• Auto123 effectue un premier essai du GMC Acadia 2024.

Palmetto Bluff, Caroline du Sud — Le GMC Acadia fait toujours parti du trio d’utilitaires complété par le Buick Enclave et le Chevrolet Traverse. La nouvelle version de l’Acadia offre dorénavant les mêmes dimensions que les deux autres membres de la famille.

GMC Acadia 2024 — quoi de neuf ?

Pour l’année modèle 2024, le GMC Acadia entre dans une nouvelle génération. Le VUS offre ainsi un intérieur à trois rangées plus spacieux que celui du modèle précédent.

GMC a mis de côté le moteur V6 qui laisse sa place à un 4-cylindres turbo de 2,5 litres, qui se trouve dans les trois finitions offertes au Canada.

De plus, le système de conduite mains libres Super Cruise est livrable en option avec la plupart des versions.

GMC Acadia 2024, de profil | Photo : B.Charette

Design du GMC Acadia 2024 - 8,5/10

L’Acadia 2024 est plus grand et offre un style un brin plus audacieux qui n’est pas sans rappeler celui du Yukon. Sa forme carrée fonctionne et est dans l’air du temps. Sa présentation esthétique peut varier légèrement selon la version.

Le modèle AT4 propose par exemple des accents sombres, des crochets de remorquage rouges, une garde au sol surélevée et des pneus tout-terrain avec des tours d’ailes recouverts de plastique pour un style plus aventurier. Le modèle Denali dispose d’accents en argent et de roues de 22 pouces en option.

GMC Acadia 2024, intérieur |

GMC Acadia 2024, sièges de deuxième rangée |

À l’intérieur

L’Acadia nouveau cru a repris la taille de ses homologues Buick Enclave et Chevrolet Traverse et il peut accueillir jusqu’à huit personnes sur trois rangées. Les sièges de type capitaine de la deuxième rangée sont une option sur la version de base (Elevation), mais ils sont livrés de série avec le modèle AT4 et Denali. La rangée intermédiaire profite toujours de sièges coulissants.

On note aussi une hausse de la qualité générale des matériaux, surtout dans les versions AT4 et Denali.

Les caractéristiques technologiques standard comprennent un écran central de 15 pouces et un tableau de bord à affichage numérique de 11 pouces.

Les options haut de gamme incluent un toit ouvrant panoramique, des garnitures en bois gravé au laser, des sièges en cuir perforé et un système audio Bose à 16 haut-parleurs. Le système multimédia Premium GMC standard dispose d’un écran de 15 pouces avec des graphismes superbes et un système d’exploitation convivial basé sur Google. Des fonctionnalités pratiques comme Google Maps et Google Assistant sont intégrées.

GMC Acadia 2024, volant, écran multimédia | Photo : GMC

Technologie du GMC Acadia 2024 – 9,0/10

L’Acadia offre une liste impressionnante de fonctionnalités de sécurité de série, y compris le freinage d’urgence automatique avant et arrière, l’assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, la reconnaissance des panneaux de signalisation, et bien plus encore.

Le remarquable système de conduite mains libres Super Cruise est livrable avec toutes les versions, sauf celle de base.

Ce qui est aussi appréciable tient à la convivialité des systèmes. On navigue facilement à travers les menus à l’écran et tout est facile à trouver.

GMC Acadia 2024, avant | Photo : B.Charette

Motorisation du GMC Acadia 2024 - 7,5/10

Fini le moteur V6. Le GMC Acadia 2024 est propulsé par un 4-cylindres turbo de 2,5 litres de 328 chevaux et 326 lb-pi de couple, jumelé à une transmission automatique à huit vitesses, avec une configuration à traction ou le rouage intégral. C’est 18 chevaux de plus que le V6 du modèle précédent.

Sur le papier, ce moteur surpasse la plupart des moteurs de base de la concurrence et devrait offrir des performances autoritaires au nouvel Acadia. On remarque un délai ou une certaine inertie au départ en raison du poids et de la pédale électronique qui met un certain à réagir, mais une fois lancée, la mécanique répond bien. Elle manque toutefois de raffinement si vous avez une manœuvre de dépassement à effectuer.

GMC Acadia 2024, trois quarts arrière | Photo : B.Charette

Conduite du GMC Acadia 2024 - 7,5/10

Les routes de la Caroline du Sud ont servi de décor à notre essai. La première étoile de cet essai revient au système Super Cruise qui est toujours le meilleur de l’industrie automobile en ce moment. Livrable sur les modèles AT4 et Denali, ce système vous maintient dans votre voie à une distance sécuritaire du véhicule qui vous précède et effectue même les changements de voie automatiquement. GM a cartographié plus de 600 000 km d’autoroutes en Amérique du Nord pour la compatibilité avec Super Cruise, plus que tout autre système de conduite mains libres. La capacité va passer à 1,2 million de kilomètres d’ici à la fin de 2025.

De plus, le modèle AT4 promet des performances tout-terrain respectables. Avec un système de traction intégrale à contrôle actif du couple, une suspension réglée pour le tout-terrain et une garde au sol accrue, il gère des conditions de hors-piste modérées tout en conservant le confort sur route. GM a même ajouté de la protection supplémentaire sous le véhicule si vous avez envie d’aller sur des terrains plus difficiles.

Le silence à bord est de bon niveau. On pourrait toutefois demander à GM de raffiner un peu le son de la mécanique qui émet des sons disgracieux lorsque vous écrasez franchement l’accélérateur.

Enfin, on retrouve une capacité de remorquage maximale de 5000 livres, ce qui est correct pour cette catégorie.

Consommation du GMC Acadia 2024 – 7,0/10

Selon les chiffres de GM, le 4-cylindres turbo ne fait pas beaucoup mieux en matière de consommation que l’ancien V6. GMC annonce 12,4 litres/100 km en ville et 9,9 litres/100 km sur l’autoroute pour une moyenne combinée de 11,3 litres/100 km. Lors de notre journée d’essai sur des routes mixtes, nous avons enregistré une moyenne de 12,3 litres/100 km.

GMC Acadia 2024, trois quarts avant | Photo : B.Charette

Les prix du GMC Acadia 2024 au Canada

– Acadia Elevation 2024 – 52 499 $ (54 499 $ avec les frais de transport/préparation)

– Acadia AT4 2024 - 57 999 $ (59 999 $)

– Acadia Denali 2024 – 64 499 $ (66 499 $)

Quelques-unes de vos questions au sujet du GMC Acadia 2024

Pourquoi avec l’Acadia 2024 ne retrouve-t-on pas de versions hybrides légères ou rechargeables ?

Il semble que ce segment carbure encore au pétrole. Dans la concurrence, peu de modèles offrent ce genre de solution.

Est-ce que l’Acadia 2024 est réellement compétent en conduite hors route ?

L’Acadia pourra bien vous mener dans un chemin de gravier ou une route forestière qui n’est pas trop défoncée. C’est plus le style aventurier qui attire les gens et non la réelle capacité à franchir des obstacles difficiles.

Offre-t-il autant d’espace qu’une fourgonnette ?

Les VUS à trois rangées sont attirants pour beaucoup de gens qui ne veulent pas s’identifier à une fourgonnette. Pour la majorité des gens, cette solution de rechange est très viable, mais rien n’est ultimement aussi bien construit pour la famille qu’une fourgonnette.

GMC Acadia 2024, arrière | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Considérons l’Acadia 2024 comme un pas en avant pour GMC. L’ensemble de l’œuvre est plus raffiné que le modèle qu’elle remplace, sauf peut-être pour la mécanique qui mériterait un séjour prolongé à l’école de bienséance.

Le grand mystère concerne la fiabilité. Sera-t-elle meilleure ? Que ce soit du côté de Buick, de Chevrolet ou de GMC, ce trio a fait bien piètre figure à ce chapitre depuis quelques années.

La concurrence du GMC Acadia 2024

– Honda Pilot

– Hyundai Palisade

– Kia Telluride

– Jeep Grand Cherokee L

– Nissan Pathfinder

– Subaru Ascent

– Toyota Grand Highlander

– Volkswagen Atlas

GMC Acadia 2024, hors route | Photo : B.Charette

