Consumer Reports a publié cette semaine son classement des meilleurs VUS pour l’année 2021. Les 10 véhicules ont été sélectionnés pour leur excellence, notamment en matière de performance, de sécurité et de fiabilité.

Pour comparer les modèles, les experts du magazine ont examiné divers aspects dont les performances lors des essais sur route, la fiabilité prévue, la satisfaction du propriétaire, la sécurité et le respect de l’environnement. En tout, plus de 50 catégories ont été analysées, et les résultats d’enquêtes auprès des acheteurs ont aussi été compilés. L’organisation a également tenu compte de la présence ou non, de dispositifs de sécurité tels que l’alerte de collision avant, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et l’alerte d’angle mort.

Pour établir sa liste, Consumer Reports a testé tous les segments de VUS, en se concentrant cependant sur les marques grand public, ce qui exclut BMW, Audi et autres manufacturiers de luxe.

Photo : D.Boshouwers Subaru Forester 2021 (89 / 100)

Le très prisé Telluride de Kia occupe le premier rang avec une note globale de 96, sur un maximum de 100. Elle est suivie par deux Subaru, le Forester et la Outback (89 et 86, respectivement). Beaucoup diraient que la Outback est plus une voiture familiale qu’un utilitaire, mais peu importe. La marque japonaise est la seule qui compte trois véhicules sur la liste, le Crosstrek arrivant en sixième position avec une note de 84.

Photo : D.Boshouwers Subaru Crosstrek 2021 (84 / 100)

Finalement, impossible de ne pas remarquer qu’un seul modèle américain figure au classement réalisé par l’organisme américain. Les constructeurs japonais et coréens continuent de se distinguer par la qualité de leurs produits de masse.

Photo : Toyota Toyota Highlander 2021 (84 / 100)

Voici la liste complète des 10 meilleurs choix de VUS pour 2021, selon Consumer Reports (les notes sont sur 100) :

1. Kia Telluride 96 Notre essai

2. Subaru Forester 89 Notre essai

3. Subaru Outback 86 Notre essai

4. Hyundai Palisade 84 Notre essai

5. Toyota Highlander 84 Notre essai

6. Subaru Crosstrek 84 Notre essai

7. Mazda CX-5 83 Notre essai

8. Ford Edge 83 Notre essai

9. Honda CR-V 82 Notre essai

10. Hyundai Tucson 80 Notre essai

Photo : D.Boshouwers Mazda CX-5 2021 (83 / 100)

Photo : Ford Ford Edge 2021 (83 / 100)

Photo : Subaru Honda CR-V 2021 (82 / 100)