• Auto123 a mis à l’essai le Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024.

L’année 2023 a représenté un tournant significatif pour le modèle Grand Cherokee, alors que Jeep proposait pour la première fois avec lui une version hybride rechargeable 4xe, une technologie lancée en 2021 avec le Wrangler. Alors que le Grand Cherokee a toujours été une figure de proue dans la gamme Jeep, cette mouture cherche à concilier les performances tout-terrain traditionnelles de la marque avec une approche plus écologique et économique de la conduite.

À noter que le modèle revient inchangé pour 2024, à quelques détails près - ce qui veut dire que notre essai, effectué avec une mouture 2023, s’applique tout autant au modèle de cette année.

L’une des caractéristiques les plus notables du Grand Cherokee 4xe est sa capacité à fonctionner en mode entièrement électrique, offrant une autonomie d’environ 40 km selon l’EPA (Environmental Protection Agency). Cela permet aux conducteurs de réaliser leurs trajets quotidiens ou de courtes distances sans consommer une goutte d’essence, à condition de recharger la batterie régulièrement.

Cependant, comme nous l’avons constaté durant notre essai, la réalité en conditions hivernales peut différer.

Fiche technique du Jeep Grand Cherokee 4xe 2024

Fiche technique du Jeep Grand Cherokee 4xe 2023

Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024 mis à l'essai Photo : K.Soltani

On le sait, l’hiver, la consommation énergétique des véhicules hybrides rechargeables peut s’accroître. Lors de notre semaine d’essai, nous avons amorcé une journée avec une réserve électrique qui dépassait les 95 %, pour une autonomie de 38 km. Le parcours qui nous attendait était de 36 km. Le mercure jouait entre -5 et -12 degrés au petit matin.

À noter que plusieurs propriétaires de Grand Cherokee 4xe rapportent une diminution de l’autonomie d’environ 20 % en hiver.

De notre côté, après le premier parcours de 18 km, alors qu’on s’attendait à ce qu’il nous reste une vingtaine de kilomètres d’autonomie, nous avions au compteur seulement 6 km restants. Résultat des courses, le retour à la maison s’est grandement fait avec le moteur thermique sans réellement jouir de toute l’autonomie prévue.

En mode hybride, on peut cependant compter sur une moyenne de 10,8 litres / 100 km, ce qui est tout de même mieux que la performance des motorisations non hybrides des autres Grand Cherokee. Le hic est que c’est beaucoup moins bon que la concurrence.

Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024, profil Photo : K.Soltani

La motorisation du Jeep Grand Cherokee 4xe 2024

Ce VUS est équipé d’un 4-cylindres turbo de 2,0 litres et de deux moteurs électriques, alimentés par une batterie de 17 kWh. C’est cette configuration qui lui permet de fonctionner en mode entièrement électrique sur de courtes distances.

La puissance combinée du système hybride est de 375 chevaux et 470 lb-pi de couple, ce qui confère au Grand Cherokee 4xe une capacité de remorquage de 6000 livres. La gestion énergétique du véhicule est conçue pour optimiser l’efficacité, avec la possibilité de choisir entre trois modes de conduite selon les besoins du conducteur. Ces trois modes sont :

Mode hybride - Activé par défaut au démarrage, ce mode vise à optimiser l’efficience en sélectionnant de manière judicieuse la source d’énergie la plus adaptée. Lors de notre essai, nous avons volontairement sélectionné ce mode hybride pendant deux jours et nous avons observé que le système automatisé hésitait à engager la propulsion électrique.

Mode électrique - Au troisième jour, nous avons opté pour le mode électrique. Il est à noter que, contrairement à certains concurrents qui basculent vers le mode hybride par temps froid, le mode électrique du Grand Cherokee 4xe est resté actif, indépendamment des conditions climatiques.

Mode économie d’essence - Ce mode est spécifiquement conçu pour préserver l’autonomie de la batterie pour des besoins futurs, favorisant l’utilisation du moteur à essence tout en conservant l’énergie électrique.

Au cours de notre essai, nous avons alterné sans difficulté entre ces trois modes. Hormis l’emplacement des boutons de sélection, leur activation et utilisation se sont avérées intuitives et efficaces.

Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024, noir Photo : K.Soltani

Design intérieur et extérieur

Avec la dernière refonte du Jeep Grand Cherokee, effectuée pour l’année modèle 2022, l’aspect visuel, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, s’est grandement amélioré. Il n’y a que peu de changements depuis. À notre avis, il y a une très grande ressemblance avec le nouveau Range Rover Sport. On remarque, par exemple, l’aspect effilé des phares et des feux à l’horizontale, sans oublier l’allure de camion pour les deux véhicules.

À l’intérieur, on remarque le même genre d’environnement que dans le Range Rover Sport, avec au tableau de bord un écran central imposant disposé au sommet de la console centrale, un écran à affichage numérique devant le conducteur, ainsi qu’un troisième, en face du passager. Ces dispositions à trois écrans ne sont, pour le moment, offertes qu’avec des véhicules très luxueux.

L'intérieur de Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024 Photo : K.Soltani

Mais les ressemblances avec le Range Rover Sport ne s’arrêtent pas là. On note également que :

Le positionnement sur le marché - Les deux sont positionnés comme des VUS de luxe, offrant un mélange de confort, de style et de performance hors route.

Les capacités tout-terrain - Bien que le Range Rover Sport soit souvent perçu comme le summum du luxe tout-terrain, le Jeep Grand Cherokee est également identifié pour ses excellentes capacités hors des sentiers battus, ce qui fait qu’on se trouve devant deux choix compétents pour les amateurs d’aventures hors route. Ces deux utilitaires peuvent franchir les pires terrains, traverser un gué ou crapahuter sur une petite colline.

Les options de motorisation - Les deux proposent diverses options de motorisation, y compris des mécaniques puissantes et des versions plus économes en carburant.

Le confort et le niveau de luxe intérieurs - Les deux mettent l’accent sur le confort et un intérieur haut de gamme avec des matériaux de qualité, une finition soignée et des caractéristiques de confort avancées. Même si le Jeep est plus brouillon lorsqu’il est question des détails de finition intérieure, la version Overland offre des sièges massants chauffants et refroidissant, des écrans à l’arrière et un toit panoramique.

Aperçu de Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024 Photo : K.Soltani

Les prix du Jeep Grand Cherokee 4xe 2024

Évidemment, le Jeep Grand Cherokee 4xe représente une option plus accessible par rapport au Land Rover Range Rover Sport PHEV. Le prix d’entrée est de 73 770 $ pour le modèle de base 4xe, 79 320 $ pour la version Trailhawk et 83 220 $ pour le modèle Overland que nous avons testé. On retrouve ensuite les variantes Summit (89 220 $) et Summit Reserve (89 220 $).

Cette dernière est la plus proche concurrente du Range Rover Sport PHEV, bien que ce dernier se distingue par une autonomie électrique supérieure, atteignant 82 km, ainsi qu’un niveau de confort et de finition plus élevé. Cependant, il est important de noter que le Range Rover Sport PHEV est proposé à un prix de départ de 108 900 $, une différence tout de même significative.

Design extérieur de Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024 Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Jeep Grand Cherokee 4xe 2024 se présente donc comme une option attrayante pour ceux qui cherchent à allier les performances robustes d’un VUS à une conduite plus respectueuse de l’environnement.

Toutefois, les futurs acheteurs devraient prendre en compte l’impact potentiel des conditions hivernales sur l’autonomie électrique et la consommation d’essence pour évaluer si ce véhicule répond à leurs besoins spécifiques.

Il faut garder en tête qu’un Jeep Grand Cherokee Laredo reste accessible à partir de 56 492 $ et qu’il sera largement plaisant et suffisant pour un grand nombre de personnes. La motorisation 4xe accessible à partir de 77 880 $ n’en vaut tout simplement pas la peine en regard à l’autonomie électrique qu’elle propose.

Sièges de Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024 Photo : K.Soltani

Le nouveau Jeep Grand Cherokee 4xe 2023-2024 Photo : K.Soltani