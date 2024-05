• Auto123 effectue un premier essai du Chevrolet Traverse 2024.

Atlanta, Géorgie — C’est en 2009 que Chevrolet a lancé la première génération de l’utilitaire Traverse. À l’époque, les produits de la compagnie ne respiraient pas la qualité, si bien que ce qui était proposé, bien que pratique, demeurait quelconque. La compagnie aura toutefois eu raison avec le format de ce modèle, qui était à l’époque offert sous trois autres configurations, soit Saturn Outlook, GMC Acadia et Buick Enclave.

On sait ce qui est arrivé avec Saturn, mais vous aurez remarqué que les deux autres sont toujours au menu, la preuve qu’on avait alors répondu à un besoin qui n’a cessé de croître auprès des acheteurs depuis, celui du VUS à trois rangées.

Une deuxième génération a été lancée pour 2018, corrigeant au passage plusieurs des lacunes de la première, notamment en ce qui a trait à la qualité. Mécaniquement toutefois, on faisait toujours appel au valeureux V6 de 3,6 litres de l’entreprise.

Ce détail est d’importance, car pour son troisième tour de piste, ce modèle, comme ses cousins, abandonne le 6-cylindres au profit d’un 4-cylindres.

Chevrolet Traverse Z71 2024 | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Traverse 2024 : quoi de neuf ?

Cette nouvelle génération nous fait découvrir les changements les plus importants apportés au modèle depuis ses débuts. Il y a bien sûr ce design qui est complètement revu, mais aussi la greffe d’une nouvelle mécanique, un 4-cylindres turbo de 2,5 litres qui va se trouver plusieurs domiciles au sein de l’empire General Motors.

Une nouvelle variante davantage axée sur la conduite hors route (légère), la Z71, est aussi ajoutée à la gamme ; ça représente un changement de vocation pour ce modèle, du moins pour cette déclinaison.

Autrement, l’habitacle a été complètement revu et modernisé, tout comme le châssis qui présente de nouveaux réglages dont les bienfaits se font sentir sur la route.

Le modèle s’améliore en tout point, donc, mais il va continuer à séduire la même clientèle ; son ADN demeure essentiellement le même.

Chevrolet Traverse Z71 2024, de profil | Photo : D.Rufiange

Design du Chevrolet Traverse 2024 - 7,5/10

La forme générale du Traverse est bien sûr la même, afin que l’espace intérieur, l’une des forces du modèle, demeure généreux. La signature a complètement changé à l’avant comme à l’arrière, et il faut le dire, c’est plutôt réussi. Même qu’un regard rapide nous donne l’impression de jeter un coup d’œil au plus gros Tahoe, ce qui n’est pas un reproche en soi.

À l’arrière, on a bien fait les choses ; on est loin du design horrible des feux et du hayon de la première génération.

De profil, quelque chose accroche, cependant. On a voulu jouer la carte de l’élégance, mais sur les flancs, ce morceau de carrosserie qui loge à la hauteur des vitres latérales est tout sauf… élégant. C’est très douteux, en fait, et de l’intérieur, ça ne fait que réduire la visibilité. Pas le meilleur atout de ce véhicule, mettons.

Chevrolet Traverse RS 2024, vue du panneau de carrosserie | Photo : D.Rufiange

Autrement, vous allez retrouver des styles légèrement distincts d’une mouture à l’autre. La plus grande différence se trouve avec la variante Z71, porteuse de roues différentes de 18 pouces ceinturées de pneus tout-terrain, d’un museau proposant un angle d’approche plus généreux, d’une plaque de protection en aluminium, de crochets de remorquage rouges, ainsi que d’une garde au sol relevée de 1,0 pouce, en plus d’une voie élargie pour plus de stabilité.

Le modèle Z71 va reposer au sommet de la gamme, après la variante de base LT, ainsi que la proposition de milieu de gamme RS. Cette dernière hérite de jantes en aluminium de 22 pouces, d’une suspension réglée plus sportivement, ainsi que d’accents noirs et de logos RS bien visibles.

Si le Chevrolet Traverse vous intéresse, jetez également un coup d’œil au GMC Acadia et au Buick Enclave ; un des trois va vous séduire plus que les autres.

Chevrolet Traverse RS 2024, intérieur | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Traverse RS 2024, sièges de deuxième rangée | Photo : D.Rufiange

À l’intérieur

En redessinant l’habitacle, on en a profité pour tout mettre à jour, et jeter à la poubelle la présentation traditionnelle (cadrans, console centrale et écran multimédia) pour intégrer un écran de 17,7 pouces qui s’étend de la gauche jusqu’au centre du véhicule. Il regroupe bien sûr toutes les informations nécessaires pour la conduite et le multimédia. Il est joli, propose des graphiques attrayants et clairs, mais pour les plus traditionalistes, ce genre de présentation n’apporte rien d’esthétiquement recherché en matière de design. Certains aimeront, et c’est bien correct ; tous les goûts sont dans la nature.

Avec le modèle LT, on peut compter sur une configuration à huit places. Autrement, c’est sept, avec des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. L’espace est généreux pour les occupants à cet endroit, ainsi qu’à la troisième où le dégagement est correct. Le Chevrolet Traverse est surtout très spacieux pour le rangement de matériel. Derrière la première rangée, ce sont 2763 litres qui se libèrent lorsqu’on couche les sièges de la deuxième et de la troisième.

Notez qu’au Canada, le volant chauffant est de série, tout comme les sièges avant et arrière chauffants.

Chevrolet Traverse 2024, écran multimédia | Photo : D.Rufiange

Technologie du Chevrolet Traverse 2024 - 8,5/10

Avec tout nouveau véhicule aujourd’hui, la liste d’éléments technologiques est de plus en plus nourrie. Ce Chevrolet Traverse ne décevra pas les férus de la chose. Résumons ça le plus simplement possible.

Avec cette nouvelle génération, la connectivité est à l’honneur avec la recharge sans fil pour cellulaires et six ports USB de série. L’accès Wi-Fi est livrable.

Toutes les versions sont livrées avec une version améliorée du dispositif « Buckle to Drive » (attachez-vous avant de conduire) qui fait en sorte que les occupants avant doivent avoir bouclé leur ceinture de sécurité pour que le véhicule puisse être embrayé. Une alerte pour la ceinture de sécurité est aussi nouvelle. Celle-ci avertit le conducteur si les passagers des rangées deux et trois ne sont pas attachés.

Le système de conduite semi-autonome Super Cruise est aussi livré et livrable avec certaines versions, lui qui permet de se laisser conduire sur bientôt 1,2 million de kilomètres de routes au Canada et au Mexique. Le système n’est pas parfait, mais c’est probablement le plus avancé après celui de Tesla.

Et, bien sûr, une kyrielle de caractéristiques de sécurité sont de la partie.

Chevrolet Traverse Z71 2024, avant | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Chevrolet Traverse 2024 - 8,0/10

On le mentionnait, Chevrolet introduit un nouveau moteur avec son trio de VUS, un 4-cylindres turbo de 2,5 litres. Il est associé à une boîte automatique à huit rapports qui a été optimisée pour travailler avec cette mécanique. Il s’agit en fait d’une transmission ZF, dont la configuration initiale était à neuf rapports, mais qui a été retravaillée pour en offrir huit avec cette mécanique, question d’efficacité.

Chevrolet Traverse Z71 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Conduite du Chevrolet Traverse 2024 - 8/10

De la façon dont était organisé l’essai du nouveau Chevrolet Traverse, nous avions une demi-journée avec le modèle Z71, une autre avec une version RS.

Avec le premier, une balade était prévue sur un sentier hors route dont se moquerait un Jeep Wrangler, mais qui serait plus complexe à négocier avec une Chevrolet Malibu. Cette version Z71 est pensée pour être plus à l’aise hors des sentiers battus, mais pas pour s’aventurer là où d’autres sont dans leur élément. Si votre chalet est un peu reculé dans le bois et le sentier pour y accéder est rocailleux, voire jonché de branches d’arbres et de débris, ce modèle Z71 est parfait pour ça.

Sur la route, son comportement est tout à fait civilisé.

Avec la variante RS, on s’attendait à différentes sensations, mais on les a cherchés, pour être bien honnête. Oui, le rendement est un peu plus ferme et plus rigide, mais si peu. Il est vrai que les routes empruntées étaient plus lisses que des tapis ; on verra peut-être une plus grande différence sur nos routes canadiennes.

Il est cependant à noter que le système à quatre roues motrices de cette déclinaison profite d’un système à double embrayage qui redistribue la puissance de façon plus proactive aux roues qui en ont besoin, plutôt que de façon réactive avec les autres modèles. Ce sera plus efficace l’hiver, même si l’approche est surtout pensée pour être plus compétente sur des surfaces glissantes en conduite hors route.

Chevrolet Traverse RS 2024, trois quarts avant | Photo : D.Rufiange

Quant au travail du nouveau moteur 4-cylindres, c’est probant. Ce dernier propose 328 chevaux et 326 livres-pieds de couple. C’est plus vif et plus souple que ça ne l’était avec le V6 de 3,6 litres qui est remplacé, mais c’est un peu plus criard, aussi. La bonne nouvelle, c’est que le Chevrolet Traverse n’est pas le genre de véhicule que l’on conduit avec le couteau entre les dents.

Ce moteur, s’il s’avère fiable, va bien servir l’entreprise. Notez qu’il ne s’agit pas d’une version tronquée du 4-cylindres turbo de 2,7 litres. Un proche cousin, disons ça comme ça. D’ailleurs, on nous racontait que le 2,7 litres était trop gros pour la cage-moteur en raison de sa disposition, longitudinale plutôt que transversale, comme le 2,5 litres.

Ah, quand les ingénieurs nous racontent de petits secrets…

Chevrolet Traverse Z71 2024, roues | Photo : D.Rufiange

Les prix du Chevrolet Traverse 2024

Voici à quoi ressemble l’offre au pays.

- Traverse LT 2024 : 47 999 $

- Traverse Z71 2024 : 53 999 $

- Traverse RS 2024 : 62 899 $

Questions souvent posées concernant le Chevrolet Traverse 2024

Quelle sera la capacité de remorquage du Chevrolet Traverse 2024 ?

Elle sera de 5000 livres.

Est-ce que Chevrolet va offrir une version à traction, plus abordable, de la version LT ?

Non. Le Chevrolet Traverse n’est livré qu’avec la traction intégrale au Canada.

Chevrolet Traverse RS 2024, arrière | Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Le Chevrolet Traverse fait des gains à tous les chapitres avec ce passage à une troisième génération. Le produit est plus intéressant que jamais, mais il ne fait rien d’extraordinaire au point où la concurrence va s’inquiéter. Par exemple, aucune électrification n’est au menu.

Le Chevrolet Traverse va continuer à séduire les mêmes acheteurs, même si l’on a élargi sa vocation avec des variantes plus affirmées.

Les concurrents du Chevrolet Traverse 2024

- Buick Enclave

- Ford Explorer

- GMC Acadia

- Honda Pilot

- Hyundai Palisade

- Jeep Grand Cherokee

- Kia Telluride

- Mazda CX-90

- Nissan Pathfinder

- Subaru Ascent

- Toyota Highlander / Grand Highlander

- Volkswagen Atlas