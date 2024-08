Le GMC Yukon 2025 se présente redessiné et amélioré pour la nouvelle année. Parmi les changements, notons l’arrivée de la première version AT4 Ultimate. .

GMC Yukon 2025 — quoi de neuf ?

Après avoir offert une mise à jour en profondeur à ses modèles Acadia et Terrain, GMC s’est attaqué à l’extérieur et à l’intérieur de son modèle phare, le Yukon.

Outre les changements de style, le nouveau Yukon propose des technologies améliorées, une nécessité dans la catégorie des VUS pleine grandeur pour se maintenir au niveau de la concurrence.

La nouvelle variante AT4 Ultimate, quant à elle, est proposée à l’occasion du cinquième anniversaire de l’arrivée de la première version AT4 dans la famille GMC. L’offre pour la déclinaison Denali Ultimate, le modèle haut de gamme de la famille, a également été bonifiée pour 2025.

GMC Yukon Yukon Denali Ultimate 2025, de profil | Photo : GMC

Design du GMC Yukon 2025

La nouvelle édition du VUS présente des motifs de calandre uniques à l’avant, de nouveaux écussons sur le hayon à l’arrière et des phares et feux animés. Dans l’ensemble, le style extérieur « dégage un caractère à la fois musclé et raffiné », explique GMC.

GMC Yukon Yukon Denali Ultimate 2025, intérieur | Photo : GMC

L’intérieur

L’intérieur profite de nombreuses modifications, à commencer par l’intégration d’un écran de 16,8 pouces (disposé à la verticale) pour l’interface actualisée du système multimédia. GMC précise que cette dernière est hautement personnalisable. En option, les occupants de la deuxième rangée peuvent disposer d’un écran de huit pouces pour les contrôles de la climatisation.

Un toit panoramique est livrable en option, de même qu’un hayon mains libres.

GMC Yukon Yukon Denali Ultimate 2025, bas de console | Photo : GMC

La technologie du GMC Yukon 2025

Parmi les technologies de pointe et les dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite qui équiperont le Yukon 2025, citons le système de vision nocturne (en option), qui contribue à rendre plus sûre la conduite lorsque la luminosité est faible. La détection thermique des objets permet d’identifier les piétons et les animaux en alertant le conducteur via l’écran de l’affichage tête-haute et l’écran d’informations situé devant le conducteur.

Les nouvelles fonctions de série sont les suivantes :

– Freinage à la détection de piétons et de cyclistes à l’avant

– Freinage d’urgence arrière en cas de trafic transversal

– Alerte latérale pour la présence d’un cycliste

– Freinage d’urgence automatique aux intersections

Les acheteurs peuvent opter pour le système de conduite semi-autonome Super Cruise de GM (General Motors), qui permet une conduite mains libres sur quantité de routes au Canada et aux États-Unis. Le réseau devrait couvrir 1,2 million de kilomètres d’ici à la fin de 2025. Dans le nouveau Yukon, le système inclura la possibilité de remorquer en avec le système en fonction, une première dans l’industrie selon GMC.

Les GMC Yukon Yukon AT4 Ultimate et Denali Ultimate 2025 | Photo : GMC

Motorisations du GMC Yukon 2025

Le moteur par défaut du nouveau Yukon est un 6-cylindres turbodiesel Duramax de 3,0 litres, une mécanique qui développe 305 chevaux et 495 lb-pi de couple. Pour la première fois, ce moteur est livrable avec les variantes AT4.

L’autre mécanique proposée est un V8 de 6,2 litres développant 420 chevaux et 460 lb-pi, associé à une boîte de vitesses automatique à 10 rapports.

Au cas où vous vous poseriez la question, la capacité de remorquage du nouveau Yukon 2025 est de 8400 livres.

Le GMC Yukon 2025 sera livrable d’ici la fin de l’année 2024. Les prix et autres détails devraient être annoncés à l’approche de la date de lancement.

GMC Yukon Yukon AT4 Ultimate 2025, trois quarts arrière | Photo : GMC

GMC Yukon Yukon AT4 Ultimate 2025, avant | Photo : GMC

GMC Yukon Yukon 2025, sièges | Photo : GMC

GMC Yukon Yukon 2025, écrans de divertissement | Photo : GMC

GMC Yukon Yukon AT4 Ultimate 2025, roues | Photo : GMC

GMC Yukon Yukon AT4 Ultimate 2025, hors route | Photo : GMC

GMC Yukon Yukon Denali Ultimate 2025, phare | Photo : GMC