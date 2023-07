• Auto123 met en comparaison la Mazda CX-90 2024 et le Subaru Ascent 2023

Pratiquement tout est nouveau dans le CX-90 2024, de la plateforme aux groupes motopropulseurs en passant par la disposition des sièges. Il s'agit d'un modèle entièrement nouveau. Il remplace graduellement le CX-9 et comme les autres modèles CX, il s’inscrit dans une approche plus luxueuse.

Le CX-90 est construit sur une toute nouvelle grande plateforme qui présente une disposition longitudinale à moteur avant et roues arrière motrices afin de rehausser l’agrément de conduite propre à Mazda. Il y a quelque chose de Jaguar et de BMW dans la silhouette et la partie arrière qui lui donne beaucoup de prestance. Le CX 90 sera aussi le premier modèle hybride branchable de la marque en Amérique du Nord.

L’Ascent qui est arrivé en 2019 change de regard pour 2023. Vous avez droit à une calandre plus proéminente, flanquée d'une paire de phares redessinés, plus menaçants que ceux du modèle précédent. Subaru a également modifié le style du pare-chocs, en associant les entourages de phares antibrouillard redessinés à une ouverture de calandre inférieure redessinée.

De nouveaux conduits d'air améliorent l'écoulement aérodynamique sous le véhicule, et l'arrière reçoit de nouveaux feux arrière en forme de C.

Mazda CX-90 2024 Photo : Mazda

L’extérieur du Mazda CX-90 2024 - 8,5/10

L'approche stylistique du Mazda se situe définitivement dans la catégorie des véhicules de luxe. Nous sommes prêts à parier qu’en enlevant les logos sur la voiture, les gens verraient une provenance européenne dans le style. Il y a quelque chose de Jaguar et de BMW dans la silhouette et la partie arrière qui lui donne beaucoup de prestance. Le Mazda CX-90 est aussi légèrement plus long que le Honda Pilot.

Pour l’année 2023, le CX-9 et le CX-90 vont partager la scène avant que le CX-9 quitte en 2024.

Subaru Ascent 2023 Photo : Subaru

L’extérieur du Subaru Ascent 2023 - 7/10

L'Ascent est le véhicule le plus rationnel de l'univers des VUS à trois rangées. Il est conçu pour exceller dans la tâche qui lui a été confiée, sans excès ni tape-à-l'œil. Transporter les passagers d'un point A à un point B, quelles que soient les conditions météorologiques ou routières, telle est la directive opérationnelle de l'Ascent.

En 2023, Subaru a ajouté un brin plus de personnalité, Subaru cherchant à élargir l'attrait du véhicule. Mais, ce sont encore seulement les profils cartésiens qui verront un intérêt visuel dans ce véhicule.

Le nouveau Mazda CX-90 2023 Photo : Mazda

L’intérieur du Mazda CX-90 2023 - 8/10

Mazda vise une clientèle habituée à une finition à l’Allemande, les détails sont donc important. Pour être en mesure de se comparer à des modèles luxe, Mazda a doté le CX-90 d'un habitacle élégant. L'un des points forts est le tissu distinctif du tableau de bord, relié à l'aide de points suspendus, qui s'inspire spécifiquement de la reliure à la main et d'une technique de tissage japonaise complexe connue sous le nom de Kumihimo.

Les sièges des versions haut de gamme sont également enveloppés de cuir nappa souple. Les versions de base sont certes plus dépouillées mais ne font de compromis sur l’élégance.

Si vous optez pour la version Signature, vous aurez droit à des sièges chauffants et ventilés à la première et deuxième rangée, un volant enveloppé de cuir bicolore, la garniture en bois d'érable madré et l'éclairage amélioré des repose-pieds avant et arrière.

Sièges du nouveau CX-90 2024 Photo : Mazda

Le CX-90 peut accueillir six, sept ou huit passagers selon la configuration et les versions. Les modèles haut de gamme sont dotés d'une paire de fauteuils capitaines pour la deuxième rangée, ce qui donne une configuration à six occupants. Les sièges de la deuxième rangée peuvent coulisser et s'incliner tout en offrant jusqu'à un mètre d'espace pour les jambes. La troisième rangée offre un espace de 77 cm et peut accueillir deux adultes confortablement. L’accès à la troisième rangée n’est pas trop compliqué non plus.

Il y a plusieurs éléments qui rendent la vie plus facile à bord. Vous avez Mazda Connect, un ensemble de série qui comprend la commande vocale pour le système d'infodivertissement, l'intégration de Pandora et les notifications automatiques en cas d'urgence. Un afficheur tête haute pour plusieurs modèles projette des informations essentielles sur le pare-brise, directement devant le conducteur.

Un hayon motorisé de série comprend des hauteurs programmables. La commande mains libres est disponible dans les versions supérieures.

La visibilité fait un sans-faute lorsque vous êtes au volant, ce qui rend le véhicule facile à conduire. Toutes les commandes sont bien placées, réactives et font exactement ce que le conducteur veut qu'elles fassent. Les commandes secondaires, comme la climatisation et la radio, sont tout aussi faciles à trouver, mais l'infodivertissement peut demander un peu de temps pour s'y habituer.

Moins impressionnant, le siège avant lui-même se situe en queue de peloton en termes de confort. Il en va de même pour les deuxième et troisième rangées, qui sont les plus mal loties en termes de confort et d'espace. Le Subaru est fonctionnel, mais le mot luxueux ne fait pas parti de son vocabulaire.

L'intérieur de Subaru Ascent 2023 Photo : Subaru

L’intérieur du Subaru Ascent 2023 - 7,5/10

Les sièges des deux premières rangées sont confortables et accueillants et ceux de la 3e rangée pour de jeunes enfants ou du dépannage. Disons que l’Ascent est idéal pour 4 personnes et trop petit pour six. Autrement dit, l’Ascent est un VUS intermédiaire avec accessoirement une 3e rangée.

Il faudrait aussi envoyer une missive à Subaru pour leur dire de travailler sur l’insonorisation. Les bruits provenant du moteur sont trop forts. Le grand espace vitré et les rétroviseurs latéraux montés sur les portes offrent une excellente visibilité latérale. Une caméra arrière haute définition vient compléter une lunette arrière déjà grande.

Le plancher de chargement n'est pas parfaitement plat mais devrait être suffisant dans la plupart des cas. Il y a beaucoup d'emplacements pour les petits objets à l'avant, mais l’espace est restreint.

Écran tactile de Mazda CX-90 2024 Photo : Mazda

Sécurité et technologie dans le Mazda CX-90 2024 - 7,5/10

Mazda a bonifié l’offre avec les dispositifs de sécurité i-Activsense qui comprennent maintenant la visualisation à 360°, qui s’ajoute au système d'éclairage avant adaptatif, au système intelligent d'aide au freinage en marche arrière avec alerte de circulation transversale arrière et au système d'alerte de trafic transversal à l'avant.

De plus, un nouveau système de surveillance des angles morts avec avertissement de sortie de véhicule alerte les passagers de la présence de piétons ou de cyclistes qui arrivent derrière le véhicule stationné. Les autres dispositifs de sécurité comprennent le système d'identification des panneaux de signalisation, le contrôle de vigilance et des capteurs de stationnement avant et arrière.

Les versions haut de gamme offrent aussi un affichage tête haute actif plus large projeté sur le pare-brise. Il permet de projeter davantage d'information sur le système d'assistance à la conduite, tout en affichant les directions de navigation à partir d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Le système de réduction des collisions secondaires, une nouvelle fonction, est conçu pour appliquer les freins après une collision arrière afin d'éviter les dommages secondaires.

Subaru Ascent 2023, calandre Photo : Subaru

Sécurité et technologie dans le Subaru Ascent 2023 - 7,5/10

La technologie est le plus grand domaine d'amélioration de l'Ascent en 2023. Alors que le modèle de l'année dernière était proposé avec des écrans tactiles de 6,5 et 8,0 pouces, chaque Ascent dispose désormais d'un écran d'infodivertissement de 11,6 pouces. Les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto sont également nouvelles pour cette année.

Une nouvelle fonction Cabin Connect permet au conducteur de communiquer plus facilement avec les passagers de la troisième rangée, mais elle n'est incluse que dans les modèles équipés du système audio haut de gamme Harman Kardon, qui est de série sur le Touring et disponible sur l'Onyx Edition.

Vous avez aussi les principales aides à la conduite et le fameux Eyesight qui sont les yeux sur la route de Subaru.

Mazda CX-90 2024 blanche Photo : Mazda

Conduite du Mazda CX-90 2024 – 8/10

Mazda a mis l’accent sur l'optimisation de la rigidité de l'ensemble de la carrosserie avec une plateforme conçu à la base pour des modèles à propulsion. Mazda fait des jaloux avec sa réputation de compagnie japonaise ayant les véhicules les plus amusants à conduire et ne voulait pas laisser cette réputation au rancart pour un VUS de plus grande taille.

La conduite est donc engageante et vous aurez le sourire au volant. Mazda a même intégré une trouvaille inaugurée sur le roadster MX-5 qui se nomme contrôle cinématique qui applique un freinage subtil à la roue arrière intérieure dans les virages pris à un rythme plus enthousiaste, réduisant ainsi le roulis de la carrosserie.

La transmission intégrale (AWD) est de série sur tous les modèles, vous être donc assuré de garder le contrôle et les modèles haut de gamme sont chaussés sur de performants pneus Falken de 21 pouces bien collants.

Le CX-90 est disponible avec un tout nouveau moteur e-Skyactiv Turbo à six cylindres en ligne de 3,3 litres, qui produit 340 chevaux et 369 lb-pi de couple en utilisant du carburant super sans plomb. Ce moteur est également équipé du système M-Hybrid Boost, un système hybride léger avec batterie de 48 volts.

Le tout nouveau Mazda CX-90 PHEV 2024 Photo : Mazda

Le modèle PHEV vient avec une base de moteur 4-cylindres de 2,5 litres. S’ajoute à cela une batterie de 17,8 kWh. L’ensemble développe 323 chevaux et 369 lb-pi de couple (toujours en utilisant l’essence super sans plomb).

Mazda annonce une autonomie de 42 km en mode électrique.

Design extérieur de Subaru Ascent 2024 Photo : Subaru

Conduite du Subaru Ascent 2024 – 7/10

Le moteur 4 cylindres 2,4 litres turbo 260 chevaux n’a pas changé. Il est toujours associé à une transmission CVT. Malgré la très mauvaise réputation (très souvent justifiée) de ces boîtes, celle de Subaru fonctionne assez bien. Elle est bruyante, le moteur pousse des sons disgracieux à l’accélération, mais la pédale est réactive et les reprises sont bonnes. Il faut toutefois se méfier de la pédale d’accélération qui est très caractérielle.

Le confort de conduite est toutefois dans l’ensemble assez bon, même si la suspension est un peu molle à notre goût. Cette relative mollesse n'affecte pas trop la tenue de route en raison de la qualité de la traction intégrale, l’une des meilleures sur le marché.

Le mot de la fin

Ici c’est le charme versus l’utilitaire. Subaru n’a pas fait d’effort singulier pour offrir une forme agréable à l’œil pour sa clientèle. Si vous avez envie d’une grosse boîte carrée qui va vous mener à bon port en toute sécurité vous êtes au bon endroit. Vous allez de plus faire quelques économies au passage en optant pour l’Ascent dont les prix varient de 41 000 $ à 54 000$.

Cela dit, si vous n’appuyez pas trop fort sur le crayon, vous pourrez obtenir un CX-90 dans une fourchette de prix semblable en ayant la possibilité d’en remettre un autre 10 000 $ pour un modèle bien équipé.

Mazda CX-90 2024 vs Subaru Ascent 2023 Photo : Auto123

Nos verdicts

Lequel est le plus plaisant à conduire ? : Le Mazda CX-90

Lequel offre le plus d’espace cargo ? : Le Subaru Ascent

Lequel offre la 3e rangée la plus spacieuse ? : Le Mazda CX-90

Lequel offre le plus d’espace de rangements ? : Le Subaru Ascent

Lequel offre l’intérieur le plus luxueux ? : Le Mazda CX-90

Lequel offre la meilleure consommation de carburant ? : Le Mazda CX-90

