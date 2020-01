Comparaison : Hyundai Palisade 2020 vs Kia Telluride 2020

Auto123 compare le Hyundai Palisade 2020 et le Kia Telluride 2020

Hyundai et Kia ont remis en selle des utilitaires pleine grandeur qui n’étaient plus au programme depuis quelques années. Chez Hyundai le dernier à porter ce titre était le Veracruz, présent sur nos routes de 2006 à 2012, alors que chez Kia le passage du Borrego a été encore plus bref. C’est seulement en 2008 et 2009 ce dernier est apparu en sol nord-américain et devant l’insuccès des ventes, il est disparu. Il a continué sa carrière sous le nom de Mohave en Corée du Sud. En 2011, c’est le Sorento qui est arrivé dans un format plus raisonnable chez Kia.

Hyundai Palisade 2020

On note un dessin plus osé sur le Palisade avec la partie avant et sa calandre de grands formats et ses phares qui offrent une touche plus moderne que le Kia. Les modèles haut de gamme profitent aussi d’une signature visuelle à DEL avec des touches de chrome.

Peu importe la version qui vous intéresse, toutes les variantes reçoivent le même moteur V6 de 3,8 litres avec la transmission automatique à huit rapports. Vous avez en réserve 291 chevaux et 262 lb-pi de couple. Cette mécanique n’a aucune prétention sportive même en sélectionnant parmi les cinq modes disponibles, dont le mode Sport.

La boîte est calibrée pour des passages de rapports imperceptibles qui favorisent une meilleure consommation de carburant. Seul le modèle de base offre deux roues motrices à l’avant, tous les autres modèles arrivant d’office avec la traction intégrale. Le mode de conduite le plus intéressant est le mode Smart qui s’adapte à votre conduite et va envoyer toute la gomme si vous effectuez un dépassement ou une entrée rapide sur une bretelle d’autoroute.

Excellent rapport prix/équipement

Le Palisade Essential de base comprend des roues de 18 pouces, des phares automatiques marche/arrêt avec feux de route, des rétroviseurs latéraux chauffants à réglage électrique, des sièges pour huit passagers, des sièges avant chauffants, un siège conducteur à six réglages manuels, un écran d’infodivertissement avec Android Auto et Apple CarPlay, climatisation avec commandes de deuxième rangée, volant chauffant/habillé de cuir/inclinable et télescopique et régulateur de vitesse adaptatif.

L'équipement de sécurité de série comprend la surveillance de la pression des pneus, l'avertisseur de collision avant avec détection des piétons et freinage automatique, l'assistance au maintien et au suivi de la voie, l'avertissement du conducteur et les capteurs de stationnement arrière.

La version milieu de gamme Preferred comprend des roues de 20 pouces, des lumières d'accueil avec poignée de porte, une suspension arrière à nivellement automatique, surveillance de l'angle mort, des sièges avant à réglage électrique en huit sens, des sièges arrière chauffants, un climatiseur automatique à deux zones, une jauge de 7,0 pouces, toit ouvrant, système d’entrée passive sans clé, rétroviseur à atténuation automatique et alerte de trafic transversal arrière.

La version Luxury offre des phares à DEL, sièges en cuir, sièges avant ventilés avec rallonge de coussin du conducteur, sièges de troisième rangée rabattables à commande électrique, écran tactile de 10,25 pouces avec navigation, chaîne audio à 12 haut-parleurs, caméra extérieure 360 degrés, hayon électrique mains libres, éclairage intérieur à DEL, moniteur d’angles morts, capteurs de stationnement avant et aide à la conduite sur autoroute.

La version Ultimate est livré avec des feux arrière à DEL, rétroviseurs latéraux éclairés, essuie-glaces avec détecteur de pluie, des sièges pour sept passagers, des garnitures en cuir Nappa, un soutien lombaire à quatre directions pour le conducteur, siège capitaine de 2e rangée ventilé, afficheur tête haute, un chargeur sans fil, garniture de pavillon en daim, jauge numérique, toit ouvrant à double panneau et prise de courant de 115 volts.

La seule option du Palisade est une configuration de sièges pour sept passagers dans la version Luxury.

Conduite sans faute

Le Palisade a complètement réussi sa mission de donner une impression de luxe avec une finition de qualité et une conduite avant tout confortable et silencieuse. Le V6 s’acquitte de sa tâche sans rechigner. Malgré son format, le Palisade est très facile à conduire et ne craint pas les routes en lacets.

Vous avez au demeurant plusieurs modes de conduite : Confort, Eco et Sport en plus des modes Sable, Boue et Neige - ce dernier verrouille le différentiel arrière, démarre la Palisade en deuxième vitesse, aiguille les changements de vitesse pour réduire les pertes de traction et envoie 50 à 80 % de la puissance du moteur aux roues avant.

Conclusion

Le prix de base pour un modèle à traction débute à 38 500 $. L’option 4 RM est 2 000 $ de plus. Notre modèle d’essai Ultimate commande 54 000 $ avec pratiquement tout l’équipement désiré avec autant de luxe qu’un VUS allemand.

Kia Telluride 2020

Nous pourrions faire les choses simplement et vous dire que tout ce qui s’applique au Hyundai Palisade peut être repris pour le Telluride. À quelques détails près, ce sont des jumeaux. La plateforme comme le moteur et la transmission sont les mêmes. Physiquement, le Kia offre un aspect un peu plus robuste, aventurier. Des lignes un peu moins fluides que Le Palisade. Ce n’est pas mieux ou mauvais, simplement un peu différent.

Ils ont également une apparence différente à l’intérieur, avec des motifs en pointillés, des styles de boutons et des matériaux différents, tout en conservant le même écran tactile de 10,25 pouces. Choisissez le style qui vous convient le mieux - en dépit de la volonté de Kia de créer une image tout-terrain plus aventureuse, les deux ont exactement la même approche et les mêmes modes de conduite.

Toujours bien équipé

Les modèles Telluride inclus EX, SX et SX Limited. Tous utilisent un moteur V6 de 3,8 L développant 291 chevaux et un couple de 262 lb-pi avec la même boîte à 8 rapports que Hyundai.

La version de base EX comprend des roues de 18 pouces, des phares à DEL à feux de route automatiques, un toit ouvrant, des rétroviseurs latéraux chauffants et rabattables électriquement, des sièges pour huit passagers, des sièges avant chauffants à réglages assistés au conducteur et un soutien lombaire à deux sens, un volant chauffant , roue et levier de vitesses garnis de cuir, boiseries et la climatisation automatique à trois zones.

L’écran tactile d'infodivertissement de 10,25 pouces donne accès à Apple CarPlay et Android Auto, et vous obtenez également la recharge pour sans fil, frein de stationnement électrique, entrée sans clé passive et hayon mains libres, éclairage DEL à l’intérieur, surveillance des angles morts, aide au suivi de voie, aide à l'évitement de collision avant, capteurs de stationnement arrière et aide à la circulation transversale arrière.

La version SX comprend des roues de 20 pouces, un toit ouvrant à deux panneaux, une calandre et des garnitures de fenêtre en chrome satiné, des sièges en cuir, une extension de coussin du siège du conducteur, un siège passager avant à réglage électrique, des pare-soleil à commande manuelle à l'arrière, une chaîne stéréo harmon/kardon, affichage de groupe d'instruments de mesure, moniteur de vision aveugle et capteurs de stationnement avant de Kia.

Enfin, SX Limited propose une suspension arrière à nivellement automatique, des feux arrière à DEL, des essuie-glaces antipluie, des sièges pour sept passagers, une sellerie en cuir Nappa, des sièges chauffants de deuxième rangée, des sièges avant ventilés, une garniture de pavillon de luxe et l’afficheur tête haute.

Le Telluride est le plus grand véhicule proposé par la société coréenne. Partageant les bases avec la toute nouvelle Hyundai Palisade, la Telluride place Kia dans la classe des utilitaires haut de gamme. Si le «Timing» du Borrego, arrivé en pleine crise économique, n’était pas très bon, celui du Telluride est meilleur et ne propose pas de mécanique V8 comme le Borrego.

Conclusion

Ces modèles Kia et Hyundai sont naturellement en concurrence, mais de manière plus large ils ont dans leur mire les Ford Explorer, Honda Pilot, Toyota Highlander et Chevrolet Traverse, entre autres. Les modèles les mieux équipés vont aussi allez jouer dans la cour des GMC Yukon, Acura MDX, Lexus LX 570 pour une fraction du prix.

Avantage Hyundai Palisade

Les petites différences sont réellement dans les détails. Le Palisade offre par exemple dans ses versions de luxe des sièges de troisième rangées qui se rabattent avec un bouton électrique alors que cela n’est pas disponible chez Kia. Le prix de base est aussi plus abordable dans le Palisade.

Avantage Kia Telluride

Kia offre un style plus propre dans son approche esthétique. Hyundai avec ses phares en crocodile à l’avant et sa calandre surdimensionnée joue d’un peu plus d’audace, ce qui n’aura pas l’art de plaire à tous. Il est aussi marginalement plus grand dans ses dimensions que le Palisade.

Similitudes

Nous pourrions presque dire que tout le reste est pareil. L’espace intérieur, la conduite, l’économie de carburant, les mécaniques, garanties et j’en passe.

Verdict

C’est vraiment une question de goût, car vous avez deux véhicules similaires à des prix qui se ressemblent. Chose certaine, dans les deux cas, Hyundai et Kia font un pied de nez à la concurrence en offrant beaucoup de VUS pour le prix. Vous obtenez dans les deux cas un véhicule tout équipé pour un peu plus de 50 000 $, soit des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars de moins que la concurrence, et ce, sans faire de sacrifice sur la qualité, l’équipement et la conduite. Allez, pas de chicane de famille : un ex aequo.

Hyundai Palisade 2020

On aime

Spacieux et silencieux

Équipements complets

Douceur et confort de roulement

On aime moins

Quelques plastiques durs

Un style différent

Kia Telluride 2020

On aime

Style plus réussi

Tenue de route surprenante pour le format

Habitacle confortable et novateur

On aime moins

Prix de base plus élevé

Qualité de certains matériaux dans l’habitacle

