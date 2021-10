Honda présente sa Honda Civic Si 2022

Après avoir présenté la déclinaison berline et le modèle à hayon de sa nouvelle Civic, Honda dévoile aujourd’hui la variante sportive Si. Livrable uniquement en configuration à quatre portes, elle hérite d’une version moins (!) performante du moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre du groupe. Bonne nouvelle, elle est toujours servie exclusivement avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Pour ce qui est du style, on remarque une voiture qui est plus plantée et qui repose un peu plus près du sol. Par rapport au modèle d’ancienne génération, la nouvelle mouture est plus basse, plus longue et plus large.

Concernant la baisse de puissance, on ne devrait y voir que du feu, selon Honda. En fait, la voiture profite d’un nouveau volant moteur simple qui est 26 % plus léger que l’unité à double masse utilisée avec le modèle de 10e génération de la Si. La réduction de 30 % en inertie du volant moteur autorise (à la hauteur du bloc de 1,5 litre) une réponse plus rapide du papillon des gaz, ce qui fait que la puissance est plus accessible.

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, trois quarts arrière

Et comme toujours avec ce modèle, c’est dans les hauteurs du compte-tours que le plaisir va se trouver, les 200 chevaux étant tous réveillés à 6000 tours/minute. Quant au couple maximal, il est désormais atteignable à 1800 tours/minute, 300 plus tôt qu’avec l’ancien modèle. Mieux, il se maintient à 192 livres-pieds jusqu’à 5000 tr/min.

Et comme le mentionne Honda dans son communiqué de presse, « pour maximiser la traction disponible lors de l’accélération, la puissance est acheminée aux roues avant par le biais d’un différentiel à glissement limité de type hélicoïdal. » La compagnie annonce aussi une grande amélioration de la rigidité du châssis.

Un nouveau système d’échappement promet quant à lui une sonorité plus intéressante. La Civic Si va aussi proposer un mode de conduite qui va comprendre un réglage individuel programmable, permettant au conducteur d’ajuster des éléments comme la réponse de l’accélérateur et la fermeté de la direction. Un système qui synchronise le régime moteur à la rétrogradation est aussi de la partie, comme avec la plus sportive Type R qui reste à être présentée.

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, arrière

Avec une voie plus large et un empattement plus long, la Civic Si promet d’être plus stable à haute vitesse (stabilité aussi aidée par la présence d’un becquet avant et d’un aileron arrière). En plus de profiter de quantité d’améliorations à la hauteur du châssis, dont quelques éléments empruntés à la Type R, la nouvelle Civic Si dispose également de freins plus gros et de barres stabilisatrices plus épaisses par rapport à la Civic régulière.

À bord, les occupants avant vont profiter de sièges moulants offrant un soutien supplémentaire aux cuisses et aux épaules, ainsi que d’une assise plus longue et des appuis-tête intégrés. Des surpiqûres contrastantes rouges sont utilisées partout, que ce soit aux panneaux de porte, au volant ou au sélecteur de rapports. Le pourtour du grillage qui cache les buses d’aération est également rouge. L’équipement sera complet avec ce modèle.

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, intérieur

Évidemment, nous aurons l’occasion de revenir grandement sur cette Civic Si lorsque nous en ferons l’essai. Le moment sera alors plus approprié pour discourir sur la dotation, l’expérience générale en compagnie du modèle, et bien sûr l’agrément de conduite.

La voiture est attendue d’ici la fin de l’année et les prix seront annoncés peu de temps avant son arrivée.

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, avant

Photo : Honda Honda Civic Si 2022, sièges