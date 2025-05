• Auto123 effectue un premier essai du Genesis GV70 2026.

Houston, Texas — Le marché des VUS de luxes est plus compétitif que jamais, et pourtant, le Genesis GV70 continue de tracer sa voie avec une assurance sereine. Lancé en 2022, ce modèle représentait l’an dernier 57 % des ventes de Genesis au Canada (3375 unités vendues), ce qui en fait le modèle phare de la marque.

Pour 2026, le GV70 revient avec une refonte de mi-parcours discrète, mais bien sentie, misant sur une élégance assumée, une technologie en progression constante et un raffinement intérieur qui n’a rien à envier aux ténors allemands.

Fabriqué en Alabama et en Corée du Sud, le VUS compact demeure le pilier de la marque, tant au nord qu’au sud de notre frontière. Il est à noter que toutes les unités vendues au Canada viendront de la Corée du Sud, et ne seront pas sujettes aux contre tarifs visant les importations des États-Unis.

Le Genesis GV70 2026, avant | Photo : B.Charette

Genesis GV70 2026 — quoi de neuf ?

Visuellement, le GV70 conserve ses lignes athlétiques, mais voit son style être bonifié avec une calandre G-Matrix redessinée, des phares à matrice de microlentilles superposés sur deux lignes, et des jantes retravaillées de 19 ou de 21 pouces. À l’arrière, les clignotants s’alignent désormais sur le thème à deux lignes, apportant une continuité visuelle soignée.

C’est surtout à bord que la transformation est la plus notable : Genesis introduit un écran à DELO (diodes électroluminescentes organiques) de 27 pouces qui fusionne instrumentation et multimédia dans un ensemble aussi vaste que technologique. Ce n’est pas seulement un rafraîchissement : c’est une montée en gamme assumée.

Le Genesis GV70 2026, de profil | Photo : B.Charette

Design du Genesis GV70 2026 – 9,0/10

Il vous faudra jouer au jeu des sept erreurs pour trouver les différences entre les modèles 2025 et 2026. À l’avant, la calandre G-Matrix adopte une forme d’écusson plus affirmée, tandis que les nouveaux phares à matrice de microlentilles (MLA), toujours disposés sur deux lignes horizontales, renforcent la signature lumineuse distinctive de la marque.

Le profil latéral conserve cette allure musclée et équilibrée, désormais appuyée par des jantes redessinées de 19 ou de 21 pouces, qui ajoutent une touche de sophistication sans excès.

|

Le Genesis GV70 2026, trois quarts arrière | Photo : B.Charette

À l’arrière, les feux de position s’alignent désormais au design à deux bandes des phares, assurant une cohérence visuelle d’un bout à l’autre du véhicule.

Le tout s’inscrit dans la philosophie de design « Élégance athlétique » propre à Genesis, où chaque détail est réfléchi pour projeter à la fois le raffinement et la performance. Résultat : un VUS qui inspire la confiance, même à l’arrêt.

Le Genesis GV70 2026, intérieur | Photo : Genesis

Le Genesis GV70 2026, sièges de deuxième rangée | Photo : Genesis

Intérieur du Genesis GV70 2026 – 9,0/10

Le GV70 évoque une atmosphère zen et technologique, inspirée par la beauté des grands espaces et la philosophie de design coréenne. Les cuirs Nappa, livrables avec les modèles haut de gamme, s’accompagnent de baudriers de ceinture orange (avec notre modèle d’essai) et de surpiqures harmonisées.

Tous ces éléments ajoutent une richesse visuelle et tactile, tandis que l’éclairage d’ambiance et le système audio Bang & Olufsen à 16 haut-parleurs plongent les passagers dans une expérience sensorielle de haut niveau.

La nouvelle disposition des écrans, horizontale et fluide, libère l’habitacle tout en accentuant son côté moderne.

Mention spéciale à la recharge sans fil, déplacée pour une meilleure ergonomie, et au système CVC (chauffage, ventilation, climatisation) automatisé à trois zones qui améliore la qualité de vie à bord.

Le Genesis GV70 2026, volant | Photo : Genesis

Technologies du Genesis GV70 2026 – 8,0/10

Genesis n’a pas cherché à tout réinventer, mais à bonifier son contenu. Le GV70 2026 profite d’un système de reconnaissance vocale amélioré, maintenant apte à contrôler le climatiseur et les vitres, tout en intégrant des mises à jour logicielles à distance (par voies hertziennes), garantissant un véhicule en constante évolution. La clé numérique 2.0 permet de gérer le véhicule à distance et la clé intelligente s’étend à la deuxième rangée pour plus de commodité.

Côté sécurité et assistance, l’aide au maintien de voie a été adoucie, la détection de mains sur le volant fait son apparition, et le stationnement automatisé peut maintenant gérer les espaces en diagonale.

Bref, de l’innovation, oui, mais toujours au service de la simplicité d’usage.

Le tout nouvel écran DELO de 27 pouces intègre le groupe d’instruments et le système multimédia dans une seule et même disposition horizontale étendue. Une configuration qui demande un certain temps pour s’y habituer, mais qui sait se faire aimer après quelques utilisations.

Le Genesis GV70 2026, sur la route | Photo : Genesis

Motorisations du Genesis GV70 2026 – 8,0/10

Aucune révolution sous le capot : Genesis reconduit les deux motorisations à essence. Le 4 cylindres turbo de 2,5 litres développe 300 chevaux et 311 lb-pi de couple et offre un équilibre idéal pour la majorité des conducteurs. C’est d’ailleurs le modèle qui offre le meilleur rapport qualité/prix.

Ceux qui cherchent un surplus de puissance et une réponse plus musclée se tourneront vers le V6 biturbo de 3,5 litres livrant 375 chevaux et 391 lb-pi de couple. Les deux motorisations sont jumelées à une boîte automatique à huit rapports et au rouage intégral de série.

Le Genesis GV70 2026, sur la route | Photo : Genesis

Conduite du Genesis GV70 2026 – 8,5/10

Le GV70 n’est pas un foudre de guerre comme le Porsche Macan ou un scalpel comme le BMW X3, mais ce n’est pas sa mission. Sa conduite se veut posée, maîtrisée et confortable. Grâce à la suspension électronique avec lecture de route par caméra, les imperfections sont nivelées avec aisance, tandis que le nouveau contrôle de mouvement de caisse renforce la stabilité lors des changements de rythme.

Et si le cœur vous en dit, le nouveau mode Terrain vous permet de vous aventurer avec sérénité sur la neige, la boue ou le sable.

Ces moteurs sont des exemples de souplesse. Jamais brutaux, ils offrent une plage de puissance généreuse à tous les régimes.

Consommation

Le 4-cylindres affiche une consommation de 12,0 litres/100 km en ville et de 8,9 litres sur autoroute, tandis que le V6 annonce 13,1 litres/100 km en ville et 9,4 litres sur autoroute. On est dans la bonne moyenne considérant la puissance livrée par les moteurs turbo.

Notre journée d’essai, au volant d’une version à moteur V6 de 3,5 litres Sport, s’est terminée à 11,2 litres/100 km.

Le Genesis GV70 2026, roue | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Le Genesis GV70 2026 n’a rien à prouver. Il n’essaie pas d’épater à tout prix : il séduit par sa cohérence, son raffinement et son rapport qualité-prix imbattable. En misant sur une évolution subtile, mais bien sentie, Genesis confirme sa capacité à s’installer durablement dans le paysage du luxe automobile.

Pour ceux qui cherchent un VUS élégant, bien équipé, technologique, sans être complexe, et surtout confortable, il est évident que vous allez être satisfaits avec ce choix.

Competiteurs du Genesis GV70 2026