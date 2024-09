• Auto123 effectue un essai de la Honda Civic hybride 2025.

La Honda Civic, un modèle incontournable sur le marché depuis son lancement dans les années 1970, s’est forgé une réputation en tant que véhicule fiable et économe en carburant. Au fil des décennies, Honda a su le faire évoluer, en restant toujours à la page sur le plan de la sécurité, du confort et de la technologie.

L’année 2025 marque le retour de la version hybride, qui avait été retirée du marché nord-américain après l’année 2015. La Civic hybride 2025 s’inscrit dans la stratégie globale d’électrification de Honda, qui vise à ce que les véhicules électriques et à pile à combustible représentent l’intégralité des ventes automobiles mondiales du groupe d’ici 2040. En combinant un moteur à essence à deux moteurs électriques, cette version hybride cherche à offrir le maximum en matière de performance et d’économie de carburant.

Honda mise d’ailleurs sur cette nouvelle version pour conquérir une part importante du marché canadien, anticipant que les ventes de la Civic hybride compteront pour la majorité de celles de la Civic. La Civic hybride 2025 conserve les qualités qui ont fait son succès, mais livre-t-elle vraiment ce qu’elle promet ?

Honda Civic hybride 2025, de profil | Photo : K.Soltani

Honda Civic hybride 2025 — quoi de neuf ?

Honda ne s’est pas contenté d’apporter quelques petits changements à sa Civic pour 2025. Son design extérieur profite d’une calandre légèrement revue et des feux noircis. Mais surtout, c’est sous le capot qu’on trouve le gros changement.

La Civic hybride 2025 est propulsée par un système hybride de quatrième génération. Avec une puissance de 200 chevaux et un couple estimé à 232 lb-pi, la Civic hybride promet des accélérations franches, avec une consommation de carburant réduite ; on y revient.

L’habitacle profite de quelques changements également. On note la présence d’un nouvel écran de neuf pouces avec la version Touring, ainsi que des ports USB-C, à l’avant seulement, pour toutes les versions.

Sur le plan technologique, soulignons également l’intégration des fonctionnalités de Google dans la Civic 2025. Là, on aime ou l’on n’aime pas. De notre côté, tant qu’Apple Carplay et Android Auto sont encore disponibles avec une connexion sans fil, Honda peut s’amuser à ajouter toutes les fonctionnalités qui lui plairont.

Honda Civic hybride 2025, avant | Photo : K.Soltani

Design de la Honda Civic hybride 2025 – 7,5/10

Les changements sont somme toute minimes et seul un œil aguerri saura reconnaître la mouture 2025. Tout d’abord, le pare-chocs avant prend du volume au niveau de la calandre. Les versions hybrides se distinguent par des garnitures de phare et un becquet inférieur avant, tous deux assortis à la couleur de la carrosserie.

La palette de couleurs extérieures de la Civic hybride 2025 s’enrichit de trois nouvelles teintes : le Reflet solaire argent métallisé, le Gris urbain nacré et le Lagon bleu nacré, cette dernière étant proposée avec un choix d’intérieur en cuir noir ou gris clair.

Honda Civic hybride 2025, intérieur | Photo : Honda

Honda Civic hybride 2025, siège arrière | Photo : Honda

À l’intérieur

L’habitacle de la Civic hybride 2025 est à la fois simple, épuré et traditionnel. À l’intérieur de la version Touring, les matériaux utilisés sont de bonne qualité et la finition est très bien. Les sièges en cuir sont confortables et offrent un bon soutien. Avec la version Sport hybride, de nouveaux motifs de bandes contrastantes se retrouvent sur les sièges. Pour ce qui est des dimensions, pas de changements. L’espace intérieur demeure généreux pour la catégorie.

Technologie de la Honda Civic hybride 2025 – 7,0/10

La Civic hybride 2025 est bardée de technologies de pointe. Honda, comme à l’habitude, intègre tous les éléments de sécurité usuels dans tous ces modèles.

La version Sport Touring hybride est particulièrement bien équipée, avec un écran tactile de neuf pouces qui offre la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil, uniquement pour cette version), un chargeur sans fil pour téléphone intelligent et un système audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs.

Honda Civic hybride 2025, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Motorisation de la Honda Civic hybride 2025 – 9,0/10

La Civic hybride 2025 profite d’un 4-cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson, une mécanique qui travaille de concert avec deux moteurs électriques. Le groupe procure une efficacité maximale à vitesse stable, et aussi lors d’accélérations ou à basse vitesse, grâce au travail des deux moteurs électriques (qui fournissent plus de puissance à l’accélération, ou une conduite tout électrique à très basse vitesse).

Pour faire simple, le moteur à essence efficace à vitesse stabilisée travaille en tandem avec les moteurs électriques, plus performants lors des accélérations ou à basse vitesse.

Le résultat ? Une puissance combinée de 200 chevaux et un couple de 232 lb-pi, faisant de cette Civic Hybride la plus puissante de l’histoire, à l’exception de la Type R.

La transmission à variation continue électronique (e-CVT) optimise en permanence le rapport entre les différents moteurs pour rendre le tout le plus agréable possible, tout en optimisant la consommation de carburant.

De plus, la Civic hybride 2025 propose quatre niveaux de freinage régénérateur, contrôlable via des palettes au volant. Ce système récupère l’énergie pour la réinjecter dans la batterie, améliorant ainsi l’autonomie globale électrique du véhicule.

Honda Civic hybride 2025, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Conduite de la Honda Civic hybride 2025 – 8,0/10

Dès les premiers tours de roue, la Civic hybride 2025 se montre toujours aussi dynamique et agréable. La direction est précise, et le bon réglage de la suspension assure un équilibre optimal entre confort et tenue de route, rendant la voiture particulièrement douce et maniable, surtout en milieu urbain.

Le moteur électrique principal, utilisé pour la propulsion, permet des démarrages doux et silencieux. La combinaison du moteur à essence à cycle Atkinson avec le moteur électrique/générateur assure non seulement des accélérations vives et progressives, mais aussi une excellente gestion de l’énergie grâce au freinage régénérateur, entre autres. Nous l’avons mentionné plus haut, quatre modes permettent d’optimiser l’efficacité de recharge énergétique en fonction des préférences du conducteur.

Sur le papier, c’est plutôt pas mal, mais en réalité, même s’il est très efficace, le mode de régénération ne sert à rien. En effet, il ne reste actif que quelques secondes avant de revenir au réglage par défaut. Cela nécessite une manipulation fréquente du conducteur pour maintenir le niveau de régénération désiré. Cette caractéristique pourrait être améliorée afin de rendre l’utilisation plus intuitive et moins distrayante, surtout comparée à celle d’autres véhicules où le réglage reste actif jusqu’à la modification par le conducteur.

Bref, même sans jouer des palettes, la Civic bat des records de consommation.

La consommation

La Civic hybride 2025 affiche une consommation de carburant exceptionnelle. Selon les estimations de l’EPA (Environmental Protection Agency), la version hybride consomme environ 4,8 litres/100 km en cycle combiné, 4,7 litres/100 km en ville et 5,1 litres/100 km sur autoroute. De notre côté, après une semaine de conduite essentiellement en conduite mixte (banlieue) nous avons obtenu une consommation de 4,2 litres/100 km après un parcours total de 480 km. Un résultat fort impressionnant pour un modèle hybride.

Honda Civic hybride 2025, écusson Hybrid | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens de la Honda Civic hybride 2025

La Honda Civic hybride 2025 est livrable en versions Sport hybride (33 300 $) et Sport Touring hybride (36 800 $).

Si l’on prend l’exemple de la version Sport régulière, il y a une différence de seulement 1900 $ entre les deux motorisations.

La version hybride séduit par sa consommation réduite (4,8 litres/100 km contre 6,8 litres/100 km pour la motorisation régulière). En d’autres termes, en parcourant 20 000 km par an avec un prix de l’essence à 1,50 $/litre, l’économie réalisée permet d’amortir le surcoût en un peu plus de trois ans, tout en profitant d’un moteur plus puissant.

Quelques-unes de vos questions concernant la Honda Civic hybride 2025

Quelle est la puissance de la nouvelle Civic hybride ?

La Civic hybride 2025 offre une puissance combinée estimée de 200 chevaux et un couple de 232 lb-pi, ce qui en fait la Civic la plus puissante jamais produite mis à part la variante Type R.

Quelle est la consommation de la Civic hybride ?

La version Sport hybride affiche une consommation combinée de près de 4,8 litres/100 km, tandis que la variante Sport Touring hybride affiche une consommation combinée de 4,9 litres/100 km, selon les estimations de l’EPA.

Quelles sont les nouvelles technologies offertes par la Civic hybride 2025 ?

La Civic hybride 2025 propose plusieurs nouvelles technologies, notamment l’intégration des fonctionnalités de Google avec la version Sport Touring. Cela comprend des applications comme l’Assistant Google, Google Maps et plus encore sur Google Play.

De plus, toutes les versions de la Civic sont désormais équipées de série de ports USB-C à l’avant, et la version Sport Touring hybride dispose d’un écran tactile plus grand, atteignant maintenant neuf pouces.

La Civic hybride est-elle livrable en configuration à hayon ?

Au Canada, la nouvelle Civic hybride est offerte uniquement en version berline.

Quelles sont les améliorations apportées au design de la Civic 2025 ?

La Civic 2025 bénéficie d’une partie avant et d’une calandre au style plus dynamiques, de feux plus sombres et de trois nouvelles couleurs extérieures.

Les versions hybrides se distinguent avec une garniture de phare et un becquet inférieur avant de la couleur de la carrosserie, ainsi que par un nouveau design de jantes usinées pour la version Sport Touring hybride.

Honda Civic hybride 2025, arrière | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Cette Honda Civic hybride nous a vraiment impressionnés. Les améliorations apportées à la rigidité du châssis et à la suspension offrent une conduite réactive et confortable, même sur des routes imparfaites. Elle conserve l’agilité typique de la Civic et coupe presque de moitié la consommation d’essence.

Notre meilleure consommation a été réalisée sur un parcours de 168 km et à une vitesse moyenne comprise entre 50 et 70 km/h pour une moyenne exceptionnelle de 3,9 litres/100 km.

Bien que quelques améliorations puissent être apportées au système de freinage régénérateur, la Civic hybride 2025 se positionne d’ores et déjà comme une sérieuse prétendante au titre de berline hybride la plus performante du marché.

Il faudra voir comment cette voiture se comportera en hiver pour évaluer la performance de la motorisation et de la consommation lors de conditions plus rigoureuses.

Les concurrentes de la Honda Civic hybride 2025

- Toyota Corolla hybride

- Hyundai Elantra hybride