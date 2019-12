Auto123 est parti en Louisiane cette semaine faire le premier essai du tout nouveau Hyundai Venue 2020

Nouvelle-Orléans, Louisiane - Dans les années à venir, 40% des véhicules vendus au Canada le seront pour les milléniaux qui représentent maintenant le plus important segment d’acheteurs de véhicules au Canada. Hyundai, comme plusieurs autres constructeurs ont décidé d’adapter leurs produits à cette clientèle. Le Venue est pensé pour eux avec beaucoup de technologie à un prix qui demeure réaliste.

Un physique unique

Hyundai a choisi l’approche du jeu d’échecs (ou chaque pion est différent) au lieu de la poupée russe (ou tous les modèles se ressemblent). Chaque VUS de la famille Hyundai possède sa propre personnalité et son style unique qui n’est pas une copie d’un modèle plus grand. Il faut saluer Hyundai pour choisir cette avenue.

Hyundai qui a baptisé le Venue son « petit géant » a pris le soin d’offrir un modèle qui offre un bon dégagement au toit et une garde au sol équivalente au plus grand Kona. L’empattement de 2m52 sur les 4 mètres de long permet un bon espace pour quatre adultes à l’intérieur. La largeur à 1m70 et la forme carrée assurent aussi un bon dégagement entre les occupants.

Ce Venue est en fait basé sur l’Accent avec une plateforme et des mécaniques similaires. Il est dons le plus petit VUS de la famille et se place tout juste sous le récent modèle Kona.

Un seul moteur

Tout comme l’Accent le Venue offre un moteur à 4 cylindres de 1,6 litre offrant 121 chevaux avec 113 lb-pi de couple. Pour ceux qui insistent pour une boîte manuelle, elle existe uniquement dans la version Essential de base. Les trois autres versions viennent avec une boîte CVT que Hyundai baptise IVT (pour Intelligent variable transmission) qui simule huit changements de rapports.

Vous allez débourser 17 099 $ pour une version manuelle de base (qui sera difficile à trouver en concession, on vous le prévient). Cette même version Essential avec la boîte CVT est à 18 399 $. La version Preferred est à 21 499 $, et la Trend se vend à 22 599 $ ou 23 099 $ si vous optez pour la peinture deux tons (version Urban edition) et le modèle Ultimate à 24 899 $.

Bien équipé

On n’attire pas des mouches avec du vinaigre et pour plaire au groupe des millénariaux, il faut offrir de la technologie. Hyundai a donc inclus beaucoup d’équipement pour le prix. Vous obtenez de série dans tous les modèles la suite Apple Carplay et Android Auto avec un écran de 8 pouces (qui passe à 10,25 pouces dans les modèles haut de gamme).

Vous avez aussi droit à un système de détection de collisions avant avec détection des piétons, l’assistance au maintien de la voie, un système d’avertissement au conducteur qui avertit ce dernier s'il détecte de la fatigue ou de la négligence.

Il y a aussi un avertisseur de collision d'angle mort (optionnel). Une lumière vous permet de savoir quand une voiture se trouve dans votre angle mort. Si vous ne remarquez pas l'indicateur et essayez quand même de changer de voie, le système vous avertit plus fort.

Ces fonctions de sécurité s’ajoutent à d’autres comme les contrôles de stabilité et de traction, ainsi que les systèmes ABS, EBD et assistance au freinage. Vous avez en option un avertisseur d’angles morts et de trafic transversal en cas de collision arrière. Une gamme complète à petit prix que l’on ne trouve pas ailleurs.

Espace intérieur

À un prix aussi abordable, il ne faut pas s’attendre à des équipements de luxe. Il n’y a donc pas de sellerie de cuir, de boiserie ou autre élément haut de gamme. Vous avez toutefois droit à un intérieur de qualité et des accessoires intéressants comme un contrôle automatique des phares, des rétroviseurs de couleur de la carrosserie et des poignées de porte (en plastique noir), des commandes audio montées sur le volant, un régulateur de vitesse, des pare-soleil deux miroirs de courtoisie et toute la technologie déjà mentionnée dans une version Preferred à 22 000 $.

Vous obtenez aussi des phares de projection, un système audio à quatre haut-parleurs, des roues en acier de 15 pouces, un télédéverrouillage et un siège conducteur à 6 réglages manuel.

Si vous passez à un modèle Trend, vous ajoutez deux haut-parleurs, un espace de rangement sous le plancher du coffre ainsi que des plaques de protection simulées à l'avant et à l'arrière sont mis à niveau. La version Trend vient aussi en Urban Edition en couleurs deux tons à l’extérieur et un intérieur Denim avec un tissu de couleur denim et un intérieur en similicuir. Le denim est également équipé du groupe commodité et du groupe premium.

Le groupe commodité comprend une clé de proximité avec démarrage à bouton-poussoir, un avertisseur d’angle mort et de collision arrière, deux entrées USB, la climatisation automatique, un accoudoir coulissant et un espace de rangement sous le coffre, un volant et un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir.

Le groupe Premium ajoute des sièges avant et des rétroviseurs latéraux chauffants, des jantes en alliage de 17 pouces, ainsi que des phares, des feux arrière et des feux de jour à DEL. Il faut aller dans la version Ultimate pour avoir droit à des roues exclusives et un système de navigation et le système connecté Blue Link.

Conduire un Venue

Contrairement à certains concurrents qui offre une conduite sommaire pour ne pas dire décevante, le Venue surprend par son aplomb et a dépassé nos attentes. Malgré son empattement assez court, le VUS est bien planté au sol et le silence à bord est le meilleur de sa catégorie, mieux que le Nissan Kicks, le Toyota C-HR ou le Ford EcoSport à mon avis.

La boîte CVT / IVT est agréable en conduite urbaine et laisse seulement échapper quelques fausses notes à plus haut régime, mais passe le test haut la main. Tout comme les modèles comparables, il n’y aura pas de version quatre roues motrices du Venue dont le groupe motopropulseur envoie toute la puissance aux roues avant.

Il y a par contre un mode de conduite d’hiver en plus des modes Normal, Eco et Sport. Nous n’avons pas testé les capacités de ce mode de conduite en Louisiane, mais Hyundai promet que le Venue n’aura pas peur de la neige. Cela reste à vérifier.

Conclusion

Hyundai frappe encore une fois un coup sûr avec le Venue qui va plaire à un large éventail de clients. L’Accent ne sera pas retiré du marché, pas tout suite du moins, mais Hyundai ne mettra plus d’emphase sur ce produit pour pousser le Venue et selon les réactions et les ventes va continuer ou non à le vendre. Hyundai prévoit d’ailleurs que le Québec sera la province qui achètera le plus de Venue qui arrive en concession en ce moment.

On aime

Style audacieux

Habitacle bien insonorisé

Bien équipé pour le prix

Prix réaliste

On aime moins

Uniquement 2 roues motrices

Moteur un peu juste

Suspension un peu ferme pour certains

La concurrence principale

Ford EcoSport

Nissan Kicks

Honda HR-V

Toyota C-HR

Kia Niro