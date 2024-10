• Auto123 met à l’essai le Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024.

Le retour de noms utilisés dans le passé — Bronco, Hummer, Eclipse — est fait de deux principales façons. Une compagnie peut faire comme Chevrolet avec la Camaro en 2010, par exemple, en utilisant le nom pour un modèle a une certaine ressemblance avec ses prédécesseurs.

Ou bien, un constructeur peut faire comme Mitsubishi avec l’Eclipse Cross (et, dans une moindre mesure, comme GMC avec le Hummer EV) et proposer un produit entièrement nouveau qui n’a rien de commun avec l’ancien, si ce n’est le logo sur la calandre.

Mais il existe une troisième façon de procéder, comme avec ce Jeep Grand Wagoneer L.

En apparence, il ressemble beaucoup au Wagoneer original des années 60-80. Il y a le nom, le fait qu’il s’agisse d’un véhicule de luxe et l’abondance de technologie. En dessous de tout cela, cependant, ce modèle prend tout ce qui est « Jeep » et l’explose complètement, à bien des égards. Sauf pour les plus importants.

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, avant | Photo : D.Heyman

Jeep Grand Wagoneer L 2024 — quoi de neuf ?

En 2024, la version Series II du modèle ne peut être obtenue qu’avec l’ensemble Obsidian, qui ajoute un certain nombre d’éléments de style pour différencier ce modèle des autres de la gamme. Le véhicule hérite également du moteur biturbo Hurricane comme seul choix ; le V8 Hemi a été abandonné pour 2024.

Design du Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024 - 7,0/10

Alors que le Jeep Grand Wagoneer régulier est bardé de chromes, la version Obsidian est à l’opposé. Pratiquement tout ce qui est chromé (calandre, pourtour des vitres, diffuseur inférieur, rails de toit et contours des feux) est noirci, ce qui ajoute une aura imposante. Notre modèle d’essai était noir, mais il est livrable avec les mêmes coloris (rouge, blanc, argent et bleu) que le modèle régulier.

Les choses se gâtent lorsque l’on considère les proportions. Le porte-à-faux arrière est beaucoup trop long, la version « L » ajoutant 305 mm qui ne sont pas toujours bien dissimulés. Et si le véhicule semble un peu long, ses roues semblent trop petites. Elles mesurent 22 pouces, mais quand on voit que des VUS plus petits comme le Chevrolet Traverse avec des roues de 23 pouces, on peut comprendre que ces roues de 22 pouces (la seule taille offerte) se perdent un peu dans toute cette carrosserie. Les lentilles des feux sont également un peu trop minces.

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, sièges de deuxième rangée | Photo : D.Heyman

L’intérieur

Ce que l’on retrouve à bord sert à expliquer le prix élevé du modèle. Les sièges sont en cuir avec motif diamanté avec des passepoils de couleur contrastée, mais la vraie vedette est le revêtement noir. Le logo Obsidian a été poussé à son paroxysme puisque toute la partie supérieure de l’habitacle est drapée d’un mélange de cuir et de carbone. Il y a également beaucoup d’accents noir piano.

Et si vous voulez voir comment vont les enfants derrière, l’écran FamCam, empruntée à la Chrysler Pacifica, vous permet de le faire en appuyant sur l’écran central. Vous pouvez paramétrer la FamCam et un certain nombre d’autres fonctions et applications pour qu’elles s’affichent directement sur votre écran préféré, qui s’allume dès que vous démarrez le moteur.

Tous les passagers qui ont accédé à la troisième rangée ont déclaré qu’elle était bien plus spacieuse qu’ils ne l’auraient imaginé. Les commodités à l’arrière, y compris le toit ouvrant séparé, ne sont pas que de la poudre aux yeux. La troisième rangée est faite pour être utilisée. Rappelons que le Grand Wagoneer est de la taille d’un Chevrolet Suburban.

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, sièges de troisième rangée | Photo : D.Heyman

Même s’il est impossible de passer par les deux sièges de la deuxième rangée pour accéder à la troisième en raison de l’imposante console, vous pouvez y accéder même si des sièges pour enfants sont installés, car la deuxième s’incline et coulisse à la simple pression d’un bouton.

Il y a un bac de rangement à cet endroit, ainsi que sous le tunnel de transmission, dans l’accoudoir du siège avant (ventilé) et entre les sièges arrière.

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, écran multimédia | Photo : D.Heyman

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, écran pour système de climatisation | Photo : D.Heyman

La technologie dans le Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024 - 9,0/10

Avec l’ensemble de divertissement aux places arrière que l’on retrouvait avec notre modèle d’essai, il y a en tout près de 45 pouces d’écrans d’affichage, et ce, sans compter les surfaces secondaires sous l’unité principale pour les commandes de climatisation ou encore le rétroviseur à affichage numérique. Un écran de 10,25 pouces situé devant le passager peut aussi être configuré pour afficher le menu de navigation afin que ce dernier puisse définir la destination, même lorsque le véhicule est en mouvement.

L’écran susmentionné pour la climatisation se replie élégamment pour révéler un chargeur sans fil, trois ports USB-A, trois ports USB-C et un port HDMI. Il y a également un port USB dans l’accoudoir central, deux ports A et C à la deuxième rangée où les fauteuils de type capitaine sont de série (la banquette est en option) et deux autres à la troisième rangée.

Oh, et la chaîne audio. Le système McIntosh comprend un total de 23 haut-parleurs répartis dans l’habitacle, ainsi qu’un caisson de basses de 12 pouces. La sonorité est impressionnante, et l’aménagement de l’ensemble est esthétique, grâce à des haut-parleurs d’aigus placés à la base du pare-brise.

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Motorisation du Jeep Grand Wagoneer L 2024 – 8,0/10

Comme lors de l’arrivée du Jeep Grand Wagoneer, il n’y a qu’un seul choix pour les quatre versions du modèle. Toutefois, il ne s’agit plus d’un V8 Hemi, mais d’un 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres baptisé « Hurricane ». Il développe 510 chevaux et 500 lb-pi de couple, une puissance transmise aux roues par l’intermédiaire d’une boîte automatique à huit rapports. C’est en fait plus de puissance et de couple que ce que proposait l’ancien V8.

Toute cette puissance et toutes ces caractéristiques peuvent être obtenues pour un prix inférieur à celui d’une BMW X7 ou d’une Mercedes GLS.

Bien sûr, avec un véhicule pesant environ 2800 kg, le moteur a beaucoup de travail à faire, mais il le fait avec panache, derrière un bon grognement. Vous n’obtiendrez pas les niveaux d’accélération d’un Mercedes-AMG GLS 63, mais vous bénéficiez d’une capacité de remorquage de près de 4500 kg.

De plus, l’accélération est plus que suffisante pour effectuer des dépassements sur autoroute et rouler confortablement à vitesse de croisière.

Vous le paierez à la pompe, cependant ; le Wagoneer réclame 14,3 litres/100 km en moyenne et 16,3 litres en ville. Lors de notre essai, les ordinateurs ont affiché plus de 17,0 litres/100 km au combiné. Oui, le modèle a soif.

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, trois quarts avant | Photo : D.Heyman

Conduite du Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024 - 7,5/10

La Jeep Grand Wagoneer L est équipée de série d’une suspension pneumatique adaptative, qui lit la route et ajuste son comportement en conséquence. Les effets sont parfaitement illustrés lors du franchissement de dos d’âne ; en toute honnêteté, c’est à peine si l’on s’en aperçoit.

Il y a tout de même quelques lacunes. Les vitres sont bien coupées et basses, de sorte que les passagers de petite taille peuvent facilement voir à travers elles, mais les rétroviseurs latéraux et les montants A et B sont assez larges, créant des angles morts auxquels il faut s’habituer. Mais comme les angles du Grand Wagoneer sont bien carrés et que les roues sont bien placées aux quatre coins, sa conduite nous donne l’impression qu’il est beaucoup plus petit qu’il ne l’est et qu’il n’en a l’air.

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, roue | Photo : D.Heyman

Prix canadiens du Jeep Grand Wagoneer 2024

– Grand Wagoneer série II Obsidian 2024 : 116 720 $

– Grand Wagoneer série III 2024 : 130 720 $

– Grand Wagoneer série III Obsidian 2024 : 130 720 $

– Grand Wagoneer L série II Obsidian 2024 : 120 220 $

– Grand Wagoneer L série III Obsidian 2024 : 134 220 $

Quelques-unes de vos questions concernant le Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024

Existe-t-il encore un Wagoneer ?

Oui, il y en a un. Les modèles Wagoneer sont équipés du même moteur que les modèles Grand Wagoneer, mais leur puissance et leur couple sont moindres. Ils sont également dotés d’une suspension et d’équipements intérieurs légèrement moins sophistiqués, comme l’écran d’affichage pour les passagers.

Et si je veux transporter plus de personnes dans mon Grand Wagoneer L ?

Pas de problème, le Grand Wagoneer L peut également être équipé d’une banquette à la deuxième rangée pour accueillir huit personnes.

Y a-t-il d’autres choix de moteurs à l’horizon ?

Pour l’instant, aucun autre choix de moteur n’a été annoncé pour le Grand Wagoneer L. Toutefois, à mesure que Jeep et sa société mère Stellantis s’orientent vers une plus grande électrification, cela pourrait changer. Et n’oublions pas que le Wagoneer S, entièrement électrique, mais plus petit, est également en préparation. Pourrait-il y avoir un partage de technologie ?

Jeep Grand Wagoneer L Obsidian 2024, de profil | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

De nombreux éléments du Wagoneer/Grand Wagoneer peuvent être considérés comme des caractéristiques de grand luxe pour le segment. À en juger par notre essai et par les réactions de notre entourage, les acheteurs du segment ont quelque chose à découvrir avec ce modèle.

Les concurrents du Jeep Grand Wagoneer L 2024

– Audi Q7

– BMW X7

– Cadillac Escalade ESV

– Infiniti QX80

- Lincoln Navigator Reserve L

– Mercedes-Benz GLS 580