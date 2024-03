Ford a procédé au rappel de quelque 7500 VUS Bronco à toit dur en raison d’un problème potentiel avec les vitres de custode. En fait, ces derniers pourraient ne pas avoir été bien installés, ce qui pourrait entraîner leur chute alors que le véhicule est en marche.

Au Canada, 583 véhicules sont rappelés. Des modèles 2023 et 2024 sont concernés aux États-Unis, mais chez nous, on ne parle que de Vus de l’année modèle 2023.

Ironiquement, on a droit à un deuxième rappel cette semaine pour une problématique similaire. Comme on le rapportait aujourd’hui, Porsche a dû rappeler certaines 911 pour des vitres qui n’ont pas été fixées correctement.

Ford estime que le problème est présent avec environ 46 % des modèles rappelés. Elle précise que les versions de la série Heritage ne sont pas concernées, car le mécanisme de fixation de leurs vitres est différent.

Ford Bronco Everglades 2023 Photo : Ford

Ford explique que les vitres de custode arrière « nécessitent un processus d’apprêt en deux étapes avant d’être installées sur la surface du toit rigide ». Avec certains des modèles rappelés, l’une des couches d’apprêt pourrait ne pas avoir été appliquée sur la surface vitrée lors d’une étape qui se déroule dans un atelier d’assemblage adjacent.

Ce problème fait que le risque que les vitres se détachent et tombent est plus grand, ce qui peut créer un danger sur la route et augmente le risque d’accident. L’entreprise ajoute que les conducteurs peuvent ressentir un bruit de vent, un cliquetis ou une fuite d’eau avant que l’une des vitres ne se détache.

Le problème a été découvert lors de tests internes menés le 4 décembre 2023. Aucune réclamation de garantie, de plaintes de propriétaires ou de rapports d’incidents liés à ce problème n’a été reçue. La compagnie n’a pas non plus connaissance d’accidents ou de blessures causés par la chute d’une vitre.

Les propriétaires des modèles concernés seront avertis par courrier à partir du 8 avril. Ils devront visiter un atelier Ford afin qu’un technicien puisse inspecter les vitres du toit rigide et les réinstaller si nécessaire, conformément à la procédure d’entretien approuvée par l’entreprise.