la colonne.

Pour le reste, vous pouvez consulter notre essai du Suburban 2025, qui propose les mêmes technologies.

Chevrolet Tahoe Z71 2025, moteur | Photo : D.Heyman

Les motorisations du Chevrolet Tahoe 2025 - 8,5/10

On le mentionnait plus haut, le nouveau Tahoe, en configuration Z71, est désormais offert avec le moteur 6-cylindres Diesel Duramax, qui était auparavant livrable avec d’autres versions. Sa puissance passe de 277 chevaux à 305 chevaux, son couple de 460 lb-pi à 495 lb-pi. La mouture de base LS n’est possible qu’avec le V8 de 5,3 litres de l’année dernière ; un V8 de 6,2 litres développant 420 chevaux et 460 lb-pi est également livrable avec toutes les versions proposées au-delà de la LS.

Quel que soit le moteur choisi, il est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports qui se marie bien avec chacun pour des accélérations douces dès le départ, ainsi qu’une progression agréable. Et il y a amplement de puissance en réserve pour les dépassements sur l’autoroute.

Mon seul reproche est qu’il n’y a pas d’option d’hybride léger, pas de technologie de désactivation des cylindres ou d’autres mesures favorisant l’économie de carburant. La puissance est cependant abondante. Bien franchement, c’est exactement ce à quoi l’on s’attend d’un véhicule dans cette catégorie.

Chevrolet Tahoe High Country 2025 | Photo : D.Heyman

Conduite du Chevrolet Tahoe 2025 - 7,5/10

L’expérience de conduite varie en ce sens qu’il y a de nombreuses façons de l’ajuster en fonction de la configuration du Tahoe. La suspension pneumatique à correcteur d’assiette, les amortisseurs adaptatifs et la multitude de tailles de jantes disponibles sont autant d’éléments qui influencent le comportement routier.

Nous avons commencé notre journée d’essais à bord d’une variante Z71 et ses gros pneus Goodyear Wrangler à crampons montés sur des roues de 20 pouces. Nous pouvions sentir ces pneus vibrer contre le macadam en contrebas. Dans cette configuration, le véhicule est aussi légèrement plus lent à répondre aux sollicitations de la direction.

Le passage à la version High Country et ses grandes roues de 24 pouces a fourni plus de sensations au volant et une meilleure réponse de la direction, mais, quels que soient les efforts des amortisseurs adaptatifs et de la suspension pneumatique, ce lourd matériel roulant se fait sentir.

Ce n’est pas nécessairement un obstacle à l’achat d’une version qui en serait équipé, mais une mise en garde s’impose. Il n’en demeure pas moins que ces roues ont fière allure. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier un peu de confort pour avoir fière allure ? À vous de voir.

Chevrolet Tahoe High Country 2025, roue | Photo : D.Heyman

En fin de compte, le Tahoe est un VUS à carrosserie sur châssis et vous ne pourrez jamais vous débarrasser complètement des réverbérations de l’habitacle et de la rigidité associée à une telle plateforme. L’astuce consiste à s’assurer que le reste de l’expérience est d’une qualité telle que les conducteurs oublient la conduite plus rustique du modèle, plus semblable à celle d’une camionnette. Et avec toute la technologie et la puissance disponibles, Chevrolet propose quelque chose de complet ici.

Prix canadiens du Chevrolet Tahoe 2025

- Tahoe LS 2025 - 74 999 $

- Tahoe LT 2025 - 82 499 $

- Tahoe Z71 2025 - 87 499 $

- Tahoe RST 2025 - 88 499 $

- Tahoe Premier 2025 - 96 499 $

- Tahoe High Country 2025 - 102 999 $

Chevrolet Tahoe Z71 2025, écussons Tahoe et Chevrolet | Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le Chevrolet Tahoe 2025

Quelle est la capacité de remorquage du Chevrolet Tahoe ?

Le modèle à deux roues motrices, équipé du V8 de 6,2 litres, est le meilleur choix si le remorquage est important pour vous, avec une capacité de 3810 kg (8400 livres). Les versions à quatre roues motrices et pourvues du V8 de 5,3 litres peuvent tracter jusqu’à 3719 kg (8200 livres). Sachez que la fonction Super Cruise fonctionne également lorsqu’une remorque est attelée, et qu’elle peut « voir » les angles morts de la remorque tout comme elle peut voir celles du véhicule en temps normal.

Dans quelle mesure le Tahoe est-il pratique pour le chargement de matériel ?

Un certain nombre de caractéristiques permettent d’optimiser cet aspect, par exemple le hayon à double ouverture, qui permet d’ouvrir soit l’ensemble, soit uniquement la vitre, pour permettre le dépôt de sacs et plus petits objets.

Le mot de la fin

En réalité, le Tahoe est un tel succès qu’il y a peu de chances que les amateurs du modèle soient dissuadés par des flancs rigides et un châssis ferme. Il y a tellement de technologie, de variété de motorisations, de capacités et d’espace intérieur ici — et même un peu de style — qu’il est facile d’accepter les défauts une fois que l’on passe du temps au volant de ce Tahoe.

Les concurrents du Chevrolet Tahoe 2025

- Ford Expedition

- GMC Yukon

- Jeep Wagoneer

- Nissan Armada

- Toyota Land Cruiser

Chevrolet Tahoe Z71 2025, arrière | Photo : D.Heyman

Chevrolet Tahoe Z71 2025, coffre | Photo : D.Heyman

Chevrolet Tahoe High Country 2025, deuxième rangée | Photo : D.Heyman