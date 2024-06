La Honda Civic 2025 sera proposée à partir de 27 540 $ au Canada, a annoncé aujourd’hui le constructeur. La grille de prix inclut la nouvelle version hybride, dont le prix débute à 33 300 $.

À noter que la Civic Hatchback 2025 (et la nouvelle variante Hatchback hybride) arrivera chez les concessionnaires plus tard cet été. Elles seront suivies de la Civic Type R 2025 et d’une version mise à jour de la Civic Si 2025.

Prix de la berline Honda Civic 2025 au Canada

- Civic LX 2025 - 27 540 $

- Civic Sport 2025 - 31 400 $

- Civic Sport Hybride 2025 - 33 300 $

- Civic Touring Hybride 2025 - 36 800 $

Consommation de carburant

Voici les chiffres fournis par Honda pour la Civic 2025.

- 2025 Civic LX - 7,4/5,8/6,7 (litres / 100 km, ville, route et combiné)

- 2025 Civic Sport - 7,6/6,0/6,9 (litres / 100 km, ville, route et combiné)

- 2025 Civic Sport Hybrid - 4,7/5,1/4,9 (litres / 100 km, ville, route et combiné)

- 2025 Civic Touring Hybrid - 4,7/5,1/4,9 (litres / 100 km, ville, route et combiné)

Honda Civic Sport Hybride 2025 | Photo : Honda

Motorisations de la Honda Civic berline 2025

Les versions LX et Sport sont à nouveau équipées d’un moteur 4-cylindres de 2,0 litres développant 150 chevaux et 133 lb-pi de couple, associé à une transmission à variation continue (CVT).

La Civic hybride hérite du 4-cylindres de 2,0 litres de l’Accord (également utilisé avec le CR-V). Ici, le groupe motopropulseur fournira 200 chevaux et 232 lb-pi de couple. La transmission est une CVT électronique.

