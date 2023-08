• Auto123 met à l’essai la Honda Civic Si 2023.

La Honda Civic Si est un incontournable dans le segment des petites voitures sportives. Elle propose le meilleur de ce que la Civic régulière a à offrir — habitabilité, direction précise, bon rapport qualité-prix — et y ajoute plus de performance, plus de sensation de conduire et plus d’éclat. Le tout pour un prix qui va varier entre 35 000 $ et 40 000 $, une facture similaire à celle de la Volkswagen Golf GTI.

Ses débuts n’ont pas été aussi prometteurs. Dans les années 1990, les Nord-Américains regardaient avec envie les autres grands marchés du monde profiter de la Civic Type R, un modèle culte bénéficiant d’un poids plus léger et d’une motorisation des plus dynamique. Nous avons dû nous contenter de la Si — une excellente voiture, on s’entend, mais pas à la hauteur de la Type R.

Avec la dernière génération de la Civic, nous avons eu droit à la Type R. Cependant, la version Si est restée relativement inchangée. Son prix restait tout de même avantageux — surtout par rapport à la Type R — et elle était offerte en configuration de coupé et de berline.

Pour cette nouvelle génération, le coupé a été abandonné… avec une partie de son caractère unique.

La nouvelle Honda Civic Si 2023 Photo : D.Heyman

Le design de la Honda Civic Si 2023 - 7/10

La variante Si se distingue des autres Civic avec des jantes de 18 pouces noir mat, des pourtours noirs aux fenêtres, des embouts d’échappement élargis et un aileron arrière. Bien. Le problème, c’est qu’elle ressemble trop à la Civic régulière. Sans être laid, le modèle actuel n’a pas les qualités distinctives du précédent, à savoir ses phares et ses feux agressifs. De profil, elle ne parvient pas non plus à dissimuler sa ligne de toit haute et, reposant sur des jantes qui sont grandes pour une compacte, l’ensemble de son style est un peu maladroit.

C’est la vue de trois quarts arrière qui sauve la donne. Sous cet angle, elle paraît plus trapue, plus déterminée et plutôt cool grâce à son diffuseur et à ses sorties d’échappement.

L'intérieur de la Honda Civic Si 2023 Photo : D.Heyman

L’intérieur de la Honda Civic Si 2023 - 8,5/10

Cette ligne de toit haute permet de bénéficier d’un dégagement important — 956 mm à l’avant, 942 mm à l’arrière - et d’un espace généreux pour les jambes, à l’avant comme à l’arrière. Le volume total pour les occupants est évalué à 2735 litres, ce qui est plutôt excellent pour une compacte. Le volume du coffre, quant à lui, est de 408 litres, ce qui n’est pas mal non plus.

Honda offre toujours une excellente position de conduite, tandis que le levier de vitesses et la console centrale sont à portée de main. Avec la Si, on profite en prime de sièges avant enveloppants, avec des renforts latéraux plus hauts et des accents rouges — mais uniquement sur les sièges avant.

Parmi les autres éléments de l’habitacle, citons la bande centrale en nid d’abeille au tableau de bord, avec des accents rouges qui, en plus d’être esthétiques, dissimulent les bouches d’aération, le volant en cuir à rebord épais, les pédales en aluminium et le levier de vitesses tronqué. (Notez que la Civic Si n’est livrable qu’avec une boîte manuelle.)

Écran tactile dans la Honda Civic Si 2023 Photo : D.Heyman

La technologie dans la Honda Civic Si 2023 - 8/10

La Si n’est pas seulement performante, elle est aussi très techno. Elle profite d’un large écran multimédia de neuf pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, par opposition à l’écran de sept pouces de la version régulière qui n’offrent pas le branchement sans fil aux applications précitées. On retrouve aussi une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs de série, le WiFi, un combiné de jauges à affichage numérique sur écran de 10,2 pouces, ainsi que la recharge sans fil. Toutes les aides à la conduite usuelles — système d’angles morts, alerte de circulation transversale arrière, assistance au maintien de la trajectoire, régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux de signalisation — sont également de la partie.

Il y a toujours un bouton pour le volume, Honda ayant appris sa leçon à ce chapitre. Il y a ces jauges à affichage numérique qui me déçoivent. Je comprends que c’est moins cher et que ça inclut moins de pièces, mais de bons vieux cadrans analogiques à l’ancienne conviendraient bien à cette variante. Est-il nécessaire de couper tous les ponts avec le passé ?

Honda Civic Si 2023 rouge Photo : D.Heyman

Comment est la conduite de la Honda Civic Si 2023 ? - 8,5/10

La puissance du 4-cylindres turbo de 1,5 litre est évaluée à 200 chevaux et 192 lb-pi de couple. De bons chiffres, mais ce qui était jadis à égalité avec la concurrence l’est moins aujourd’hui. La Volkswagen Jetta GLI et la Hyundai Elantra N sont toutes deux plus puissantes pour à peine plus d’argent (moins, en fait, dans le cas de la GLI), et il ne s’agit pas de quelques chevaux ou de quelques livres-pieds ; on parle de différences significatives qu’il est difficile d’ignorer.

En revanche, la Si livre sa puissance en douceur et avec peu de décalage, ce qui donne l’impression qu’elle est plus puissante qu’elle ne l’est. La puissance maximale est atteinte à 6000 tr/min, mais le couple maximal est atteint à partir de 1800 tr/min et se maintient jusqu’à 5000 tr/min, soit une courbe aplanie dont les anciens modèles Si VTEC à aspiration naturelle ne pouvaient que rêver.

Ce comportement ajoute une touche de luxe qui se marie bien avec l’intérieur. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de jouer autant avec les vitesses ou pousser constamment la voiture pour en tirer le meilleur parti lors d’une séance de conduite plus agressive. Certains regretteront cela, mais dans l’ensemble, cette nouvelle Civic Si profite d’un groupe motopropulseur plus décontracté, ce qui rend l’expérience plus confortable.

Levier de boite à vitesse de la Honda Civic Si 2023 Photo : D.Heyman

À l’exception d’un irritant flagrant : le régime moteur a tendance à demeurer élevé entre les changements de rapports. Que ce soit en mode Normal ou en mode Sport, je n’ai pas réussi à passer les vitesses de façon aussi douce et silencieuse que je l’aurais souhaité. J’apprécie la fonction anti-recul et la correspondance du régime à la rétrogradation, mais j’aimerais que le passage à un rapport supérieur soit plus efficace.

Comme il s’agit d’une Civic Si, on n’est pas déçu sur la route. Les sensations procurées par le volant sont très bonnes, et l’on retrouve les caractéristiques que la Civic Si a toujours su offrir. Malgré son niveau de luxe plus élevé, son groupe motopropulseur plus détendu et son poids plus élevé, la sensation de la direction est juste.

La conduite s’appuie sur un excellent réglage des amortisseurs qui ne vous brassera plus autant que par le passé, mais qui maintient la carrosserie suffisamment sous contrôle lors de la prise de virages successifs. Ajoutez à cela un différentiel à glissement limité hélicoïdal à l’avant, qui permet une réaction élastique en sortie de virage, et vous avez de quoi tenir le conducteur alerte.

La réponse à l’entrée d’un virage n’est cependant pas aussi immédiate qu’elle l’était autrefois (ou qu’elle l’est actuellement avec l’Elantra N), de sorte qu’elle ne donne pas l’impression d’être aussi bien câblée. Beaucoup seront reconnaissants que ce soit moins nerveux, mais certains amateurs regretteront les zones mortes décentrées et rétrécies d’autrefois.

Design extérieur de la Honda Civic Si 2023 Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur la Honda Civic Si 2023

Est-il possible de désactiver la correspondance automatique du régime lors des rétrogradations ?

Oui. Il faut un peu de temps pour naviguer dans les menus, mais vous pouvez la désactiver avec l’un ou l’autre des modes de conduite.

Sur quel type de pneus repose la Civic Si 2023 ?

La Civic Si est équipée de pneus Goodyear Eagle Sport.

Fiche technique de Honda Civic SI berline 2023 Manuelle

Roue de la Honda Civic Si 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La Honda Civic Si 2023 est la version Si la mieux équipée et la plus spacieuse à ce jour. Elle offre également une courbe de puissance solide. Ainsi, malgré une puissance inférieure à celle du modèle précédent, elle nous en offre pour notre argent.

Et pourtant, j’ai du mal à l’aimer. Oui, elle est spacieuse et bien équipée, mais c’est aussi la Si la plus lourde à ce jour, et elle aurait besoin de plus de puissance. Sur papier, c’est une meilleure voiture à tous points de vue, mais les excentricités de l’ancien modèle équipé du VTEC faisaient justement partie de ses charmes. Il fut un temps où la Civic Si pouvait offrir ce qui manquait à une Mazda MX-5, soit un côté pratique. Aujourd’hui, les deux voitures sont plus différentes que jamais et cela me désole un peu.

Cette Civic Si est la version la plus soignée qui soit à ce jour et elle en séduira plus d’un. Mais ce n’est pas la meilleure version du modèle, car elle répond moins bien aux désirs des passionnés de conduite. C’est dommage.

L'arrière de Honda Civic Si 2023 Photo : D.Heyman

