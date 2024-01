Comparaison : Ford Bronco Sport 2023 vs Mazda CX-50 2023

• Auto123 compare les Ford Bronco Sport 2023 et Mazda CX-50 2023.

De prime abord, le Mazda CX-50 et le Ford Bronco Sport sont des créatures assez différentes quant à leur portée et au type d’acheteurs qu’ils attirent. Mais ils sont plus similaires qu’on pourrait le croire. Oui, le Bronco Sport porte le poids de son nom, tandis que le CX-50 est un nouveau venu dans la gamme de VUS en expansion de Mazda, avec peu d’histoire derrière lui.

Ces deux véhicules s’adressent à de jeunes familles aventureuses. Ils présentent tous deux des éléments de style qui ajoutent un peu d’aventure à l’équation. Leur but est de séduire ceux et celles qui veulent un véhicule offrant un peu plus de robustesse.

Le Ford Bronco Sport 2023 Photo : D.Heyman

Design du Ford Bronco Sport 2023 - 8/10

Le Bronco Sport, basé sur l’Escape, a été révélé dans l’ombre du Bronco, mais il a néanmoins réussi à se tailler sa propre place dans le segment des VUS compacts.

Son design s’inspire en partie du Bronco II des années 1980, mais il possède son propre style, surtout avec l’ensemble Heritage que l’on voit ici. Cette version est dotée de phares ronds uniques, d’une calandre à six orifices, ainsi que de jolies jantes en acier de 17 pouces, enveloppées de pneus tout-terrain.

Mazda CX-50 2023 de couleur verte Photo : D.Heyman

Design du Mazda CX-50 2023 - 8,5/10

Alors que le Bronco Sport propose des lignes rétro et carrées, le CX-50 reflète ce que le terme « robuste » signifie aujourd’hui ; des ailes carrées, des revêtements en plastique, des plaques de protection avant et arrière, des passages d’ailes évasés et des pneus tout-terrain (Falken Wildpeak) qui ajoutent un niveau de robustesse qui manque au CX-5. Le CX-50 hérite d’une version élargie de la calandre à cinq points et des phares étroits avec des pourtours noirs, ainsi que des feux plus cool. Il est plus long, plus bas et plus large que le CX-5 et sa posture est plus agressive.

Avec notre modèle d’essai, cette allure était rehaussée par l’ensemble Meridian qui ajoute des graphismes sur le capot, des jantes uniques de 18 pouces et des pneus Falken Wildpeak A/T. Dans l’ensemble, un style très réussi, et plus agressif que celui du Bronco.

L'habitacle du Ford Bronco Sport 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur du Ford Bronco Sport 2023 - 7,5/10

L’intérieur du Bronco Sport est un mélange de modernisme et de rétro. D’une part, vous retrouvez un groupe d’instruments à affichage entièrement numérique, un écran multimédia de huit pouces avec le système Sync 3 de Ford, ainsi qu’une molette pour la sélection des rapports. D’autre part, vous avez des sièges en tissu avec un motif rappelant le style des années 80, des surfaces en plastique dur et beaucoup d’angles droits. Est-ce que ça fonctionne ? Bien sûr, mais c’est très chargé.

En revanche, le véhicule est bien équipé pour le rangement. Le bac situé sous l’accoudoir central est profond, les porte-gobelets sont placés de manière à ce que même les plus gros récipients trouvent leur place, et il y a ce petit plateau sous l’écran multimédia, idéal pour y déposer notre cellulaire.

Ajoutez à cela des sangles sur les dossiers des sièges avant, une lunette arrière qui s’ouvre indépendamment du hayon et un astucieux système de séparation à l’espace de chargement qui fait office de table de pique-nique — sans oublier l’ouvre-bouteille — et vous comprendrez que Ford en a fait beaucoup avec un véhicule plutôt compact.

L’espace pour les occupants est également bien, avec une garde au toit généreuse à l’arrière facilitée grâce au toit subtilement incliné et un design plutôt carré laissant beaucoup d’espace. L’habitacle donne l’impression d’être beaucoup plus grand qu’il ne l’est, toutefois.

L'intérieur du Mazda CX-50 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur du Mazda CX-50 2023 - 8,5/10

On ne peut pas en dire autant du représentant de Mazda. Son habitacle ne semble pas aussi spacieux que celui du Bronco Sport. Certains automobilistes aiment profiter d’une position de conduite plus enrobée, typique d’une sportive. Or, si le CX-50 dégage une certaine sportivité, il s’agit quand même d’un VUS.

Les sièges offrent un meilleur soutien que ceux du Bronco Sport, et ils étaient superbes avec la finition Terracotta de notre modèle d’essai. Il y a également plus de matériaux doux au toucher qu’à l’intérieur du Ford, ainsi que des surpiqûres de couleur contrastée sur le tableau de bord et la console centrale. L’habitacle peut rivaliser avec celui de concurrents plus luxueux. Même le bloc d’instruments — moins tape-à-l’œil que celui du Bronco Sport — est doté de jolis cadres en aluminium et de caractères facilement lisibles à l’aspect plus haut de gamme.

Ensuite, il y a le volume à l’espace de chargement. Celui du CX-50 est environ le même que celui du CX-5, sauf que le plancher est plus long pour mieux accueillir des objets longs tels que des glacières, des matelas, des tentes, etc. Cela peut sembler banal, mais en installant mon équipement de camping dans les deux CX, j’ai bien perçu la différence.

Comparaison entre les Ford Bronco Sport 2023 et Mazda CX-50 2023 Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité dans le Ford Bronco Sport 2023 – 8,5/10

Le modèle Heritage que nous avons conduit repose juste au-dessus de la version de base dans la gamme du Bronco Sport. Cela signifie qu’il est équipé de fonctionnalités telles qu’un système d’avertissement d’angles morts, de l’alerte de trafic transversal, d’un système de maintien de voie avec assistance précollision et d’un système tout-terrain offrant cinq modes G.O.A.T. (« Goes Over Any Type Of Terrain ») : Normal, Eco, Sport, Glissant et Sable. Ils sont accessibles à la console centrale.

Le système multimédia Sync 3 offre une belle fluidité. Il est accessible via un écran tactile réactif doté de graphiques clairs et nets. De plus, on retrouve des raccourcis en bas de l’écran pour accéder rapidement à des commandes usuelles telles que le menu de la chaîne audio, les paramètres, la navigation, etc. Passer d’Apple CarPlay ou Android Auto au système natif est également à la portée d’un bouton.

Technologie et sécurité dans le Mazda CX-50 2023 – 8/10

Le CX-50 est l’un des premiers véhicules Mazda à intégrer le plus récent système multimédia de l’entreprise. Il est plus large et plus rapide que les précédents, mais il a toujours l’air morne. Il nous oblige à faire beaucoup de défilement à travers les menus, car il n’y a qu’une configuration tactile partielle (elle fonctionnera comme un écran tactile lors de l’utilisation de CarPlay ou Android Auto, sinon vous devez utiliser la molette à la console centrale).

D’un point de vue de sécurité, le CX-50 gagne quelques points. Le modèle Meridian est basé sur la version GT haut de gamme. Il bénéficie donc des mêmes fonctionnalités que le Bronco Sport, mais ajoute la reconnaissance des panneaux de signalisation, une caméra de stationnement à 360 degrés, des phares adaptatifs à nivellement automatique, le freinage intelligent en ville capable de détecter des objets jusqu’à 200 mètres et de se préparer à un freinage complet, quelle que soit la pression exercée sur la pédale par le conducteur.

Design extérieur du Ford Bronco Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

Conduite du Ford Bronco Sport 2023 – 8/10

La puissance pour le Bronco Sport provient de deux sources : soit un moteur 3-cylindres turbo de 1,5 litre développant 181 chevaux et 190 lb-pi de couple, soit un 4-cylindres turbo de 2,0 litres développant 250 chevaux et 277 lb-pi de couple. La transmission intégrale est de série, sans surprise pour un Bronco, et la puissance est envoyée aux roues via une transmission automatique à huit vitesses, avec des palettes de changement de vitesse pour le modèle 2.0.

J’aime le travail des deux mécaniques. Le moteur 1,5 litre émet une sonorité agréable lors des départs, mais la puissance se manifeste en douceur. À l’exception de pentes raides à grande vitesse, on n’a pas vraiment besoin de plus de puissance. Même en traversant des routes de gravier glissantes et inclinées, le groupe motopropulseur du Bronco s’est montré à la hauteur. Il dispose également d’une aide à la montée et d’une aide à la descente.

Sur des routes plus lisses, j’ai été ravi de constater que les capacités tout-terrain n’ont pas mené à une sensation de conduite instable et flottante sur la route. En fait, c’était tout le contraire ; le Bronco Sport reste fidèle à la trajectoire qu’on lui impute. Ce n’est pas parfait — il y a trop de zones mortes au centre et ce n’est pas le véhicule le plus silencieux — mais c’est très bon.

Mazda CX-50 2023, de l'arrière Photo : D.Heyman

Conduite du Mazda CX-50 2023 – 8,5/10

Tout comme j’aime la conduite de la Mazda3 et du CX-5, il en va de même pour le CX-50. Le volant est parfaitement dimensionné et la réactivité de l’avant est tout aussi parfaite. Même la robustesse supplémentaire des pneus Wildpeak n’a pas eu d’effet néfaste ; le roulement est peut-être un peu plus bruyant, mais il est plus silencieux que celui du Bronco Sport. Et la manière dont le CX-50 se comporte en virages laisse le Ford dans la poussière.

Pour aider en ce sens, la technologie G-Vectoring de Mazda appliquera subtilement les freins une fois que vous commencerez à tourner le volant, pour envoyer un peu plus de poids sur les roues avant, pour une meilleure traction.

Comme le Bronco Sport, le CX-50 a deux moteurs. Mais contrairement au Ford, un seul est turbocompressé. Les modèles de base disposent d’un 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres développant 187 chevaux et 186 lb-pi, tandis que les modèles turbo voient la puissance grimper à 256 chevaux et 320 lb-pi (lorsqu’ils fonctionnent avec de l’essence à indice d’octane 93). Il y a une légère baisse avec un niveau d’octane plus bas, mais le CX-50 reste puissant, même s’il n’est pas très économe en carburant. (J’ai maintenu environ 11,5 litres/100 km de moyenne lors de mon trajet, ce qui est élevé pour un VUS compact)

Les modes de conduite sont limités par rapport au Bronco. On profite des réglages Normal, Sport et Remorquage… et c’est tout. Autant la compagnie a doté son modèle de pneus robustes et d’appliques de plastique, autant on a l’impression que Mazda n’a pas l’intention que le CX-50 soit aussi à l’aise sur le gravier que peut l’être le Bronco Sport.

Tout le reste, cependant, de la position de conduite à la manière dont il se comporte dans les virages, confirme que Mazda sait comment produire un véhicule amusant, quel que soit le segment.

Ford Bronco Sport 2023 et Mazda CX-50 2023, de profil Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Les

deux véhicules sont très agréables, mais pour des raisons différentes. Le CX-50 est excellent si vous aimez la MX-5, mais recherchez quelque chose de plus pratique, tandis que le Bronco Sport s’avère une solution de rechange intéressante au Bronco, ainsi qu’à l’Escape avec lequel il partage sa plateforme.

Nous aimons la dotation chez Mazda, car elle facilite le processus décisionnel, à savoir quel CX-50 est le meilleur pour vous. D’un autre côté, certains vont préférer la variété de la gamme Bronco Sport et la variante Heritage, particulièrement, qui porte bien l’esprit du modèle.

À long terme, on en conclut que le Mazda, avec son habitacle de meilleure qualité et son style moins catalogué, est probablement le meilleur choix, sans parler de sa valeur sur le marché d’occasion. Dans cette optique, le CX-50 remporte ce match, mais de justesse.

Nos verdicts

Lequel a le style le plus réussi ? Mazda CX-50

Lequel offre l’habitacle le plus confortable ? Ford Bronco Sport

Lequel est meilleur en conduite tout-terrain ? Ford Bronco Sport

Lequel possède le meilleur système multimédia ? Bronco Sport

Lequel offre l’intérieur le plus luxueux ? Mazda CX-50

Concurrents des Mazda CX-50 2023 et Ford Bronco Sport 2023

- Chevrolet Equinox

- Ford Escape

- GMC Terrain

- Honda Passport

- Jeep Cherokee

- Mazda CX-5

- Mitsubishi Eclipse Cross

- Nissan Qashqai

- Toyota Venza

- Volkswagen Taos

Aperçu du Ford Bronco Sport 2023 Photo : D.Boshouwers