• Auto123 met à l’essai le Ford F-250 2023, modèle redessiné et très amélioré.

Trois-Rivières, Québec — Il y a environ un an, Ford convoquait la presse spécialisée dans l’univers des camionnettes pour leur faire découvrir les nouvelles moutures du Ford Super Duty. C’était au même moment où se déroulait le Salon de l’auto de Detroit de 2022.

Ensuite, nous avons effectué un premier essai des modèles Super Duty révisés au Kentucky, sans toutefois mettre les camions à l’épreuve sur les routes publiques.

Plus récemment, Ford Canada a pu nous faire conduire ses plus récentes camionnettes Super Duty de la série 250.

Pourquoi la F-250 ? Parce que, selon toute vraisemblance, ce pickup pleine grandeur est un des préférés sur le marché pour tirer des roulottes et caravanes de tous gabarits. En d’autres mots, la présentation du modèle s’adressait plus aux particuliers qu’aux entrepreneurs.

La plus élégante des F-250 : celle avec la finition Limited. Photo : E.Descarries

Tout nouveau d’un pare-chocs à l’autre

La gamme F Super Duty a été complètement redessinée pour 2023 même si l’on reconnaît la silhouette. Deux nouveaux moteurs ont été ajoutés au catalogue, dont un plus « petit » V8 à essence de 6,8 litres qui fait 400 chevaux et 445 lb-pi de couple. Ce moteur n’est offert qu’avec la version de base XL.

Les autres niveaux de finitions peuvent être équipés d’un bloc V8 à essence semblable de 7,3 litres de 430 chevaux et 485 lb-pi de couple. Dans le milieu, le nom de code de ce dernier est Godzilla (alors que le plus petit V8 a été baptisé BabyZilla ou encore MiniZilla).

La version de base XL peut être un véritable cheval de travail. Photo : E.Descarries

D’autre part, si l’acheteur opte pour le V8 turbodiesel PowerStroke (un moteur complètement conçu et fabriqué par Ford), il aura le choix entre la version régulière (475 chevaux et 1050 lb-pi) ou une nouvelle option High Output de 500 chevaux et 1200 lb-pi de couple. À noter, les Super Duty équipés de ce moteur affichent un ornement de portière indiquant la cylindrée, dont le centre des chiffres à des encarts rouges.

Dans tous les cas, on retrouve une boîte automatique à dix rapports et la motricité aux quatre roues sur demande (certains modèles de base peuvent être commandés avec la propulsion seulement).

Le remorquage est la raison principale du choix des acheteurs de F-250. Photo : E.Descarries

Un premier contact

Afin que les journalistes puissent essayer chacun des moteurs au catalogue, Ford Canada a mis à notre disposition une demi-douzaine de F-250 propulsées avec l’un ou l’autre de ces moteurs.

Incidemment, selon Matt Drennan-Scace, directeur des communications chez Ford Canada, quelque 90 % des acheteurs de F-250 choisissent ce modèle en raison de ses capacités de remorquage. Dans le cas des F-250, on parle de :

F-250 avec V8 6,8 litres : 14 800 livres

F-250 avec V8 7,3 litres : 17 200 livres

F-250 avec turbodiesel V8 6,7 litres : 18 200 livres

F-250 avec turbodiesel V8 6,7 litres, attache de type sellette ou col de cygne : 22 900 livres

F-250 avec V8 High Output : 18 200 livres

F-250 avec V8 High Output, attache de type sellette ou col de cygne : 23 000 livres

Chez la concurrence, les chiffres de GM annoncent une capacité de 18 510 livres pour les Silverado et Sierra 2500, alors que ceux de Stellantis indiquent une capacité maximale de 19 900 livres pour le Ram 2500 HD.

En ce qui a trait à la charge utile dans la caisse, le F-250 propose une capacité de 4268 livres comparativement à 3979 livres pour les pick up GM (Silverado et Sierra) et 4000 livres pour le Ram 2500 HD.

Incidemment, une première dans le domaine des pick up, Ford a créé une caméra de marche arrière qui se modifie pour demeurer fonctionnelle alors que le panneau arrière est rabattu. La caméra Tailgate Down est de série avec toutes les finitions.

L’option Onboard Scales (de série sur les versions de luxe) permet de vérifier l’équilibre des masses déposées dans la caisse grâce aux feux qui auront alors des indicateurs lumineux pour mieux guider l’opérateur.

Les feux arrière des F-250 peuvent jouer des rôles importants comme celui-ci qui indique l’équilibre de la charge dans la caisse. Photo : E.Descarries

Des exercices en conséquence

Ford Canada nous a invités à conduire plusieurs versions de ses F-250 dans la région de Trois-Rivières, au Québec. Nous avons d’abord fait un premier arrêt à l’aéroport local où nous attendaient des remorques, afin de nous expliquer les multiples fonctions permettant aux amateurs de caravanage de manœuvrer facilement une F-250 avec sa remorque.

Évidemment, avant de procéder à ces exercices, les organisateurs nous ont demandé de conduire à l’intérieur d’une piste hors route pour démontrer que le F-250 sait se débrouiller dans ce genre de situation si l’occasion se présente.

Mentionnons que la version Tremor, spécifique à ce genre de déplacement (offertes avec les modèles XLT, Lariat, King Ranch et Platinum), vient avec la fonction Trail Turn Assist que le conducteur peut activer à partir du tableau de bord. Celle-ci verrouille la roue arrière (droite ou gauche, selon le cas) si le conducteur doit négocier un virage extrêmement serré vu la longueur de la camionnette (cette fonction est aussi livrable sur certaines versions du Bronco).

Presque toutes les manœuvres avec remorque peuvent se faire grâce au programme Pro Trailer qui les reproduit à l’écran central. Photo : E.Descarries

Si vous êtes un amateur de caravanage et que votre maison-remorque est de grande dimension, Ford a créé des accessoires actionnés par électronique pour vous faciliter plusieurs opérations au volant.

Par exemple, le Ford F-250 peut être commandé avec la fonction Smart Hitch (qui est de série pour les versions luxueuses alors qu’elle est optionnelle avec les autres) qui analyse et illustre l’équilibre du poids de la remorque à l’écran du tableau de bord.

Dans le même ordre d’idée, les fonctions Pro Trailer Hitch Assist et ProTrailer Backup Assist permettent au F-250 de trouver l’emplacement direct pour l’arrimage et, ensuite, aide le conducteur à faire marche arrière avec la remorque grâce à une image reproduite à l’écran. Le conducteur n’a plus qu’à diriger la camionnette en conséquence à l’aide d’une commande rotative au tableau de bord (celle-ci réagit rapidement) sans devoir toucher le volant.

Après une série d’exercices, les instructeurs au service de Ford nous ont invités à prendre la route afin de constater les performances et recueillir des impressions de conduite du véhicule.

Avant du nouveau Ford F-250 2023 Photo : E.Descarries

On comprend rapidement pourquoi ces F-250 peuvent être le choix de tant d’amateurs de caravanage. Toutes les versions se sont avérées très silencieuses sur la route, ce qui est une amélioration avec cette catégorie de camionnettes depuis quelques années.

Il en va de même pour les aménagements intérieurs, surtout les versions plus luxueuses. On a peine à croire que l’on est à bord d’une camionnette. Et que dire de l’instrumentation (incluant la projection du compteur de vitesse à l’intérieur du pare-brise) et de toutes les fonctions au tableau de bord ?

Les capacités d’accélération et de reprises sont aussi étonnantes (passer du point mort à 100 km/h demandera moins de six secondes dans certains cas). Par contre, discuter de consommation est très difficile dans le cas de telles camionnettes, vu leurs diverses configurations. Ne cherchez pas de telles références dans l’ÉnerGuide du gouvernement canadien ; les camionnettes de ce calibre n’y figurent pas.

Quant aux prix, c’est encore une fois du cas par cas. Par exemple, la moins élaborée des versions du F-250 présentes à la rencontre de Trois-Rivières, un modèle de base XL 4x4 à cabine d’équipe à moteur V8 à essence de 6,8 litres (une véritable camionnette de type commercial ou de municipalité) affiche un prix de 80 969 $, incluant le transport et la préparation. La camionnette qui m’a semblé la plus élaborée, une version Limited (toujours à cabine d’équipe) avec moteur turbodiesel High Output affichait un prix de 123 960 $.

Ford F-250 2023 bleu Photo : E.Descarries

Les utilisateurs commerciaux

À la fin de l’évènement, Ford avait prévu informer les participants de son programme Ford Pro. Kevy Stephen, directeur des solutions de recharge chez Ford Canada, nous a expliqué le programme, ainsi que fourni des renseignements sur la connectivité des camionnettes Ford grâce à des logiciels intégrés.

Cela peut aider une entreprise, même petite, à gérer un parc de camionnettes incluant les programmes d’entretien, la prise de rendez-vous chez les concessionnaires, la lecture des vitesses, la réduction d’agressivité, la promotion de sécurité et autres. Kevy Stephen a vraiment insisté sur le fait qu’ainsi, les gestionnaires de ces parcs auront un meilleur contrôle de leurs véhicules.