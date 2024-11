Mercedes-AMG annonce un VUS électrique haute performance

Après des mois de spéculations, Mercedes-AMG confirme qu’elle développe son tout premier VUS haute performance 100 % électrique, intégralement conçu sur son architecture AMG.EA. Contrairement aux modèles AMG basés sur des produits Mercedes existants, ce VUS sera une création exclusive de la marque, sans compromis sur le design et l’ingénierie.

Ce dernier, surnommé « Born in Affalterbach » par Mercedes-AMG, marquera une première pour la division, qui n’avait encore jamais développé de VUS à partir d’une feuille blanche. L’utilitaire sera testé cet hiver et vise à rivaliser directement avec les futurs modèles électriques de Porsche et de Lamborghini, des concurrents de taille dans le segment des véhicules haute performance.

Une conception 100 % AMG et une plateforme dédiée

Avec plus de 25 ans d’expérience dans la confection de VUS de performance, Mercedes-AMG nous a déjà donné le ML 55 AMG. Le nouveau véhicule va toutefois bien plus loin en utilisant l’architecture AMG.EA, déjà prévue pour remplacer l’AMG GT Coupé. Il deviendra ainsi le deuxième véhicule de cette gamme de modèles purement électriques.

La philosophie derrière ce VUS est claire : « AMG d’abord, électrique ensuite ». Mercedes-AMG souhaite conserver l’âme des lettres AMG, en garantissant des sensations et une puissance propres à ses modèles emblématiques à moteurs thermiques, tout en les adaptant à une propulsion électrique.

Le concept Mercedes-AMG Vision One-Eleven | Photo : Mercedes-Benz

Une technologie inspirée des concepts Vision One-Eleven et EQXX

Bien que Mercedes-AMG n’ait pas révélé de détails techniques, son VUS pourrait intégrer des innovations clés telles que les moteurs axiaux à flux YASA, dévoilés avec le concept Vision One-Eleven en 2023, ainsi qu’une architecture électrique de 800 volts. Le futur monstre fonctionnera également sous AMG.OS, une version ultra-performante du futur système d’exploitation MB.OS de Mercedes-Benz.

Les moteurs YASA peuvent produire jusqu’à 480 chevaux chacun, ce qui laisse espérer une configuration à trois ou à quatre moteurs, pour une puissance pouvant dépasser les 1000 chevaux. De plus, Mercedes-AMG pourrait introduire une batterie sur mesure, inspirée des cellules cylindriques et de la chimie avancée dévoilée avec le concept Vision EQXX de 2022.

Avec ce nouveau VUS, Mercedes-AMG cherche à repousser les limites de la performance électrique en offrant à sa clientèle une expérience qui combine une technologie de pointe et l’ADN d’AMG.