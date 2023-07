• Auto123 a réalisé un premier essai du Ford Super Duty 2023.

La série Ford Super Duty — qui inclut les camionnettes F-250, F-350 et F-450 — a été redessinée pour 2023. La grande nouveauté, c’est l’ajout d’un V8 Diesel Powerstroke développant 500 chevaux, offrant au passage un couple astronomique de 1200 lb-pi. Le véhicule est capable de remorquer jusqu’à 40 000 livres (environ 10 800 kg), selon la variante. Cela représente environ 11 Toyota Prius.

Ford Super Duty 2023 bleu Photo : Auto123

Extérieur du Ford Super Duty 2023 - 7/10

Il existe plusieurs styles de calandres, allant du plastique noirci de la version de base XL conçue pour le travail à un traitement chromé avec une barre en spirale entre les phares superposés, évoquant le célèbre logo « serpent » de la finition King Ranch. Ce modèle King Ranch, quant à lui, rejoint les niveaux de finitions XL, XLT, Tremor, Lariat, Limited et Platinum pour 2023.

Il n’y a pas de nouvelles variantes, mais la déclinaison XL hérite d’un ensemble tout-terrain qui se situe juste en dessous de l’ensemble FX4. Il propose des pneus tout-terrain Bridgestone Dueller de 33 pouces plus robustes, une ceinture de caisse plus élevée et un diffuseur avant surélevé pour offrir de meilleurs angles d’approche et de départ.

Ford Super Duty 2023 gris Photo : Auto123

Ce modèle XL n’a pas une allure particulièrement spéciale, mais ajoutez-y le moteur Diesel à haut rendement et vous obtenez un camion assez rauque entre les mains. Il constitue également un excellent véhicule de parc pour les services forestiers et autres.

Tous les modèles portent l’emblème Super Duty sur le flanc avant du capot. Les trois variantes Super Duty sont livrables avec une cabine régulière, double ou d’équipe. Chacune est offerte en configuration de 4x4 ou de 4x2, en fonction du niveau de finition.

Intérieur du nouveau Ford Super Duty 2023 Photo : Auto123

Intérieur du Ford Super Duty 2023 - 8/10

L’environnement l’intérieur du Super Duty varie évidemment selon la version choisie. À l’intérieur d’un modèle XL, les sièges en vinyle et le revêtement du volant, ainsi que l’écran multimédia de huit pouces seulement, ainsi que la présence d’une banquette à l’avant, indiquent clairement qu’il s’agit d’un véhicule destiné à travailler et à être facile à nettoyer et à entretenir.

Les choses changent une fois qu’on grimpe au niveau Lariat. Il peut recevoir, en option, des surpiqûres contrastantes, des sièges ventilés, un nouvel écran de 12 pouces, un bloc d’instruments à affichage numérique, ainsi que des accents en similibois. Il est agréable de s’installer à bord et la qualité des matériaux, de la finition et de l’assemblage est bonne.

Ram mène le bal en matière d’intérieur de camionnettes depuis un certain temps déjà, mais ce nouveau Super Duty a fait l’objet d’une révision si complète qu’il offre presque une équivalence, à l’exception peut-être de l’écran multimédia vertical à double panneau du Ram.

Sièges de Ford Super Duty 2023 Photo : Auto123

Le passage à la version Limited ou à la livrée King Ranch permet d’aller encore plus loin. Dans ce cas, vous bénéficiez d’éléments tels que :

Des sièges en cuir marron

Des accents chromés

Le célèbre logo sur les sièges et les appuis-tête

Une nouvelle inscription entre les deux boîtes à gants

Un plancher de chargement arrière plat

Trois formats de cabine

Un toit ouvrant panoramique (en option)

Une lunette arrière coulissante électrique (en option)

Une chaîne audio Bang & Olufsen (en option)

Le chargement sans fil pour appareils cellulaires

Apple CarPlay et Android Auto

Sièges arrière chauffants et ventilés

Dans toutes les versions, les sièges sont plus confortables et offrent plus de soutiens que précédemment (et peuvent se rabattre à plat). De plus, l’ergonomie — de la forme et du niveau des accoudoirs à l’emplacement des porte-gobelets — est à point. Le levier de vitesses est monté sur la colonne de direction, quel que soit le modèle choisi, mais seules les variantes les plus basiques disposent d’une surface de travail plate entre les sièges avant.

Écran tactile de Ford Super Duty 2023 Photo : Auto123

La technologie dans le Ford Super Duty 2023 - 9/10

Un certain nombre de technologies ont été ajoutées pour faciliter, entre autres, le remorquage et le transport. La grande nouveauté pour 2023 est l’assistance à l’attelage de remorque, qui ajoute une vue de l’attelage à votre caméra de recul pour un alignement plus facile.

Une fois en mouvement, l’écran central peut afficher la vue des angles morts qui inclut la longueur de votre remorque et s’active avec le clignotant. Cette fonction s’ajoute à l’assistance Pro Trailer Backup Assist (PTBA) qui fait que le modèle se dirige de façon autonome lorsque vous reculez, facilitant ainsi les manœuvres pour les novices comme pour les plus expérimentés.

Le dispositif PTBA existait déjà, mais ce qui est nouveau, c’est le système de pesée qui indique, à l’écran multimédia, à quel point la charge de votre remorque est équilibrée et quelle est la capacité restante.

Aperçu de l'intérieur de Ford Super Duty 2023 Photo : Auto123

Par exemple, si vous n’êtes pas certains de la façon de bien distribuer une charge, le système va vous aider. Les feux comportent une rangée de quatre unités qui clignotent si le poids n’est pas parfaitement centré. Si le poids est trop reculé, l’ampoule inférieure clignote. S’il est trop en avant, c’est la supérieure qui clignote. Ce système vous aide également à équilibrer votre charge utile.

Le système de générateur embarqué Pro Power est également livrable en option. Les 2,0 kW qu’il génère sont suffisants pour alimenter des outils sur le chantier ou en camping.

Ford Super Duty 2023 noir Photo : Auto123

Remorquage avec le Ford Super Duty 2023 - 9/10

Voici ce que vous pouvez tirer avec chaque version :

F-250 - 7 030 kg (15 500 lb) avec un attelage conventionnel et une seule roue arrière

F-250 - 6 759 kg (14 900 lb) avec un col de cygne

F-250 - 6 305 kg (13 900 lb) avec une sellette d'attelage

F-350 - 9 070 kg (20 000 lb) avec un attelage conventionnel et une seule roue arrière

F-350 - 9 933 kg (21 900 lb) avec un col de cygne

F-350 - 9 435 kg (20 800 lb) avec une sellette d'attelage

Vous pouvez transporter jusqu’à 3628 kg (8000 lb) dans la caisse. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que vous pouvez allonger celle-ci en gardant le hayon ouvert, sans pour autant perdre l’usage de votre caméra de recul. Ford a en effet installé une seconde caméra sur le hayon afin que vous puissiez continuer à l’utiliser lorsqu’il est ouvert. Cela vous permet de reculer aussi près que possible de votre objectif.

Le coffre de Ford Super Duty 2023 Photo : Auto123

Si l’on ajoute la marche d’accès à la caisse, ainsi que des marches supplémentaires aux angles du pare-chocs et juste devant les roues arrière, il n’y a plus guère d’endroits inaccessibles dans la caisse (dont les dimensions varient de 6,75 à 8 pieds).

Ford Super Duty 2023 de profil Photo : Auto123

Conduite du Ford Super Duty 2023 - 8,5/10

Nous avons commencé la journée au volant d’une version Lariat à essence. Bien qu’elle soit loin d’offrir le couple des moteurs Diesel (qui produisent tous deux plus de 1 000 lb-pi), les 430 chevaux et 485 lb-pi de couple du V8 de 7,3 litres sont suffisants pour remorquer plus de 8845 kg (plus de 19 000 lb) selon la version. Il existe également une version à 6,8 litres avec le modèle XL. Celle-ci développe 405 chevaux et 445 lb-pi.

Pour ce segment, nous avons roulé à vide sur les autoroutes et les routes du centre du Michigan, et bien que notre camionnette à cabine double et boîte courte n’était pas un poids plume, le moteur à essence et la boîte automatique à 10 rapports ont bien travaillé de concert. Le tout est accompagné d’un merveilleux grognement du V8, aidé par la sortie d’échappement double qui loge derrière les roues arrière droites.

Vous pourriez mettre ce moteur dans un modèle plus petit et il ne vous semblerait pas beaucoup plus rapide. Est-ce que le bloc est trop puissant pour un modèle plus petit, ou est-ce qu’il est trop peu puissant pour un plus gros camion ? Un peu des deux, peut-être. Notons qu’il est plus puissant que le V8 Hemi de 5,7 litres proposé par Ram, ainsi que le V8 de 6,6 litres utilisé par GM avec ses camionnettes GMC Sierra et Chevrolet Silverado. En résumé, nous n’avions pas envie d’un moteur diesel.

Ford Super Duty 2023 blanche Photo : Auto123

Jusqu’à ce que, bien sûr, nous essayons le moteur Diesel avec un modèle similaire, mais en version Limited. Nous avons alors constaté à quel point 1200 livres-pieds de couple pouvaient être impressionnantes. C’est vrai sur le plan de la performance (on a l’impression que l’accélération n’a pas de fin), mais aussi du prix. Il faut savoir que le moteur coûte plus de 13 000 $ au Canada, ce qui signifie qu’il est impossible d’obtenir le Super Duty le plus puissant pour moins de 70 000 $, et ce, même en configuration de base. Avec l’option la moins puissante, vous économiserez quelques milliers de dollars.

Pour mettre à l’épreuve les capacités de locomotive du Super Duty, nous avons eu l’occasion de tracter plusieurs remorques avec différentes variantes, y compris une remorque pour chevaux de 37 000 livres et un plateau de 40 000 livres chargé de poids. Sur le terrain d’essai de Ford dans le Michigan, nous avons affronté des pentes de 7 à 12 degrés, des ronds-points et des passages étroits afin de tester les rétroviseurs, le système d’angles morts de la remorque, les freins — à friction et mécaniques — et les capacités générales des différents Super Duty.

Ford Super Duty 2023 rouge Photo : Auto123

En fin de compte, ils se sont bien comportés, pour la plupart. Il n’est pas possible de vaincre totalement les lois de la physique, et nous avons constaté un mouvement de va-et-vient lors de nos déplacements dans les véhicules les plus lourdement chargés, mais avec 10 000 à 20 000 livres à l’arrière, les déplacements se déroulent sans trop de problèmes.

Quelques-unes de vos questions au sujet du Ford Super Duty 2023

Comment puis-je obtenir la capacité de remorquage la plus élevée pour mon Super Duty ?

Pour obtenir la capacité de remorquage de 40 000 livres, vous devrez opter pour un F-450 4x2 à cabine simple avec une caisse longue, un essieu double à l’arrière, un moteur diesel à haut rendement et une remorque de type col de cygne.

Comment puis-je obtenir la capacité de charge utile la plus élevée pour mon Super Duty ?

Un F-350 4x2 équipé d’un moteur V8 à essence de 6,8 litres, de roues arrière doubles et d’une cabine régulière peut transporter jusqu’à 3628 kg (environ 8 000 lb).

Design du nouveau Ford Super Duty 2023 Photo : Auto123

Le mot de la fin

Prenez ces capacités mécaniques et ajoutez-y toutes les caractéristiques qui facilitent le remorquage et le transport, et vous comprendrez que ce nouveau Super Duty souhaite devenir le roi du monde des camionnettes et qu’il a les qualités requises pour faire une véritable percée. Le moteur Diesel à haut rendement est fantastique, l’intérieur est riche en technologie et en confort, et les capacités générales sont immenses.

Il y aura toujours des personnes fidèles à une marque de camionnettes ou à une autre, mais vous savez que pour l’acheteur agnostique qui cherche sa première camionnette HD, le Ford Super Duty 2023 va attirer son attention.

Points forts Une grande variété de styles sur toutes les versions

Une grande variété de styles sur toutes les versions Pack d'apparence noir

Pack d'apparence noir Qualité de construction et matériaux utilisés

Qualité de construction et matériaux utilisés Les versions Lariat et supérieures offrent un luxe de premier ordre

Les versions Lariat et supérieures offrent un luxe de premier ordre Groupe motopropulseur diesel performant

Groupe motopropulseur diesel performant Conduite souple Points faibles Le design de la calandre et des phares est un peu trop vieillot.

Le design de la calandre et des phares est un peu trop vieillot. Quelques reflets sur les écrans d'affichage

Quelques reflets sur les écrans d'affichage Le groupe motopropulseur diesel est cher

Le groupe motopropulseur diesel est cher Un peu d'hésitation sous des charges plus lourdes

L'arrière du Ford Super Duty 2023 Photo : Auto123

Les concurrents du Ford Super Duty 2023

Chevrolet Silverado HD

GMC Sierra HD

Ram 2500/3500 HD

Toyota Tundra Hybrid MAX