Une série d’améliorations pour le Genesis GV70 2025

La vedette incontestée de la gamme Genesis est le VUS GV70. Depuis son arrivée sur le marché, il s’est imposé et s’est bâti une solide réputation. Et cette dernière n’est pas surfaite ; ce VUS est une très solide proposition.

Et il sera amélioré en 2025, du moins si l’on se fie à ce qui a été présenté du côté de la Chine dans le cadre du Salon de l’auto de Beijing.

Le tout nouveau Genesis GV70 2025 | Photo : Genesis

La version présentée là-bas sera d’abord commercialisée en Corée du Sud le mois prochain, mais son arrivée en Amérique du Nord ne devrait pas tarder. On s’attend à ce que les modifications annoncées concernent nos modèles 2025. Ce sera à confirmer, toutefois.

La plupart des détails concernant les changements demeurent pour l’instant secrets, mais plusieurs des améliorations ont été confirmées, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur.

Design extérieur de Genesis GV70 2025 | Photo : Genesis

Genesis GV70 2025 – quoi de neuf ?

À l’extérieur, on aura droit à une nouvelle calandre, de nouvelles unités pour les phares, tout comme d’un bouclier revu à l’avant avec une plaque de protection. À l’arrière, on a déplacé les clignotants plus bas, dans la partie supérieure du bouclier, sous les feux.

Le modèle Sport propose un nouveau bouclier avant avec de plus grandes prises d’air, un nouveau diffuseur arrière et des jantes uniques de 21 pouces dotées d’un fini métallisé foncé.

L'habitacle du Genesis GV70 2025 | Photo : Genesis

À l’intérieur, les changements sont plus visibles. On avait auparavant un écran pour les informations du conducteur, mais intégré à l’intérieur d’un espace plus traditionnel, qui pouvait recevoir des cadrans. Le deuxième écran, celui du système multimédia, était juché sur le tableau de bord, au sommet de la console centrale. Cette approche a été éliminée alors qu’on retrouve maintenant un seul écran de 27 pouces qui regroupe tout.

Honnêtement, à première vue, c’est moins joli, mais ça demeure une question de goût.

L'intérieur du Genesis GV70 2025 | Photo : Genesis

Des changements à l’éclairage d’ambiance et la présence de nouvelles commandes pour les réglages de la climatisation sont aussi à noter.

Pour le moment, aucun changement n’a été annoncé en ce qui concerne les groupes motopropulseurs. C’est tout à fait normal, car on ne parle pas d’une nouvelle génération ici, mais bien de retouches de mi-parcours. Le GV70 est proposé chez nous avec un 4-cylindres turbo de 2,5 litres et un V6 biturbo de 3,3 litres, des blocs qui proposent respectivement 300 et 375 chevaux, ainsi que 311 et 391 lb-pi de couple.

C’est bien sûr sans oublier la variante tout électrique du modèle.



Genesis GV70 2025 gris | Photo : Genesis

Genesis a aussi présenté une version mise à niveau de la version électrique de la berline G80, ainsi qu’une G80 Magma, ce nom devant désormais être associé à la haute performance chez Genesis.

Concernant la nouvelle G80 électrifiée, nous verrons bien ce qui sera annoncé pour notre marché un peu plus tard. Malheureusement, on sait déjà que la G80 Magma ne sera commercialisée qu’au Moyen-Orient.