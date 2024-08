• Auto123 effectue un premier essai du Genesis GV80 Coupé 2025.

Minneapolis, Minnesota — Genesis propose un premier VUS au style coupé et dans cet univers, la proposition du constructeur coréen est très attrayante. Les proportions du GV80 Coupe sont plus intéressantes que celles de ses rivaux allemands et le modèle est doté de plusieurs des mêmes éléments stylistiques agréables à l’œil que l’on retrouve ailleurs dans la famille.

Mais c’est aussi le VUS le plus cher proposé par Genesis à ce jour. On ne sait pas exactement comment les consommateurs vont réagir face à un véhicule qui n’est pas beaucoup moins cher que les modèles concurrents qu’il vise. L’avenir nous le dira.

Comme c’est le cas chez Genesis, ce modèle est passé très rapidement du stade de concept à celui de la production. Nous avons vu l’étude pour la première fois à New York au printemps de 2023 ; le modèle de production a été présenté en novembre. Et la semaine dernière, nous l’avons conduit. Le coupé GV80 2025 sera commercialisé au Canada ce mois-ci.

Genesis GV80 Coupé 2025, trois quarts arrière

Genesis GV80 Coupé 2025 — quoi de neuf ?

Nouveau modèle, donc tout - plus ou moins, car on parle quand même d’une variante du GV80. La différence évidente avec le VUS « régulier » se trouve avec la ligne de toit inclinée, mais le modèle profite également d’éléments de style uniques à l’extérieur, ainsi que des matériaux, des couleurs et d’autres touches exclusives à l’intérieur.

Plus important encore, le coupé GV80 offre une expérience de conduite plus dynamique que le VUS GV80, grâce au V6 biturbo qu’il emprunte à la berline G90, bien qu’il soit ici assisté par une suralimentation électrique (« e-supercharger »).

Genesis GV80 Coupé 2025, de profil

Design du Genesis GV80 Coupé 2025 - 8,0/10

Soyons honnêtes : le style de certains des VUS coupés qui ont vu le jour sur le marché ces dernières années frôle la monstruosité. Le défi de maintenir l’équilibre entre les éléments visuels lors de la transformation d’un VUS est immense. Genesis a relevé ce défi mieux que la plupart des autres, avec une vue de profil qui met en valeur un design raisonnablement bien proportionné. En clair, le GV80 Coupé ne ressemble pas (trop) à un champignon surdimensionné.

En outre, bien que le modèle soit équipé de jantes de 22 pouces, il ne donne pas l’impression d’être gonflé aux stéroïdes. Oui, il s’agit d’un VUS à l’allure beaucoup plus sportive que le GV80, avec une plus grande importance accordée au côté athlétique du style. La posture est plus large et l’allure générale est plus déterminée. Mais on n’est pas dans la démesure — si l’on accepte le concept d’un VUS de type coupé bien sûr.

Pour le reste, on retrouve de nombreux traits stylistiques propres à la marque Genesis, de la calandre à écusson aux phares et feux à double bande, en passant par la finition diamantée des jantes et les motifs g-matrix à l’intérieur comme à l’extérieur. Le modèle coupé est doté d’un pare-chocs avant plus agressif et de prises d’air plus larges pour mettre l’accent sur les performances.

Nous avons également remarqué la cassure au milieu de la lèvre que l’on retrouve à la jonction du toit et de la lunette arrière. Nous supposons qu’elle a une fonction aérodynamique, mais elle donne un aspect un peu étrange au véhicule vu de l’arrière.

L’arrière se distingue également par le fait que le pare-chocs arrière entoure les tuyaux d’échappement. Sur le toit, on trouve des barres de toit affleurantes ; à plusieurs endroits, on trouve des touches de chrome foncé.

Genesis GV80 Coupé 2025, intérieur

Genesis GV80 Coupé 2025, deuxième rangée

L’intérieur

La question qui se pose avec tout modèle utilitaire de type coupé est de savoir ce qu’il advient de l’espace, plus précisément du dégagement pour la tête à la deuxième rangée. Genesis insiste pour dire que la perte est négligeable, mais il n’y a rien de tel que de s’y installer. Mon copilote pour la journée, du haut de ses six pieds et trois pouces, a été surpris de trouver suffisamment d’espace pour la tête. C’est en partie dû à la conception des sièges, qui peuvent s’incliner vers l’arrière et qui, ce faisant, ramènent l’assise vers l’avant. Astucieux.

En ce qui concerne l’espace de chargement, Genesis n’a pas encore communiqué de chiffres, mais nous nous attendons à une légère réduction par rapport aux 735 litres du GV80 (bien que les concepteurs affirment que les pertes sont minimes étant donné que la partie arrière est plus longue [horizontalement] que celle du GV80).

À l’avant, le conducteur repose sur des sièges au motif unique et manipule un volant à fond plat, derrière lequel se trouve un écran DELO (diodes électroluminescentes organiques) de 27 pouces et à droite duquel se trouve une large console centrale intelligemment agencée avec des éléments en fibre de carbone. Les pédales sont en métal et les sièges sont recouverts de cuir Nappa.

Trois coloris exclusifs au modèle sont proposés pour l’intérieur : bleu outremer avec surpiqûres orange, vert fumé/beige vanille et noir obsidien/rouge vanille.

Le divertissement audio est assuré par un exceptionnel système audio haut de gamme Bang & Olufsen à 18 haut-parleurs et 350 watts.

Genesis GV80 Coupé 2025, écran de données et de multimédia

La technologie du Genesis GV80 Coupé 2025 - 8,5/10

Cet écran de 27 pouces intègre à la fois les informations de conduite et les fonctions multimédias ; chacun peut être personnalisé de manière importante pour offrir à l’affichage les éléments souhaités. Quant à l’écran de l’affichage tête-haute, sa surface fait 12 pouces, la plus grande du segment selon Genesis. Un rétroviseur à affichage numérique est aussi présent, mais vous pouvez opter pour une approche traditionnelle.

Les occupants profitent d’un système de climatisation à trois zones à contrôle indépendant.

Sans surprise, toute la gamme des systèmes de sécurité est incluse, notamment l’assistance au maintien de la trajectoire et au suivi, l’alerte de l’attention du conducteur et la détection des mains, l’assistance à l’évitement des collisions dans l’angle mort, l’assistance intelligente aux limites de vitesse et le régulateur de vitesse intelligent.

La clé numérique 2 de Genesis est incluse avec le coupé GV80 et, en plus d’être compatible avec Apple, Samsung et Google, elle permet désormais une entrée passive. Les utilisateurs peuvent partager jusqu’à trois clés via iMessage.

Genesis GV80 Coupé 2025, avant

Genesis GV80 Coupé 2025, moteur

Motorisation du Genesis GV80 Coupé 2025

Au Canada, il n’y a qu’une seule option sous le capot, contrairement aux États-Unis où l’on retrouve deux options. Ici, c’est un V6 biturbo de 3,5 litres avec suralimentation électrique, que Genesis installe pour la première fois dans l’un de ses VUS. Ce groupe motopropulseur, associé à une transmission intégrale et à une boîte de vitesses automatique à huit rapports, confère au VUS une puissance musclée de 409 chevaux et un couple de 405 lb-pi. Dans les deux cas, c’est plus que ce dont la plupart auront besoin, mais c’est probablement ce que la plupart souhaitent.

On retrouve quatre modes de conduite, sans compter le réglage Custom (personnalisable), dont Eco, Normal, Sport et Sport+ ; notez la présence d’un dispositif de départ canon (Launch Control) que nous avons vu avec d’autres modèles Genesis ; il fournit, pendant dix secondes, des capacités accrues à l’accélération, dont vous n’avez pas vraiment besoin et qu’il est très peu probable que vous utilisiez, à moins que vous ne soyez sur la route que pour vous amuser. Quoi qu’il en soit, c’est là si vous le souhaitez.

Il est également possible de régler séparément le mode de freinage, en choisissant entre Confort et Sport, ce qui modifie la réactivité et la rigidité de la pédale. Tous ces éléments sont exclusifs au GV80 Coupé, soit dit en passant.

Consommation de carburant

Les chiffres officiels pour le GV80 Coupé 2025 sont de 13,1 litres/100 km en ville, 10,7 litres/100 km sur route et 12,0 litres/100 km au combiné.

Genesis GV80 Coupé 2025, trois quarts avant

Les prix canadiens du Genesis GV80 Coupé 2025

Comme d’habitude, Genesis garde les choses simples avec son offre au Canada. Le nouveau GV80 Coupé se vend à 104 000 $. Il y a des choix de couleurs qui entraînent un supplément, mais c’est à peu près tout.

Pour être clair, il s’agit d’une offre de prestige pour Genesis et le constructeur ne s’attend pas à en vendre à la tonne, certainement pas autant que le GV80. Il n’en reste pas moins qu’un VUS Genesis à 104 000 $ est une chose inédite (un GV80 tout équipé se vend 80 000 $), et rien ne garantit que l’attrait de Genesis sera aussi fort sans l’avantage de prix dont bénéficient d’autres modèles tels le GV70 par rapport à la concurrence allemande. Pour vous donner une idée, un BMW X6 tout équipé se vend à partir de 109 100 $.

Les représentants de Genesis Canada ont tenu à parler du service après-vente exclusif offert au pays, ou plus précisément de son plan saisonnier qui comprend cinq ans de changements de pneus et d’entreposage, avec un service de valet inclus lorsque vient le temps de faire changer les pneus. Il s’agit du premier modèle Genesis à bénéficier de ce service, mais ce ne sera probablement pas le dernier.

Genesis GV80 Coupé 2025, en gris (matte)

Conduite du Genesis GV80 Coupé 2025 - 8,0/10

Nous n’avons pas encore essayé un produit Genesis doté d’un groupe motopropulseur décevant. Présenté comme le VUS Genesis le plus dynamique à ce jour, le nouveau GV80 Coupé offre certainement une expérience de conduite positive. Il y a de la puissance à revendre sous le capot, la boîte de vitesses automatique à huit rapports fait un excellent travail pour gérer cette puissance et, même avec les grosses roues de 22 pouces, le confort de roulement est digne d’un véhicule de luxe.

L’insonorisation est assez impressionnante et même en mode Sport, le système de suspension absorbe la plupart des imperfections de la route avec facilité (seul bémol, les routes du Minnesota que nous avons empruntées étaient dans l’ensemble un tapis de douceur par rapport à celles auxquelles nous sommes régulièrement confrontés au pays).

L’accélération initiale est forte et accompagnée d’un grognement assez agréable du V6. Cette accélération est aidée par la posture plus large et le rouage intégral adaptatif (qui priorise les roues arrière, mais est capable d’envoyer 50 % de la puissance aux roues avant). Pousser le véhicule sur des routes sinueuses est un plaisir. Tout aussi important, le freinage est vraiment mordant. En fait, la pédale de frein se montre par moment très sensible.

Genesis GV80 Coupé 2025, arrière

Le mot de la fin

Il s’agit sans aucun doute d’un véhicule exceptionnel. Le groupe motopropulseur est musclé, mais raffiné, et le style du modèle supplante celui des Allemands dans le segment des VUS coupés. L’intérieur est très haut de gamme, notamment au niveau des matériaux et des finitions, ainsi que des fonctionnalités et de la chaîne audio.

Mais le GV80 Coupé est le VUS Genesis le plus cher jamais produit, et il est au même niveau de prix que son rival chez BMW. Sans l’avantage de prix dont bénéficient traditionnellement les produits Genesis, le modèle pourra-t-il s’imposer ? Nous nous retrouvons encore régulièrement à expliquer aux curieux ce qu'est Genesis, au juste. Disons que sa notoriété n’est pas encore complètement au rendez-vous. Dans un segment où la fidélité à la marque est importante, la perte de l’avantage du prix pourrait s’avérer problématique.

Les concurrents du Genesis GV80 Coupé 2025

– BMW X6

– Mercedes-Benz GLE Coupé

– Porsche Cayenne Coupé

Genesis GV80 Coupé 2025, hayon

Genesis GV80 Coupé 2025, calandre, phare

Genesis GV80 Coupé 2025, en gris, de profil

Genesis GV80 Coupé 2025, console centrale

Genesis GV80 Coupé 2025, haut-parleurs du système audio

Genesis GV80 Coupé 2025, coffre

Genesis GV80 Coupé 2025, de haut